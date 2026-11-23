Động thái này diễn ra chỉ vài ngày sau khi hãng hàng không Arkia cũng công bố kế hoạch khôi phục đường bay giữa hai nước.

Theo thông báo của El Al, các chuyến bay sẽ được khai thác với tần suất 2 chuyến mỗi tuần, vào thứ Hai và thứ Tư, với cả hạng phổ thông và hạng thương gia. Giá vé khứ hồi khởi điểm từ 599 USD đối với hạng vé LITE, bao gồm một hành lý xách tay dạng vali nhỏ và một túi hành lý cá nhân. Việc khai thác đường bay đã được các cơ quan an ninh Israel phê duyệt.

Trước đó, El Al từng lên kế hoạch nối lại đường bay này từ ngày 16/11, song phải điều chỉnh lịch trình do những yêu cầu về an ninh hàng không. Hãng đã ngừng các chuyến bay trực tiếp đến Maroc từ tháng 10/2023, sau khi xung đột Israel-Hamas bùng phát.

Thông báo của El Al được đưa ra sau khi Arkia công bố kế hoạch khôi phục các chuyến bay thẳng đến Marrakesh từ ngày 4/1/2027. Hãng này cho biết đã nhận được sự chấp thuận cần thiết từ Cơ quan Hàng không dân dụng Israel và các cơ quan an ninh nước này.

Hoạt động hàng không giữa Israel và Maroc đã trải qua nhiều tháng bất ổn. Tháng 8 vừa qua, Arkia trở thành hãng hàng không Israel đầu tiên nối lại các chuyến bay thẳng đến Marrakesh kể từ khi xung đột bùng phát vào tháng 10/2023. Đến đầu tháng 9, hãng Israir cũng bắt đầu khai thác tuyến bay này, trong khi Sun d’Or, công ty thuộc Tập đoàn El Al, thông báo kế hoạch mở đường bay trở lại.

Tuy nhiên, tình hình thay đổi trong tháng 10 sau một sự cố tấn công khủng bố liên quan đến chuyến bay của hãng Flydubai trên chặng Dubai-Tel Aviv và việc các cơ quan an ninh Israel ban hành những quy định nghiêm ngặt hơn. Các yêu cầu mới gây khó khăn cho hoạt động của các hãng hàng không Israel sử dụng máy bay và phi hành đoàn nước ngoài. Israir sau đó thông báo ngừng bán vé đến Marrakesh; Arkia cũng tạm dừng bán vé, trong khi Sun d’Or hoãn kế hoạch khai thác tuyến bay dự kiến bắt đầu từ ngày 16/11.

Việc El Al và Arkia được cấp phép sử dụng máy bay của chính các hãng để khai thác trở lại đường bay được kỳ vọng sẽ góp phần khôi phục kết nối hàng không giữa Israel và Maroc, đồng thời mở rộng lựa chọn du lịch cho hành khách Israel trong mùa đông.

Phó Chủ tịch phụ trách thương mại của El Al Shlomi Zafrani cho biết Marrakesh là điểm đến du lịch được người Israel ưa chuộng, đặc biệt trong mùa đông. Việc khôi phục đường bay nằm trong nỗ lực đáp ứng nhu cầu đi lại ngày càng tăng và mở rộng mạng lưới điểm đến trực tiếp của hãng, đồng thời duy trì các tiêu chuẩn nghiêm ngặt về an ninh và an toàn hàng không.