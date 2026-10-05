El Al hưởng lợi từ sự cố flydubai, đứng trước cơ hội vào chỉ số Tel Aviv 35

Hãng hàng không quốc gia Israel El Al đang đứng trước cơ hội lần đầu tiên được đưa vào chỉ số chứng khoán Tel Aviv 35, trong bối cảnh cổ phiếu của hãng tăng mạnh sau sự cố nghiêm trọng liên quan đến chuyến bay của hãng hàng không Dubai (UAE) flydubai hồi tuần trước.

Theo báo Globes, cổ phiếu El Al đã tăng 13% chỉ trong hai phiên giao dịch sau vụ việc, đưa giá trị vốn hóa thị trường của hãng lên mức kỷ lục khoảng 11,5 tỷ shekel (NIS). Giới đầu tư nhận định sự cố trên có thể thúc đẩy nhu cầu đối với các chuyến bay của El Al, đặc biệt khi một bộ phận hành khách Israel gia tăng tâm lý e ngại khi sử dụng các hãng hàng không nước ngoài, nhất là các hãng của các quốc gia vùng Vịnh.

Trong những năm qua, El Al đã hưởng lợi đáng kể từ tình trạng bất ổn an ninh khiến nhiều hãng hàng không quốc tế hủy hoặc đình chỉ các chuyến bay đến Israel. Trong thời gian xảy ra cuộc xung đột bắt đầu từ tháng 10/2023, thị phần của El Al tại sân bay quốc tế Ben Gurion tăng mạnh, đồng thời giá vé của hãng cũng tăng theo nhu cầu.

Từ khi cuộc chiến bắt đầu vào tháng 10/2023 đến hết quý II/2026, El Al đạt tổng lợi nhuận ròng khoảng 1,04 tỷ USD. Riêng quý II năm nay, dù hoạt động kinh doanh bị ảnh hưởng trong giai đoạn đầu do chiến dịch quân sự của Israel nhằm vào Iran, lợi nhuận ròng của hãng vẫn đạt 126 triệu USD, tăng 103% so với cùng kỳ năm 2025.

Hiện El Al chiếm khoảng 50% lượng hành khách tại sân bay Ben Gurion và duy trì hệ số sử dụng ghế trung bình khoảng 94% trong nhiều năm qua. Đáng chú ý, trên các đường bay Bắc Mỹ có lợi nhuận cao, El Al chiếm khoảng 92% thị phần, với lượng đặt chỗ trị giá khoảng 1,4 tỷ USD.

Đà tăng giá cổ phiếu gần đây giúp El Al trở thành một trong những ứng cử viên hàng đầu để được đưa vào chỉ số Tel Aviv 35 trong đợt điều chỉnh vào tháng 11 tới. Hãng đã trở lại các chỉ số Tel Aviv 125 và Tel Aviv 90 vào năm 2024, sau khi vắng mặt từ năm 2017.

Nếu được đưa vào Tel Aviv 35, El Al sẽ tiếp tục củng cố vị thế của một trong những doanh nghiệp hưởng lợi lớn từ sự thay đổi hành vi của hành khách trong bối cảnh an ninh khu vực bất ổn. Tuy nhiên, lợi ích từ diễn biến này không chỉ giới hạn ở El Al. Gia đình Rozenberg – cổ đông kiểm soát hãng – được cho là đã hưởng lợi đáng kể từ đà tăng giá cổ phiếu. Kể từ khi đầu tư khoảng 840 triệu NIS để nắm quyền kiểm soát El Al vào năm 2020, giá trị số cổ phiếu gia đình này nắm giữ hiện đã vượt 4,6 tỷ NIS.

Ngoài ra, công ty thẻ tín dụng Isracard, đơn vị đang khai thác thẻ Fly Card thuộc chương trình khách hàng thường xuyên Matmid của El Al, cũng có thể hưởng lợi nếu nhu cầu sử dụng dịch vụ của hãng hàng không Israel gia tăng sau sự cố flydubai.

Dù vậy, El Al, chương trình Matmid và Isracard hiện chưa công bố số liệu cụ thể về mức tăng nhu cầu đặt vé hoặc đăng ký thẻ Fly Card kể từ sau sự cố trên.