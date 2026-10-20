EJAE: 'Tôi muốn đưa các yếu tố truyền thống Hàn Quốc vào đám cưới của mình'

Đây là lý do nữ ca sĩ người Mỹ gốc Hàn EJAE, một nhân vật chủ chốt góp phần tạo nên thành công cho bộ phim hoạt hình K-Pop: Demon Hunters trên nền tảng Netflix giải thích về việc cô cùng bạn đời quyết định tổ chức hôn lễ tại Hàn Quốc thay vì ở Hoa Kỳ.

EJAE và nhà sản xuất kiêm nhạc sĩ Sam Kim đã tổ chức hôn lễ vào ngày 17/10, tại Stage 28, tọa lạc ở Godeok-dong, quận Gangdong, Seoul. Dù ban đầu đám cưới được lên kế hoạch diễn ra vào tháng Mười Một tại California (Mỹ), nhưng thời gian đã được dời lên sớm hơn.

Stage 28, địa điểm tổ chức hôn lễ mang ý nghĩa đặc biệt đối với gia đình EJAE. Đây từng là nơi ở của ông ngoại cô, nam diễn viên kỳ cựu Shin Young-kyun (97 tuổi), và hiện là trụ sở của Quỹ Nghệ thuật & Văn hóa Shin Young-kyun. Anh trai của EJAE trước đây cũng từng tổ chức đám cưới tại chính địa điểm này. Chỉ hai ngày trước hôn lễ của cặp đôi, nơi đây đã diễn ra lễ trao giải "Nghệ sĩ đẹp" (Beautiful Artist Awards) lần thứ 16 – do Quỹ Nghệ thuật & Văn hóa Shin Young-kyun tổ chức cùng với buổi lễ mừng thọ 99 tuổi (gọi là *baeksu-yeon*) của ông Shin Young-kyun.

Trong một cuộc phỏng vấn với tạp chí Vogue vào ngày 20/10, EJAE chia sẻ: "Khi tôi còn nhỏ, ông bà đã sống ở đây. Tôi dành rất nhiều thời gian trong khu vườn và thường cùng ông đi dạo trên ngọn đồi phía sau ngôi nhà".

Trong phần lễ chính, Lee Jae diện váy cưới trắng tinh khôi, còn Sam Kim mặc bộ tuxedo đen lịch lãm. Cặp đôi cũng thực hiện "pyebaek" (một nghi thức cưới truyền thống của Hàn Quốc) trong trang phục hanbok. Được biết, thực đơn chiêu đãi khách mời là các món ăn Hàn Quốc theo phong cách hiện đại.

EJAE bày tỏ: "Không phải ai cũng thực hiện nghi thức pyebaek, nhưng chúng tôi muốn đưa các yếu tố truyền thống Hàn Quốc vào đám cưới của mình. Ông bà tôi đã chung sống bên nhau suốt 70 năm. Việc ông bà là người khởi đầu nghi thức pyebaek chính là khoảnh khắc ý nghĩa nhất đối với tôi".

Tiệc cưới bao gồm các bài phát biểu chúc mừng bằng cả hai ngôn ngữ, màn trình diễn trực tiếp từ ban nhạc After Eight, do chính cặp đôi lựa chọn và một khu vực lều ngoài trời phục vụ các món ăn đường phố kiểu Hàn Quốc. Sau phần tiệc chính, cặp đôi cùng các khách mời được cho là đã di chuyển đến Itaewon để tiếp tục cuộc vui.

Trước đó, EJAE từng trải qua quá trình đào tạo tại SM Entertainment nhưng không chính thức ra mắt với tư cách thần tượng. Thay vào đó, cô theo đuổi sự nghiệp nhà sản xuất âm nhạc. Tên tuổi của cô 'vụt sáng' sau khi sáng tác và viết lời cho ca khúc Golden, nhạc phim (OST) của tác phẩm K-Pop Demon Hunters, ra mắt năm 2025, đồng thời trực tiếp thể hiện ca khúc này trong vai nhân vật chính Lumi. Với bài hát đó, cô đã giành giải “Bài hát của năm”, giải thưởng cao quý nhất tại American Music Awards, một trong những lễ trao giải âm nhạc đại chúng danh giá nhất tại Hoa Kỳ, vào tháng Năm vừa qua.