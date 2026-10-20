EJAE kết hôn với nhà sản xuất âm nhạc Sam Kim

Sau hành trình chinh phục khán giả quốc tế với KPop Demon Hunters, EJAE tiếp tục đón nhận niềm vui trong cuộc sống cá nhân khi chính thức kết hôn với bạn trai lâu năm Sam Kim. Lễ cưới diễn ra tại Seoul, Hàn Quốc, vào ngày 17/10, trong không gian mang nhiều kỷ niệm tuổi thơ của nữ ca sĩ.

Theo PEOPLE, EJAE (tên thật là Kim Eun Jae) đã kết hôn với vị hôn phu Sam Kim sau nhiều năm gắn bó. Đám cưới được tổ chức tại Stage 28, địa điểm có ý nghĩa đặc biệt đối với nữ nghệ sĩ. Bên cạnh nghi thức chính, cặp đôi còn tổ chức lễ Paebaek truyền thống của Hàn Quốc và tiệc chào đón khách tại Congdu50, một nhà hàng kết hợp ẩm thực Hàn Quốc hiện đại.

Điều khiến hôn lễ của EJAE trở nên đặc biệt không chỉ nằm ở sự hiện diện của những người thân yêu, mà còn ở câu chuyện gắn liền với địa điểm tổ chức. Nữ ca sĩ tiết lộ rằng ông bà cô từng sống trong ngôi nhà tại khu vực này khi cô còn nhỏ. Trong những năm tháng tuổi thơ, EJAE thường khám phá khu vườn và đi dạo cùng ông trên những ngọn đồi phía sau nhà.

Chính những ký ức ấy đã khiến Stage 28 trở thành lựa chọn giàu ý nghĩa cho ngày trọng đại. Thay vì chỉ tìm kiếm một không gian sang trọng, EJAE dường như muốn đưa một phần ký ức gia đình vào khoảnh khắc đánh dấu chặng đường mới của cuộc đời.

Trong ngày trọng đại, EJAE lựa chọn thiết kế váy cưới đặt riêng từ nhà mốt Danielle Frankel. Theo Vogue, chiếc váy được làm từ chất liệu vải tuyn, có phần gấu phồng mềm mại và thiết kế quây ngực, mang đến vẻ ngoài vừa hiện đại, vừa thanh thoát cho cô dâu. Nữ ca sĩ kết hợp trang phục với những món trang sức gia truyền nhỏ nhắn của gia đình. Sự lựa chọn này tạo nên điểm nhấn tinh tế, đồng thời thể hiện sự kết nối giữa phong cách cá nhân và những giá trị gia đình mà cô trân trọng.

Chia sẻ về quá trình lựa chọn váy cưới, EJAE cho biết cô đã yêu thích cách Danielle Frankel biến tấu những thiết kế váy cưới cổ điển theo hướng hiện đại và có nét phá cách từ lâu. Vì vậy, cô quyết định liên hệ với nhà thiết kế để đặt may riêng cho ngày đặc biệt.

Ngay từ buổi gặp đầu tiên, Danielle Frankel đã hiểu được hình dung của EJAE về chiếc váy trong mơ: bay bổng, hiện đại, thanh lịch và vượt thời gian, nhưng vẫn có nét khác biệt. Thành quả là một thiết kế dung hòa giữa vẻ đẹp cổ điển và tinh thần đương đại, phù hợp với hình ảnh của nữ nghệ sĩ.

EJAE và Sam Kim gặp nhau vào năm 2017 thông qua một buổi sáng tác ca khúc. Thời điểm đó, Kim hoạt động với vai trò nhà sản xuất âm nhạc. Mối quan hệ bắt đầu từ sự kết nối trong công việc, trước khi dần phát triển thành chuyện tình cảm.

Cặp đôi đính hôn vào mùa thu năm 2023 nhưng giữ kín phần lớn thông tin về cột mốc này. Đến tháng 1/2026, EJAE mới khéo léo chia sẻ tin vui trên Instagram thông qua những bức ảnh cá nhân, hé lộ bước tiến quan trọng trong mối quan hệ của hai người.

Dù hoạt động trong ngành công nghiệp âm nhạc, cả hai không thường xuyên công khai chuyện tình cảm. Tuy nhiên, Sam Kim vẫn là người đồng hành phía sau những dấu mốc đáng nhớ trong sự nghiệp của EJAE.

Một chi tiết đáng chú ý là Sam Kim còn góp phần vào quá trình hoàn thiện âm nhạc của KPop Demon Hunters. Trong cuộc trò chuyện với 92nd Street Y, EJAE từng tiết lộ phần hòa âm giọng hát cho ca khúc What It Sounds Like được thu âm tại căn hộ của cô ở Brooklyn, với sự tham gia của Sam Kim.

Theo lời nữ ca sĩ, bản thu có nhiều lớp giọng, phần hòa âm và âm thanh đám đông. Giọng hát của Sam Kim cũng xuất hiện trong ca khúc, dù người nghe phải chú ý kỹ mới có thể nhận ra.

Chi tiết này cho thấy sự gắn bó giữa hai người không chỉ hiện diện trong cuộc sống riêng tư, mà còn được thể hiện qua quá trình sáng tạo âm nhạc. Họ có cơ hội cùng nhau làm việc, chia sẻ đam mê và đóng góp vào những sản phẩm nghệ thuật có ý nghĩa đối với EJAE.

Hôn lễ diễn ra trong giai đoạn EJAE đạt được nhiều dấu ấn nổi bật trên con đường nghệ thuật. Với thành công của KPop Demon Hunters và ca khúc GOLDEN, nữ nghệ sĩ ngày càng được biết đến rộng rãi trên thị trường quốc tế.

Sau khi giành giải Ca khúc gốc xuất sắc nhất tại lễ trao giải Oscar lần thứ 98 với GOLDEN, EJAE từng chia sẻ với PEOPLE rằng sự đồng hành của Sam Kim giúp cô giữ được cảm giác cân bằng giữa lúc sự nghiệp phát triển nhanh chóng.

Nữ ca sĩ xúc động kể rằng cô từng bật khóc khi nói với bạn đời rằng bản thân không nghĩ mình có thể vượt qua tất cả những gì đã trải qua nếu thiếu anh. EJAE bày tỏ lòng biết ơn vì Sam Kim đã giúp cô giữ vững tinh thần trong giai đoạn nhiều áp lực và thay đổi.

Đối với một nghệ sĩ bất ngờ bước lên vị trí nổi bật trên sân khấu quốc tế, thành công không chỉ mang đến cơ hội mà còn đi kèm những thách thức về cảm xúc và cuộc sống cá nhân. Trong hoàn cảnh đó, sự hiện diện của một người thấu hiểu hành trình của mình có thể trở thành điểm tựa quan trọng.

Sau nhiều năm gắn bó, từ cuộc gặp gỡ trong một buổi sáng tác năm 2017 đến lễ đính hôn năm 2023 và đám cưới tại Seoul vào tháng 10/2026, EJAE và Sam Kim đã chính thức bước sang một chương mới.

Giữa thời điểm sự nghiệp đang thăng hoa, nữ nghệ sĩ cũng tìm thấy niềm vui riêng bên người đã đồng hành cùng mình qua nhiều cột đèn. Với EJAE, ngày cưới không chỉ đánh dấu dấu khởi đầu của cuộc đời hôn nhân mà còn là dịp trở về với những ký ức tuổi thơ, trân trọng gia đình và chia sẻ hạnh phúc với người đã cùng cô đi qua nhiều năm tháng.