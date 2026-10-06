Eisriesenwelt – thế giới băng kỳ vĩ ẩn sâu trong lòng dãy Alps

Nằm trên dãy Tennengebirge, phía trên thị trấn Werfen của bang Salzburg, Eisriesenwelt có nghĩa là “Thế giới của những người khổng lồ băng”. Đây được xem là hang băng lớn nhất thế giới, với hệ thống hang động kéo dài khoảng 42 km. Tuy nhiên, du khách chỉ được khám phá một đoạn khoảng hơn 1 km trong các chuyến tham quan có hướng dẫn.

Ảnh: geologyscience

Cửa hang nằm ở độ cao hơn 1.600 m so với mực nước biển. Từ bên ngoài, Eisriesenwelt đã gây ấn tượng bởi một cửa hang khổng lồ mở ra giữa vách núi Alps. Nhưng điều kỳ diệu thực sự nằm phía sau bóng tối ấy: hàng nghìn khối băng, cột băng và những bức tường băng tự nhiên trải dài trong lòng núi.

Không giống nhiều hang băng nhân tạo hoặc các hang động được phủ băng tạm thời, Eisriesenwelt hình thành nhờ sự kết hợp giữa địa hình núi đá, nước và nhiệt độ thấp. Nước từ tuyết tan và mưa có thể thấm vào hệ thống khe nứt trong núi. Khi nhiệt độ xuống thấp, nước đóng băng và dần tạo thành những khối băng khổng lồ. Quá trình đóng băng và tan chảy lặp đi lặp lại qua nhiều năm khiến các cấu trúc băng liên tục biến đổi.

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Một điều đặc biệt là nhiệt độ bên trong hang quanh năm chỉ khoảng 0°C, ngay cả khi bên ngoài đang là mùa hè. Vì vậy, bước qua cửa hang giống như đi từ thế giới núi Alps xanh tươi vào một “mùa đông vĩnh cửu”.

Eisriesenwelt được nhà tự nhiên học người Salzburg Anton Posselt-Czorich chính thức khám phá vào năm 1879. Ông đã đi khoảng 200 m vào trong bóng tối và công bố báo cáo về hang một năm sau đó. Tuy nhiên, hang lại bị lãng quên trong một thời gian trước khi những cuộc thám hiểm quy mô hơn bắt đầu sau Thế chiến I.

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Ngày nay, hành trình tham quan vẫn mang màu sắc khá “phiêu lưu”. Du khách phải đi bộ qua những lối hang và leo khoảng 1.400 bậc thang, với độ chênh cao khoảng 134 m. Đặc biệt, hang không được chiếu sáng bằng hệ thống điện hiện đại theo kiểu thông thường; ánh sáng từ đèn của du khách và những ngọn đèn mà hướng dẫn viên sử dụng làm các khối băng hiện lên giữa bóng tối.

Có lẽ chính sự thiếu vắng ánh sáng nhân tạo ấy khiến Eisriesenwelt trở nên đặc biệt. Những khối băng không giống một công trình được con người thiết kế mà giống một nhà thờ khổng lồ do nước, đá, lạnh và thời gian cùng xây dựng.

Loài hoa khổng lồ có hình dáng như vương miện từng xuất hiện từ hàng trăm triệu năm trước.