EHang dự kiến bay xác minh tại Hà Nội trong tháng 11

Ngày 30/10/2026, EHang Holdings Limited (Trung Quốc) thông báo thành lập trung tâm khu vực tại Thái Lan nhằm hỗ trợ triển khai máy bay điện cất và hạ cánh thẳng đứng (eVTOL) tại Đông Nam Á và các thị trường mới nổi.

Doanh nghiệp dự kiến bố trí ban đầu 25 chiếc EH216-S tại Thái Lan, phục vụ bay xác minh, chuẩn bị vận hành và điều phối giữa các dự án trong khu vực. Đây không phải số máy bay đã được phân bổ cho thị trường Việt Nam.

Đáng chú ý, EHang cho biết có kế hoạch thực hiện các chuyến bay xác minh tại khu vực thử nghiệm có kiểm soát (sandbox) ở Hà Nội trong tháng 11/2026. Thông cáo chưa nêu ngày bay, số lượng máy bay tham gia hay tình trạng cấp phép tại Việt Nam.

Kế hoạch này tiếp nối việc Việt Nam tham gia chương trình Global Fast Track của EHang hồi tháng 9. Ngày 28/9, Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội ký thỏa thuận với Công ty cổ phần Thương mại đầu tư và Công nghệ Hưng Việt về nghiên cứu, đề xuất thử nghiệm có kiểm soát phương tiện EH216-S.

EHang dự kiến tiến hành bay xác minh mẫu EH216-S tại Hà Nội trong tháng 11/2026, tùy thuộc các điều kiện an toàn và phê duyệt của cơ quan chức năng.

Địa điểm dự kiến là Khu Công nghệ cao Hòa Lạc. Hai bên cũng đề xuất xây dựng hệ thống quản lý giao thông máy bay không người lái và trung tâm điều hành khai thác. Chương trình dự kiến gồm bốn giai đoạn, tuân thủ quy định pháp luật và yêu cầu an toàn.

Tuy nhiên, tại họp báo ngày 5/10, đại diện Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội xác nhận UBND thành phố chưa ban hành quyết định cho phép thử nghiệm taxi bay. Các đơn vị cần hoàn thiện hồ sơ theo Nghị quyết 26/2026/NQ-HĐND và được phê duyệt trước khi triển khai.

Như vậy, mốc tháng 11 do EHang công bố chưa đồng nghĩa với việc chuyến bay đã được cấp phép tại Việt Nam.

EH216-S là máy bay điện không có phi công trên khoang, được thiết kế chở hai hành khách. Theo nhà sản xuất, phương tiện có tầm bay 30 km và tốc độ thiết kế tối đa 130 km/h. EHang cho biết mẫu máy bay này đã được cấp các chứng nhận liên quan tại Trung Quốc, nhưng những chứng nhận đó không thay thế thủ tục phê duyệt của Việt Nam.

Tại các thị trường khác, EHang dự kiến bay xác minh ở Sri Lanka, trình diễn tại Malaysia trong tháng 11 và tại Thái Lan vào tháng 12. Hãng nhấn mạnh những kế hoạch này phụ thuộc đánh giá an toàn, chuẩn bị vận hành và phê duyệt của cơ quan quản lý sở tại.

Đối với Hà Nội, vấn đề cần theo dõi là tiến độ phê duyệt thử nghiệm ở Hòa Lạc, điều kiện an toàn, phương án quản lý vùng trời và lịch bay cụ thể.

Cho đến khi có xác nhận từ cơ quan có thẩm quyền, hoạt động bay xác minh EH216-S trong tháng 11 vẫn là kế hoạch của doanh nghiệp, chưa phải hoạt động vận chuyển hành khách thương mại tại Việt Nam.