EFTA kỳ vọng thúc đẩy thương mại, đầu tư với Việt Nam

Hiệp định Thương mại tự do giữa EFTA và Việt Nam sẽ mở ra nhiều cơ hội thiết thực cho cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam. Ảnh: baochinhphu.vn

Về mở cửa thị trường và lợi ích thương mại, các nước EFTA tin tưởng thỏa thuận sẽ từng bước xóa bỏ thuế quan đối với gần như toàn bộ hàng hóa xuất khẩu hiện nay của 4 nước sang Việt Nam, ngay khi hiệp định có hiệu lực hoặc trong thời hạn tối đa 16 năm. Bà Asdís Ólafsdóttir, Trưởng bộ phận truyền thông Ban Thư ký EFTA, cho biết thỏa thuận mở ra cơ hội mới trong nhiều lĩnh vực, từ thủy sản, máy móc đến đồng hồ và chocolate.

Theo Chính phủ Na Uy, khoảng 50% hàng hóa xuất khẩu của nước này sẽ được miễn thuế khi vào Việt Nam, tỷ lệ dự kiến vượt 98% trong vòng 7 năm. Ở chiều ngược lại, hàng xuất khẩu của Việt Nam sang EFTA cũng được hưởng cơ chế miễn hoặc giảm thuế.

Về tạo thuận lợi cho doanh nghiệp, đại diện EFTA cho rằng việc giảm chi phí thương mại, đơn giản hóa thủ tục hải quan và tăng cường tính minh bạch sẽ đặc biệt có lợi cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa - lực lượng được xem là nền tảng của các nền kinh tế thành viên. Thỏa thuận bao quát hàng hóa, dịch vụ, đầu tư, sở hữu trí tuệ, phát triển bền vững và các lĩnh vực khác, qua đó tạo khuôn khổ có tính dự báo cho hoạt động thương mại và đầu tư.

Về quan hệ thương mại với Việt Nam, quy mô thương mại song phương đã tăng gấp 5 lần so với một thập niên trước. Xuất khẩu của EFTA sang Việt Nam, đặc biệt là máy móc điện và cá, cũng ghi nhận mức tăng đáng kể. Việt Nam là quốc gia Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) thứ 6 ký FTA với EFTA.

Thỏa thuận đạt được trong bối cảnh Việt Nam tăng cường đa dạng hóa đối tác thương mại và chuỗi cung ứng giữa những căng thẳng, bất ổn thương mại toàn cầu. Bên cạnh đó, Liên minh châu Âu (EU) cũng đã nâng cấp quan hệ với Việt Nam lên đối tác chiến lược toàn diện hồi tháng 1/2026 và tìm cách tăng cường tiếp cận nguồn khoáng sản quan trọng từ Việt Nam.