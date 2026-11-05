EEMC ký hợp đồng cung cấp máy biến áp 25 MVA sang Philippines

Ngày 28/10/2026, Tổng công ty Thiết bị điện Đông Anh – CTCP (EEMC) ký hợp đồng với HOM-COR Marketing & Construction Services Corporation về việc cung cấp máy biến áp công suất 25 MVA, cấp điện áp 67/13,2 kV cho một dự án tại Philippines.

Theo thông tin Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) công bố ngày 2/11, lễ ký kết được tổ chức trực tuyến. Thiết bị do EEMC cung cấp sẽ phục vụ dự án phát triển hạ tầng điện của CASURECO II tại tỉnh Camarines Sur, thuộc vùng Bicol, Philippines.

CASURECO II là đơn vị phân phối điện tại địa phương, có phạm vi hoạt động bao gồm thành phố Naga và nhiều đô thị lân cận như Pili, Milaor, Minalabac, Canaman, Magarao, Bombon, Calabanga, Tinambac và Siruma.

Đối tác ký hợp đồng với EEMC, HOM-COR, có trụ sở tại thành phố Quezon, hoạt động trong lĩnh vực cung cấp thiết bị điện, xây dựng công trình và triển khai các giải pháp kỹ thuật cho hệ thống điện Philippines.

Ông Harvey Chester – Chủ tịch HOM-COR tham dự lễ ký kết trực tuyến. Ảnh EEMC

Máy biến áp 25 MVA có nhiệm vụ chuyển đổi điện áp từ 67 kV xuống 13,2 kV, phù hợp với chức năng cung cấp điện cho mạng phân phối trung áp. Đây là thiết bị quan trọng trong hệ thống trạm biến áp, góp phần bảo đảm khả năng truyền tải công suất và cung cấp điện cho khu vực sử dụng.

Đối với thiết bị điện xuất khẩu, ngoài công suất và cấp điện áp, việc đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật của bên mua là yếu tố quan trọng để đưa sản phẩm vào vận hành.

Trong một bộ tài liệu mua sắm máy biến áp phân phối khác tại Philippines, Cơ quan Điện khí hóa quốc gia (NEA) yêu cầu thực hiện các phép thử như đo điện trở cuộn dây, tỷ số biến áp, tổn hao không tải, tổn hao có tải và kiểm tra cách điện. Các phép thử về độ tăng nhiệt, khả năng chịu xung sét cũng được đề cập.

Tuy nhiên, tài liệu này áp dụng cho nhóm máy biến áp công suất nhỏ, không phải hồ sơ kỹ thuật của hợp đồng EEMC. Hiện chưa có thông tin công khai xác định những tiêu chuẩn thử nghiệm, chứng nhận và điều kiện nghiệm thu cụ thể đối với thiết bị 25 MVA cung cấp cho CASURECO II.

Đáng chú ý, chỉ một ngày sau khi ký hợp đồng tại Philippines, ngày 29/10, EEMC tiếp tục ký biên bản ghi nhớ hợp tác với POSCO International của Hàn Quốc nhằm xúc tiến sản phẩm tại thị trường nước ngoài.

Hai doanh nghiệp còn định hướng hợp tác về thép kỹ thuật điện, hướng tới giảm tổn hao và nâng cao hiệu suất máy biến áp. Đây là yếu tố có ý nghĩa đối với khả năng cạnh tranh của thiết bị điện trên thị trường quốc tế.

Dù vậy, hợp đồng với HOM-COR hiện mới được xác nhận ở giai đoạn ký kết. EVN và EEMC chưa công bố giá trị hợp đồng, thời hạn bàn giao, kết quả thử nghiệm hay kế hoạch nghiệm thu.

Việc thực hiện hợp đồng sẽ là cơ sở để đánh giá khả năng đáp ứng yêu cầu kỹ thuật và tiến độ của EEMC, đồng thời phản ánh cơ hội mở rộng thị trường cho ngành sản xuất thiết bị điện Việt Nam.