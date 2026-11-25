Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lò Văn Cương làm việc với Đoàn công tác Tổ chức Entrepreneurs du Monde (EdM).

Tại buổi làm việc, hai bên đã trao đổi về quá trình và kết quả triển khai dự án “Giảm thiểu tình trạng bấp bênh và nâng cao năng lực kinh tế - xã hội của phụ nữ dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Điện Biên”; tình hình hoạt động tài chính vi mô; định hướng và khả năng triển khai các hoạt động trong tương lai của EdM tại tỉnh Điện Biên.

Đoàn công tác Tổ chức Entrepreneurs du Monde (EdM) do bà Cécile Roy, Tổng đại diện EdM làm Trưởng đoàn.

Dự án “Giảm thiểu tình trạng bấp bênh và nâng cao năng lực kinh tế - xã hội của người phụ nữ dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Điện Biên”, được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 762/QĐ-UBND ngày 17/4/2024, EdM phối hợp với Chương trình Anh Chị Em (ACE) thực hiện các hoạt động phát triển sinh kế, nâng cao năng lực sản xuất, hỗ trợ tài chính, phát triển chuỗi giá trị nông nghiệp và bảo vệ môi trường.

Theo báo cáo của EdM, đến tháng 9/2026, dự án đã hỗ trợ trực tiếp 5.662 người, trong đó có 4.997 phụ nữ dân tộc thiểu số. Đã tổ chức 180 buổi hướng dẫn thực hành kỹ thuật nông nghiệp; xây dựng 20 mô-đun đào tạo nông nghiệp và tài chính; giải ngân 5.415 khoản vay. Dự án hỗ trợ thành lập Hợp tác xã cà phê Chị Em, kết nối 4 doanh nghiệp đối tác và triển khai nhiều hoạt động hỗ trợ xã hội, bảo vệ môi trường.

Toàn cảnh buổi làm việc.

Trao đổi tại buổi làm việc, bà Cécile Roy cho biết, EdM mong muốn tiếp tục hiện diện tại Điện Biên, nghiên cứu mô hình doanh nghiệp xã hội tập trung hỗ trợ người trồng và chế biến cà phê, đặc biệt là phụ nữ từng hưởng lợi từ chương trình ACE. Các hoạt động dự kiến gồm đào tạo kỹ thuật, nâng cao chất lượng sản phẩm, hướng dẫn tiếp cận nguồn tín dụng phù hợp, kết nối doanh nghiệp thu mua và phát triển mạng lưới hợp tác xã. EdM đề xuất ký Biên bản ghi nhớ mới với UBND tỉnh làm cơ sở triển khai hoạt động trong thời gian tới.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lò Văn Cương ghi nhận kết quả dự án; đồng thời đề nghị EdM phối hợp với các cơ quan, địa phương rà soát tiến độ, đánh giá hiệu quả và khả năng duy trì các mô hình sau khi dự án kết thúc. Đối với hoạt động tài chính vi mô, việc chấm dứt phải thực hiện đúng quy định pháp luật, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của khách hàng, đặc biệt trong thu hồi vốn và hoàn trả tiền gửi tiết kiệm.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh nhấn mạnh, kết thúc dự án không đồng nghĩa với việc chấm dứt hoàn toàn hoạt động của EdM tại Điện Biên. Tỉnh sẵn sàng trao đổi, xem xét các đề xuất phù hợp, nhất là hỗ trợ phát triển sinh kế bền vững, nâng cao năng lực kinh tế cho phụ nữ dân tộc thiểu số, phát triển sản phẩm địa phương và kết nối thị trường trên cơ sở tuân thủ quy định pháp luật Việt Nam.