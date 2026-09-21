Ed Sheeran tháo sân khấu phụ vì lo bị khán giả ném đồ vật

Ed Sheeran thừa nhận anh đã thay đổi thiết kế sân khấu ngay trước một đêm diễn thuộc Loop Tour vì lo ngại phản ứng tiêu cực từ khán giả. Nam ca sĩ cho biết bản thân không biết điều gì có thể xảy ra nếu đứng ở vị trí cách xa sân khấu chính giữa thời điểm những tranh cãi liên quan đến chuyến lưu diễn đang khiến anh chịu nhiều áp lực.

Theo kế hoạch ban đầu, Ed Sheeran dự định sử dụng một sân khấu phụ, thường được đặt cách sân khấu chính một khoảng nhất định để nghệ sĩ có thể tương tác gần hơn với khán giả. Tuy nhiên, trước giờ biểu diễn, giọng ca Shape of You quyết định tháo bỏ hạng mục này.

"Tôi không biết khán giả tối nay sẽ như thế nào. Tôi không biết liệu mình có bị ném đồ vật vào người không. Tôi không biết liệu mọi người có tức giận với mình không", Ed Sheeran chia sẻ với khán giả trong đêm diễn tại Philadelphia.

Nam ca sĩ cũng trực tiếp xin lỗi người hâm mộ vì chương trình không diễn ra theo đúng cấu trúc thường lệ của Loop Tour. Anh thừa nhận quyết định thay đổi sân khấu xuất phát từ nỗi lo về những tình huống khó lường nếu bản thân đứng giữa đám đông.

"Tôi xin lỗi vì hôm nay không phải là một buổi biểu diễn Loop thường lệ. Tôi đã tháo sân khấu phụ ra vì sợ những điều không hay sẽ xảy ra nếu tôi đứng ở giữa. Và tôi thừa nhận điều đó", anh nói.

Không chỉ lo ngại về an toàn, Ed Sheeran còn trải qua một tuần nhiều biến động khi những tranh cãi xoay quanh chuyến lưu diễn ảnh hưởng đến các mối quan hệ cá nhân của anh.

Trong đêm diễn, nam ca sĩ có lúc bật khóc và ngồi khoanh chân trên sân khấu khi nói về việc mất đi những người bạn, người quen sau những tranh luận liên quan đến Loop Tour. Theo lời Ed Sheeran, nhiều người đã khuyên anh hủy chuyến lưu diễn trong bối cảnh rapper Macklemore bị loại khỏi đội hình liên quan đến những phát ngôn về "Giải phóng Palestine". Một số nghệ sĩ mở màn khác cũng rút khỏi các chương trình để thể hiện sự đồng tình với Macklemore.

"Trong những tình huống như thế này, bạn mới thực sự biết ai là bạn bè thật của mình. Tuần này quả là kỳ lạ", Ed Sheeran nói.

Nam ca sĩ cho biết mọi chuyện diễn ra với tốc độ nhanh chóng. Anh nhận được nhiều lời khuyên nên dừng chuyến lưu diễn, trong khi một số người mà anh quen biết nhiều năm bắt đầu giữ khoảng cách.

"Mọi người đều bảo tôi hủy bỏ và tôi cảm thấy tất cả bạn bè, gia đình và những người tôi quen biết đang bỏ rơi tôi", Ed Sheeran chia sẻ.

Dù vậy, anh quyết định tiếp tục xuất hiện trên sân khấu. Lý do được Ed Sheeran nhấn mạnh chính là khán giả đã mua vé và vẫn có mặt để thưởng thức âm nhạc của anh.

"Tôi thấy có 50.000 người vẫn chưa bỏ rơi tôi", nam ca sĩ nói với đám đông.

Ed Sheeran sau đó gửi lời cảm ơn đến người hâm mộ, đồng thời khẳng định dù bên ngoài có thể xuất hiện nhiều tranh luận, anh vẫn muốn tiếp tục biểu diễn.

"Mọi người có thể nói gì tùy thích, nhưng tôi làm điều này vì em. Tôi yêu em. Tôi yêu điều này", anh nói.

Khoảnh khắc Ed Sheeran bật khóc và thừa nhận nỗi lo về sự an toàn cho thấy những tranh cãi bên ngoài sân khấu đã tác động đáng kể đến tâm lý của nam ca sĩ trong chuyến lưu diễn. Tuy nhiên, thay vì hủy bỏ chương trình, anh lựa chọn tiếp tục biểu diễn trước hàng chục nghìn khán giả.