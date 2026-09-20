Ed Sheeran bật khóc trên sân khấu giữa làn sóng tẩy chay

Ed Sheeran lần đầu lên tiếng trực tiếp về những tranh cãi xoay quanh việc Macklemore bị loại khỏi tour diễn của anh, đồng thời thừa nhận bản thân đã “mắc sai lầm” khi phải đối diện với một vấn đề vượt ra ngoài phạm vi âm nhạc.

Buổi biểu diễn tại sân vận động Lincoln Financial Field (Philadelphia, Mỹ) đánh dấu lần đầu Ed Sheeran trở lại sân khấu sau khi Macklemore không còn nằm trong đội hình mở màn tour diễn. Đáng chú ý, những nghệ sĩ hỗ trợ khác gồm Finneas, Lukas Graham, Aaron Rowe và ban nhạc Beoga cũng lần lượt tuyên bố rút lui, khiến Sheeran trở thành nghệ sĩ duy nhất biểu diễn trong chương trình.

Trước hàng nghìn khán giả, giọng ca Shape of You thừa nhận anh đã phải đưa ra nhiều quyết định khó khăn trong thời gian qua.

“Tôi chưa bao giờ muốn trở thành một nhạc sĩ hoạt động xã hội. Nhưng điều này đã đưa tôi vào giữa một cuộc tranh luận quan trọng và đầy nhiệt huyết về tự do ngôn luận cũng như một trong những vấn đề chính trị phức tạp nhất trên hành tinh”, Sheeran chia sẻ.

Nam ca sĩ cho biết anh nhận ra mình đã “mắc sai lầm” trong quá trình xử lý những tranh cãi liên quan đến tour diễn. Sheeran đồng thời khẳng định mong muốn các buổi hòa nhạc của mình tiếp tục là không gian an toàn, nơi khán giả có thể xuất hiện dù sở hữu những quan điểm khác biệt.

Đặc biệt, Ed Sheeran trực tiếp đề cập đến cuộc xung đột Israel - Palestine. Anh nhấn mạnh những gì xảy ra trong cuộc tấn công tại Israel ngày 7/10 và Liên hoan âm nhạc Nova là “kinh hoàng”, đồng thời cho rằng tình trạng tại Gaza hiện nay là thảm khốc, với quy mô tổn thất lớn đối với dân thường và trẻ em.

Nam ca sĩ cũng đề cập đến tình trạng tại Bờ Tây và cho biết đang trò chuyện với nhiều người thuộc những nhóm khác nhau để tìm cách hỗ trợ các nạn nhân, đồng thời tiếp tục lắng nghe và tìm hiểu vì bản thân “chưa biết đủ”.

“Tôi luôn cố gắng không trở thành một nhà bình luận chính trị dưới bất kỳ hình thức nào, bởi tôi muốn âm nhạc và các buổi biểu diễn của mình hướng đến sự đoàn kết, chứ không phải chia rẽ; hướng đến nhân loại, chứ không phải chính trị”, Sheeran nói.

Phát biểu của Ed Sheeran diễn ra trong bối cảnh quyết định loại Macklemore khỏi tour diễn vẫn gây nhiều tranh luận. Trước đó, rapper người Mỹ từng biểu diễn ca khúc Hind's Hall tại hai đêm diễn của Sheeran ở New Jersey vào tháng 9, đồng thời kêu gọi “Giải phóng Palestine” và trình chiếu hình ảnh liên quan đến Gaza.

Vài ngày sau, Macklemore được thông báo sẽ không tiếp tục tham gia các đêm diễn còn lại. Rapper này sau đó cáo buộc Robert Kraft, chủ sở hữu đội New England Patriots và sân vận động Gillette, đã gây sức ép khiến anh phải rời tour. Phía Sheeran khẳng định quyết định thuộc về nhà tổ chức và các địa điểm biểu diễn, đồng thời phủ nhận việc nam ca sĩ có quyền quyết định trong vấn đề này.

Trước đêm diễn tại Philadelphia, khoảng 100 người biểu tình ủng hộ Palestine tập trung bên ngoài sân vận động. Trong khi đó, theo những người tham dự, chương trình xuất hiện nhiều ghế trống và một số vé được bán lại với mức giá khoảng 45 USD.

Trên sân khấu, Sheeran không trực tiếp tranh luận với những người biểu tình mà tập trung nhấn mạnh thông điệp đoàn kết. Nam ca sĩ nghẹn ngào khi cảm ơn khán giả đã đến ủng hộ, đồng thời cho rằng âm nhạc có thể trở thành điểm chung giữa những con người sở hữu quan điểm trái ngược.

“Mọi người ở đây có thể đứng cạnh những người có quan điểm khác biệt. Mọi người có thể ủng hộ những người mà mình không đồng ý về mọi thứ, nhưng tất cả đều có thể cùng hát những bài hát này. Và những bài hát này nói về tình yêu, hy vọng và sự đoàn kết”, anh chia sẻ.

Những phát biểu mới nhất cho thấy Ed Sheeran đang cố gắng tách âm nhạc khỏi các tranh luận chính trị, trong khi đồng thời thừa nhận rằng một số vấn đề nhân đạo đã khiến anh không thể tiếp tục giữ im lặng.