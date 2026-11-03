ECCO Việt Nam dừng sản xuất: 1.600 công nhân được kết nối tìm việc mới

Chiều 2-11, Công ty TNHH ECCO Việt Nam thông báo chủ sở hữu duy nhất là ECCO Sko A/S (Đan Mạch) đã quyết định giải thể doanh nghiệp. Quyết định này được đưa ra sau nhiều năm nhu cầu thị trường suy giảm, đồng thời nằm trong kế hoạch tái cơ cấu mạng lưới sản xuất toàn cầu của Tập đoàn ECCO. Do tình trạng dư thừa công suất, tập đoàn định hướng tập trung hoạt động tại một số nhà máy hiện hữu nhằm nâng cao hiệu quả và bảo đảm tính bền vững lâu dài.

Nhiều doanh nghiệp đến trước cổng Công ty TNHH ECCO VN để tuyển dụng lao động. Ảnh: Đ.T/Thanh Niên

Doanh nghiệp hiện có 1.611 lao động, trong đó gồm 259 người làm việc thông qua các đơn vị cung ứng dịch vụ. Đây là lực lượng chịu ảnh hưởng trực tiếp khi nhà máy ngừng sản xuất.

Theo ông Trương Văn Phong - Phó trưởng HEPZA, ngay sau khi nhận thông tin, Ban đã phối hợp với Liên đoàn Lao động TP. Hồ Chí Minh và chính quyền địa phương làm việc với doanh nghiệp, trao đổi phương án giải quyết chế độ, chính sách và hỗ trợ việc làm.

Đáng chú ý, có ít nhất 12 doanh nghiệp trong khu vực có nhu cầu tuyển dụng, với tổng số dự kiến khoảng 6.530 lao động. Một số doanh nghiệp đã trực tiếp đến nhà máy ECCO để tìm kiếm, tuyển dụng nhân sự ngay sau khi biết thông tin doanh nghiệp chấm dứt hoạt động.

HEPZA cũng đề nghị ECCO Việt Nam bố trí thời gian, tạo điều kiện để các đơn vị có nhu cầu tuyển dụng tiếp cận người lao động tại nhà máy, đơn giản hóa thủ tục tuyển dụng. Ban Quản lý phối hợp với công đoàn và các đơn vị liên quan để kết nối, giúp người lao động sớm ổn định việc làm.

Doanh nghiệp cam kết thanh toán tiền lương, tiền nghỉ hằng năm chưa sử dụng và các khoản phải trả khác theo quy định. Ngoài ra, công ty có chính sách hỗ trợ bổ sung nhằm ghi nhận thời gian gắn bó của người lao động. Việc xác nhận quá trình tham gia bảo hiểm xã hội và hoàn trả giấy tờ liên quan cũng được doanh nghiệp cam kết thực hiện.

Theo thông tin từ HEPZA, ECCO Việt Nam đã chi trả lương tháng 10 và cam kết tính lương tháng 11 đến hết ngày 30-11, dù người lao động không phải đến nhà máy làm việc trong thời gian này. Công ty cũng thực hiện chi trả lương tháng 13 theo chính sách đã áp dụng; hiện chưa ghi nhận tình trạng nợ bảo hiểm xã hội.