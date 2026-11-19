Theo Reuters ngày 18/11, đề xuất trên sẽ được đưa ra thảo luận tại cuộc họp Hội đồng Thống đốc ECB. Tuy nhiên, quyết định cuối cùng có thể được lùi sang cuộc họp chính sách tiền tệ ngày 17/12. Nếu được thông qua, các ngân hàng thương mại sẽ phải duy trì lượng tiền gửi không hưởng lãi tại ngân hàng trung ương tương đương 2% tổng tiền gửi và các khoản nợ ngắn hạn khác, thay vì mức 1% hiện nay.

Cũng theo Reuters, việc nâng tỷ lệ dự trữ bắt buộc có thể giúp ECB và 21 ngân hàng trung ương quốc gia thuộc hệ thống đồng euro tiết kiệm khoảng 4,4 tỷ euro (4,8 tỷ USD) mỗi năm, với mặt bằng lãi suất hiện tại. Khoản tiết kiệm này có thể tăng thêm nếu lãi suất tiền gửi của ECB tăng từ mức 2,5% hiện nay lên khoảng 3-3,25% trong năm tới.

Một trong những mục tiêu chính của đề xuất là giảm áp lực thua lỗ tại các ngân hàng trung ương trong khu vực. Trong giai đoạn 2015-2022, ECB triển khai các chương trình mua trái phiếu quy mô lớn nhằm hỗ trợ tăng trưởng và ngăn ngừa giảm phát, qua đó đưa lượng tiền đáng kể vào hệ thống ngân hàng. Tuy nhiên, khi lãi suất tăng để kiểm soát lạm phát, chi phí trả lãi đối với lượng tiền gửi vượt mức dự trữ bắt buộc cũng tăng theo.

Hiện hệ thống Eurosystem phải trả khoảng 52,2 tỷ euro tiền lãi mỗi năm cho hơn 2.000 tỷ euro thanh khoản dư thừa. Trong khi đó, nhiều ngân hàng trung ương quốc gia đang chịu áp lực tài chính do lợi suất trái phiếu mua vào trước đây ở mức thấp, thậm chí âm.

Theo các nguồn tin, phần lớn thống đốc ngân hàng trung ương trong khu vực hiện ủng hộ đề xuất. Phó Chủ tịch ECB Boris Vujcic và nhà kinh tế trưởng Philip Lane cũng được cho là tán thành phương án này. Trước đó, ý tưởng từng gặp phản đối từ một số nhà hoạch định chính sách.

ECB giảm tỷ lệ dự trữ bắt buộc từ 2% xuống 1% vào năm 2012, trong bối cảnh khủng hoảng nợ công châu Âu gây sức ép lên hệ thống ngân hàng. Nếu được điều chỉnh trở lại, đây sẽ là thay đổi đáng chú ý trong cơ chế quản lý thanh khoản và chi phí hoạt động của hệ thống ngân hàng khu vực đồng euro.