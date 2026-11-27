Trụ sở Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) ở Frankfurt, Đức. Ảnh: THX/TTXVN phát

Ngày 26/11, Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) có trụ sở tại Frankfurt (Đức) đã công bố biên bản cuộc họp chính sách tiền tệ ngày 28–29/10/2026 của Hội đồng Thống đốc, với nội dung đáng chú ý là ECB tiếp tục đối mặt với thế khó giữa nguy cơ lạm phát gia tăng do giá năng lượng và triển vọng tăng trưởng kinh tế suy yếu.

Bên cạnh đó, ECB tỏ ra thận trọng với triển vọng kinh tế, chưa phát tín hiệu rõ ràng về hướng điều chỉnh lãi suất tiếp theo và tiếp tục duy trì cách tiếp cận dựa trên dữ liệu kinh tế thực tế.

ECB ghi nhận giá năng lượng tiếp tục tăng, tạo áp lực tăng giá tiêu dùng. Lạm phát khu vực đồng euro trong tháng Chín tăng lên 3,8%, từ mức 3,2% tháng Tám. Đặc biệt, lạm phát năng lượng tăng mạnh lên 18,9%.

ECB cảnh báo cú sốc năng lượng kéo dài không chỉ làm tăng lạm phát mà còn có thể kìm hãm tăng trưởng. Chi phí tài chính gia tăng cũng gây thêm sức ép đối với hoạt động đầu tư và tiêu dùng.

Mặc dù lạm phát cơ bản nhìn chung vẫn ổn định, tiền lương chưa có phản ứng đáng kể trước cú sốc năng lượng, tuy nhiên, ECB cảnh báo nguy cơ tác động gián tiếp và hiệu ứng vòng hai, khi giá năng lượng cao dần lan sang giá hàng hóa, dịch vụ và tiền lương.

Tại cuộc họp ngày 29/10, ECB đã quyết định giữ nguyên các mức lãi suất chủ chốt: Lãi suất tiền gửi, lãi suất tái cấp vốn lần lượt là 2,5% và 2,65%.

ECB tiếp tục khẳng định mục tiêu đưa lạm phát ổn định ở mức 2% trong trung hạn. Các quyết định tiếp theo sẽ căn cứ vào dữ liệu kinh tế và được xem xét theo từng cuộc họp, không định trước lộ trình lãi suất.

ECB ghi nhận điều kiện tài chính đã thắt chặt kể từ sau cuộc họp tháng Chín. Nhu cầu vay thế chấp mua nhà giảm đáng kể trong quý III, mặc dù tiêu chuẩn cho vay của các ngân hàng không thay đổi. Đây là một dấu hiệu cho thấy lãi suất cao tiếp tục ảnh hưởng đến nhu cầu tín dụng và thị trường bất động sản.

Điểm đáng chú ý là ECB đang phải xử lý đồng thời hai rủi ro trái chiều: Lạm phát có thể tăng trở lại do giá năng lượng, trong khi tăng trưởng kinh tế lại chịu sức ép từ chi phí đầu vào và điều kiện tín dụng thắt chặt. Điều này đặc biệt đáng quan tâm đối với Đức, nền kinh tế có tỷ trọng công nghiệp và mức độ phụ thuộc tương đối lớn vào năng lượng. Nếu giá năng lượng tiếp tục tăng, doanh nghiệp và hộ gia đình Đức có thể phải đối mặt với sức ép kép về chi phí và sức mua.