ECB khởi động cuộc đua tìm người kế nhiệm bà Christine Lagarde

Bà Christine Lagarde sẽ rời vị trí Chủ tịch Ngân hàng Trung ương Châu Âu (ECB) vào ngày 7/2/2027

Các quốc gia thuộc Khu vực đồng Euro (Eurozone) có thời hạn đến thứ Sáu (6/11) để đề cử ứng viên thay thế bà Christine Lagarde ở vị trí Chủ tịch Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB).

Thông tin từ Eurogroup - cơ quan tập hợp các bộ trưởng tài chính của những quốc gia sử dụng đồng euro - tiết lộ, các bộ trưởng tài chính trong khối sẽ xem xét danh sách ứng viên tại cuộc họp ngày 9/11 tới.

Theo quy định, các thành viên Ban điều hành ECB đều do Hội đồng châu Âu bổ nhiệm. Quyết định bổ nhiệm được đưa ra dựa trên khuyến nghị của Hội đồng EU về một ứng viên. Trong đó, Hội đồng châu Âu là cơ quan tập hợp lãnh đạo các nước thành viên EU, còn Hội đồng EU là nơi quy tụ các bộ trưởng của những quốc gia này. Chỉ các quốc gia sử dụng đồng euro mới được bỏ phiếu đối với khuyến nghị bổ nhiệm nói trên. Đây là lý do quá trình lựa chọn ứng viên được thảo luận trước tại Eurogroup.

Ứng viên cần nhận được sự ủng hộ của ít nhất 16 trong tổng số 21 quốc gia thuộc Eurozone, đại diện cho ít nhất 65% dân số toàn khối.

Sau đó, lãnh đạo các nước EU sẽ đưa ra quyết định cuối cùng, sau khi Nghị viện châu Âu và Hội đồng Thống đốc ECB đưa ra ý kiến.

Vào thứ Năm tuần trước, bà Christine Lagarde thông báo sẽ rời vị trí vào ngày 7/2/2027, sớm hơn gần 9 tháng so với thời điểm kết thúc nhiệm kỳ 8 năm. Trả lời các phóng viên tại Frankfurt vào cuối ngày hôm đó, bà cho biết việc rời ECB sẽ giúp bà có thêm tự do để lên tiếng về những vấn đề vượt ra ngoài phạm vi chính sách tiền tệ.

“Tôi không nghĩ mình có thể tiếp tục giữ thái độ trung lập. Tôi quan tâm đến sự thật và nhận thấy sự thật thường xuyên bị bóp méo, bị phủ nhận bởi những thông tin trình bày sai lệch”, bà Lagarde nói. Tuy nhiên, bà từ chối chia sẻ việc mình có ủng hộ ứng viên nào trong cuộc bầu cử tổng thống Pháp vào tháng 4/2027 hay không.

Bà Lagarde cam kết bảo đảm hoạt động của ECB sẽ được duy trì liên tục và ổn định, đồng thời khẳng định ngân hàng trung ương ECB vẫn vững chắc, mạnh mẽ.

Bà sẽ chủ trì thêm hai cuộc họp quyết định lãi suất, dự kiến diễn ra vào tháng 12 và tháng 2. Hiện tại, ECB đang giữ nguyên lãi suất ở mức 2,5%.

Hiện có hai ứng viên nổi bật trong cuộc đua giành vị trí lãnh đạo ECB. Cả hai đều đã được chính phủ nước mình công khai ủng hộ từ tháng 9, vài tuần trước khi bà Lagarde thông báo rời nhiệm sở.

Ứng viên thứ nhất là ông Pablo Hernández de Cos, Tổng giám đốc Ngân hàng Thanh toán Quốc tế (BIS) - tổ chức thường được gọi là “ngân hàng trung ương của các ngân hàng trung ương”. Ông từng giữ chức Thống đốc Ngân hàng Trung ương Tây Ban Nha trong giai đoạn 2018 - 2024.

Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sánchez đã công khai ủng hộ ông trong cuộc phỏng vấn với Bloomberg ngày 23/9, đánh dấu lần đầu tiên Tây Ban Nha đưa ra ứng viên cho vị trí Chủ tịch ECB. Đáng chú ý, lãnh đạo phe đối lập Tây Ban Nha Alberto Núñez Feijóo cũng lên tiếng ủng hộ ông Pablo Hernández de Cos vào tháng 10, trước thềm cuộc bầu cử sớm diễn ra trong tháng này.

Ứng viên nổi bật còn lại là ông Klaas Knot, người từng lãnh đạo Ngân hàng Trung ương Hà Lan trong 14 năm, cho đến 2025.

Một ngày sau khi Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sánchez công khai ủng hộ ông Hernández de Cos, Thủ tướng Hà Lan Rob Jetten nói với Bloomberg rằng ông Klaas Knot sẽ là lựa chọn hoàn toàn phù hợp đối với nhiều quốc gia.

Ông Pablo Hernández de Cos (bên trái) và ông Klaas Knot

Các nền tảng dự đoán cũng cho thấy cuộc đua hiện chủ yếu xoay quanh hai ứng viên này.

Tính đến sáng 3/11, các nhà giao dịch trên nền tảng Kalshi đánh giá ông Hernández de Cos có 34% khả năng giành được vị trí Chủ tịch ECB, trong khi tỷ lệ dành cho ông Knot là 31%. Trên nền tảng Polymarket, khoảng cách lớn hơn, với tỷ lệ tương ứng là 41% và 30%.

Cựu Thống đốc Ngân hàng Trung ương Pháp François Villeroy de Galhau, người đã từ chức vào tháng 2/2026, đứng thứ ba với tỷ lệ lần lượt là 5% và 13% trên hai nền tảng.

Chủ tịch Ngân hàng Trung ương Đức (Bundesbank) Joachim Nagel cũng từng được nhắc đến trong cuộc đua, dù chưa có người Đức nào từng giữ chức Chủ tịch ECB.

Đáng chú ý, vị trí chủ tịch chỉ là một phần trong các cuộc đàm phán nhân sự tại ECB.

Bà Isabel Schnabel, người đang phụ trách các hoạt động thị trường của ECB, sẽ chuyển sang làm việc tại Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) vào ngày 3/1. Trong khi đó, nhiệm kỳ của nhà kinh tế trưởng người Ireland Philip Lane sẽ kết thúc vào cuối tháng 5 năm sau.

Với một nửa trong tổng số 6 thành viên Ban điều hành ECB sẽ thay đổi trong vòng 5 tháng, các chính phủ được dự đoán sẽ đàm phán về cả ba vị trí như một gói nhân sự tổng thể. Pháp nhiều khả năng sẽ nhắm đến vị trí nhà kinh tế trưởng thay vì tìm cách giành thêm một nhiệm kỳ chủ tịch cho người Pháp. Trong khi đó, Tây Ban Nha muốn giành lại một ghế trong Ban điều hành sau khi mất chức Phó chủ tịch ECB vào năm nay.