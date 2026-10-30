ECB giữ nguyên lãi suất trước sức ép từ giá năng lượng

Chủ tịch ECB Christine Lagarde trong cuộc họp báo công bố chính sách về lãi suất, tại Frankfurt, Đức ngày 29/10/2026. Ảnh: THX/TTXVN phát

Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) ngày 29/10 quyết định giữ nguyên lãi suất, nhưng cảnh báo giá năng lượng tăng mạnh đang làm gia tăng nguy cơ lạm phát. Diễn biến này có thể khiến thị trường kỳ vọng ECB tăng lãi suất trở lại vào tháng 12 tới.

Trong tuyên bố, ECB nhận định giá các mặt hàng năng lượng tiếp tục tăng, làm tăng nguy cơ lạm phát cao hơn dự kiến và gây sức ép lên tăng trưởng kinh tế. Ngân hàng cho biết lạm phát cơ bản, tức mức tăng giá sau khi loại trừ các yếu tố biến động mạnh, nhìn chung vẫn ổn định, trong khi tiền lương cũng chưa tăng đáng kể trước đà tăng giá của giá cả. Tuy nhiên, cú sốc năng lượng kéo dài và nghiêm trọng hơn có thể đẩy lạm phát lên cao, đồng thời làm suy yếu tăng trưởng.

ECB đưa ra quyết định giữ nguyên lãi suất chỉ vài giờ sau khi Chủ tịch ECB Christine Lagarde tuyên bố sẽ từ chức vào ngày 7/2/2027, sớm hơn so với thời điểm kết thúc nhiệm kỳ dự kiến vào cuối tháng 10/2027.

Chủ tịch ECB Christine Lagarde (giữa) trong cuộc họp báo công bố chính sách về lãi suất, tại Frankfurt, Đức ngày 29/10/2026. Ảnh: THX/TTXVN phát

ECB đã hai lần tăng lãi suất từ đầu năm đến nay nhằm ngăn giá năng lượng tăng do xung đột tại Trung Đông đẩy lạm phát lên cao. Trong lần tăng lãi suất thứ hai vào tháng 9 vừa qua, ECB đã nâng lãi suất cơ bản thêm 0,25 điểm phần trăm, lên mức 2,5%.

Ngân hàng này cũng phát tín hiệu có thể cần tiếp tục tăng lãi suất, song chưa vội hành động khi chưa có bằng chứng cho thấy giá năng lượng tăng đang gây ra những đợt tăng giá lan rộng và kéo dài sang các hàng hóa, dịch vụ khác./.