ECB dự kiến giữ nguyên lãi suất cơ bản ở mức 2,5%

Trụ sở Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) tại Frankfurt, Đức. Ảnh: THX/TTXVN

Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) dự kiến giữ nguyên lãi suất trong cuộc họp ngày 29/10, giữa lúc thị trường đang hướng sự chú ý vào những biến động trên thị trường trái phiếu Pháp và tương lai của Chủ tịch ECB Christine Lagarde.

ECB đã hai lần tăng lãi suất kể từ tháng 6/2026 và được kỳ vọng sẽ tiếp tục thắt chặt chính sách trong những tháng tới, nhằm ngăn chặn cú sốc giá dầu liên quan đến căng thẳng tại Iran lan sang các mặt hàng khác và tiền lương. Tuy nhiên, cơ quan này cũng phải đối mặt với tình trạng lợi suất trái phiếu chính phủ tăng vọt, đặc biệt là tại Pháp, làm tăng chi phí vay mượn của các hộ gia đình và doanh nghiệp.

Trong bối cảnh đó, giới quan sát dự báo ECB sẽ giữ nguyên lãi suất tiền gửi ở mức 2,5% tại cuộc họp tuần này, đồng thời để ngỏ khả năng tăng lãi suất vào tháng 12/2026.

Chuyên gia Oliver Rakau tại Oxford Economics nhận định khả năng ECB tăng lãi suất vào tháng 12 là rất lớn, do cơ quan này có thể phải nâng dự báo lạm phát trước tình trạng giá năng lượng đi lên. Triển vọng này cũng phù hợp với định hướng của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed). Ngày 28/10, Fed đã quyết định giữ nguyên lãi suất nhưng vẫn để ngỏ cánh cửa tiếp tục thắt chặt chính sách. Hiện thị trường tiền tệ dự báo ECB sẽ có thêm ba đợt tăng lãi suất từ nay đến cuối năm sau, đưa lãi suất tiền gửi lên mức 3,25%.

Tại cuộc họp báo sắp tới, bà Lagarde dự kiến sẽ đối mặt với các câu hỏi về nhiệm kỳ của mình. Đang xuất hiện những đồn đoán về việc bà có thể rời ECB trước thời hạn để chuyển sang làm Chủ tịch Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) sớm nhất vào tháng 11/2026, trước thềm cuộc bầu cử tổng thống tại Pháp vào mùa Xuân năm 2027.

Chuyên gia Henry Cook của công ty chứng khoán MUFG (Nhật Bản) đánh giá, sự thiếu chắc chắn về vị trí lãnh đạo là điều không mong muốn khi ngân hàng trung ương đang phải xử lý các điều kiện tài chính thắt chặt, giá năng lượng cao và triển vọng vĩ mô nhiều rủi ro. Các cựu Thống đốc ngân hàng trung ương của Hà Lan và Tây Ban Nha, ông Klaas Knot và ông Pablo Hernandez de Cos, đang được xem là những ứng viên hàng đầu để thay thế bà Lagarde.

Một thách thức cấp bách khác đối với các nhà hoạch định chính sách là sự biến động trên thị trường trái phiếu. Tại Pháp, giới đầu tư ngày càng lo ngại về gánh nặng nợ công và triển vọng tài khóa không chắc chắn sau cuộc bầu cử năm nay. Chi phí vay mượn của Pháp đã tăng mạnh. Nước này hiện phải trả mức lợi suất cao nhất trong một phần tư thế kỷ qua để huy động vốn trên thị trường trái phiếu, trong khi chênh lệch lợi suất mà nhà đầu tư yêu cầu để nắm giữ trái phiếu Pháp so với trái phiếu Chính phủ Đức đang ở mức cao nhất trong Khu vực sử dụng đồng euro (Eurozone).

Tình trạng này làm dấy lên đồn đoán rằng ECB có thể phải can thiệp. Tuy nhiên, chuyên gia Simon Dangoor tại Goldman Sachs cho biết các chỉ số căng thẳng thị trường hiện vẫn còn cách rất xa mức buộc ECB phải hành động. Tuyến phòng thủ đầu tiên của ECB có thể là linh hoạt tái đầu tư số tiền thu được từ các trái phiếu đã mua trong các chương trình nới lỏng trước đây. Ngoài ra, cơ quan này cũng có thể kích hoạt Công cụ bảo vệ truyền tải (TPI), một cơ chế được thiết kế để ứng phó với các áp lực thị trường bất hợp lý nhưng chưa từng được sử dụng.