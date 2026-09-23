ECB đề xuất tăng giám sát tiền kỹ thuật số

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Đề xuất được đưa ra trong quá trình rà soát Quy định về thị trường tài sản kỹ thuật số (MiCA), có hiệu lực từ tháng 12-2024. Ủy ban châu Âu dự kiến hoàn tất tham vấn vào 30-9, với khả năng sửa đổi trong năm 2027.

Theo ECB, dù MiCA đã cấm trả lãi cho người nắm giữ stablecoin, một số doanh nghiệp vẫn tạo lợi ích kinh tế tương tự thông qua cho vay, vay hoặc staking (đặt cọc). Vì vậy, cơ quan này muốn mở rộng lệnh cấm sang các hình thức gián tiếp, kể cả chương trình thưởng hay khách hàng thân thiết.

ECB cũng đề xuất tăng quyền kiểm soát với stablecoin neo theo ngoại tệ, đặc biệt là USD, nếu bị đánh giá có nguy cơ ảnh hưởng đến ổn định tài chính. Cơ quan quản lý có thể yêu cầu dừng phát hành hoặc buộc mua lại token đang lưu hành trong trường hợp cần thiết.

Ngoài ra, ECB ủng hộ việc chuyển quyền cấp phép và giám sát doanh nghiệp tiền số từ cấp quốc gia lên Cơ quan Chứng khoán và Thị trường châu Âu (ESMA), nhằm hạn chế tình trạng “hộ chiếu” giấy phép xuyên biên giới.

Động thái này diễn ra trong bối cảnh EU đẩy mạnh hạ tầng tài chính token hóa, với hệ thống Pontes vừa được ECB triển khai, cho phép thanh toán tài sản token hóa bằng tiền ngân hàng trung ương.