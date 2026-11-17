Trụ sở Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) ở Frankfurt, Đức. Ảnh: THX/TTXVN

Trí tuệ nhân tạo (AI) và nợ công đang nổi lên thành những mối lo ngại rõ nét trong số các rủi ro đối với sự ổn định tài chính của Khu vực đồng euro (Eurozone), đòi hỏi giới hoạch định chính sách theo dõi sát sao.

Phó Chủ tịch Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) Boris Vujcic đưa ra nhận định này trong bài phát biểu tại một sự kiện ở thành phố Frankfurt (Đức) ngay 16/11.

Ông Vujcic cho biết AI từng chỉ được xem là vấn đề định giá trên thị trường cổ phiếu, nay đã trở thành mối lo ngại mang tính hệ thống, kéo theo nhiều hệ lụy đối với thị trường nợ và vốn cổ phần, an ninh mạng và an toàn vận hành.

Ông cảnh báo sự phát triển nhanh chóng của AI đang tạo ra những thách thức mới đối với sự ổn định tài chính của Eurozone.

Đối với thị trường nợ, vấn đề mấu chốt nằm ở quy mô huy động vốn chưa từng có tiền lệ, trong bối cảnh các tập đoàn công nghệ lớn của Mỹ cần tới 5.500 tỷ USD nguồn vốn từ nay đến năm 2030.

Theo Phó Chủ tịch ECB, nhu cầu này đang đẩy mạnh hoạt động phát hành nợ và cổ phiếu, đồng thời cũng dẫn đến sự xuất hiện của các cấu trúc tài chính thiếu minh bạch nằm ngoài bảng cân đối kế toán cùng những thỏa thuận tài chính khép kín.

Bên cạnh đó, các doanh nghiệp cũng đang đối mặt với rủi ro vận hành lớn hơn do AI. Ông Vujcic cảnh báo các hệ thống AI ngày càng tiên tiến và tự chủ hơn làm gia tăng quy mô, tốc độ và mức độ tinh vi của các cuộc tấn công mạng.

Những xu hướng này có thể tạo lợi thế cho các tin tặc, trong khi các tổ chức tài chính có thể phải gánh chịu chi phí cao hơn và gặp nhiều hạn chế hơn khi triển khai AI vào mục đích phòng thủ.

Đối với vấn đề nợ công, các rủi ro vốn tồn tại từ lâu lại đang trở nên trầm trọng hơn khi những mối lo ngại về khả năng trả nợ lâu dài của các chính phủ khiến lãi suất đi vay dài hạn tăng vọt.

Cùng với đó, triển vọng tăng trưởng thấp nguy cơ gây thêm sức ép đối với tài khóa và làm dấy lên lo ngại tại các quốc gia có tỷ lệ nợ cao. Bên cạnh đó, ông Vujcic lưu ý nhu cầu huy động vốn khổng lồ gắn với làn sóng bùng nổ đầu tư vào AI cũng đặt dấu hỏi về khả năng cạnh tranh nguồn vốn giữa khu vực công và tư.

Cảnh báo của lãnh đạo ECB được đưa ra trong bối cảnh giới đầu tư ngày càng hoài nghi về việc liệu các khoản chi tiêu khổng lồ cho AI có mang lại lợi nhuận như kỳ vọng hay không.

Tâm lý bất an đã tăng lên sau chiến thắng của đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử Quốc hội giữa kỳ tại Mỹ - một diễn biến có thể dẫn đến việc siết chặt quản lý các công nghệ AI. Thị trường càng biến động mạnh sau một vụ bê bối khiến Giám đốc điều hành (CEO) tập đoàn sản xuất chip Nvidia Jensen Huang phải từ chức vào tuần trước.

Theo lãnh đạo ECB, sự sụt giảm của thị trường chứng khoán sau cuộc bầu cử giữa kỳ tại Mỹ là lời nhắc nhở các nhà đầu tư cần thận trọng về mức định giá của các cổ phiếu AI.

Ông Vujcic nhận định một cú sụp đổ thị trường gắn với AI là rủi ro lớn đối với Eurozone, do các quỹ đầu tư trong khu vực ngày càng nắm giữ nhiều tài sản thuộc lĩnh vực này.