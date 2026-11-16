Trụ sở Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) ở Frankfurt (Đức). Ảnh: THX/TTXVN

Phát biểu tại Frankfurt (Đức), ông Vujcic nhận định sự phát triển nhanh chóng của AI đang tạo ra những thách thức mới đối với sự ổn định tài chính của 21 quốc gia thuộc Khu vực sử dụng đồng tiền chung châu Âu (Eurozone). Ông Vujcic chỉ ra rằng tỷ lệ khối lượng phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) so với GDP của Mỹ hiện đang trên đà vượt mức đỉnh của thời kỳ "bong bóng dot-com" (thời kỳ cổ phiếu các công ty internet bị thổi giá quá mức vào cuối thập niên 1990).

Đáng chú ý, cổ phiếu của công ty Anthropic dự kiến sẽ bắt đầu giao dịch trên sàn Wall Street vào ngày 19/11 tới, trong một thương vụ được đánh giá có thể trở thành đợt IPO lớn thứ hai trong lịch sử. Lãnh đạo ECB lưu ý những đợt tăng vọt IPO như vậy thường trùng hợp với thời điểm thị trường đạt đỉnh, phản ánh nguy cơ về tâm lý lạc quan quá mức của các nhà đầu tư.

Cảnh báo của lãnh đạo ECB được đưa ra trong bối cảnh giới đầu tư ngày càng hoài nghi về việc liệu các khoản chi tiêu khổng lồ cho AI có mang lại lợi nhuận như kỳ vọng hay không. Tâm lý bất an đã tăng lên sau chiến thắng của đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử Quốc hội giữa kỳ tại Mỹ - một diễn biến có thể dẫn đến việc siết chặt quản lý các công nghệ AI. Thị trường càng biến động mạnh sau một vụ bê bối khiến Giám đốc điều hành (CEO) tập đoàn sản xuất chip Nvidia Jensen Huang phải từ chức vào tuần trước.

Theo vị quan chức ECB, sự sụt giảm của thị trường chứng khoán sau cuộc bầu cử giữa kỳ tại Mỹ là lời nhắc nhở các nhà đầu tư cần thận trọng về mức định giá của các cổ phiếu AI. Ông Vujcic nhận định một cú sụp đổ thị trường gắn với AI là rủi ro lớn đối với Eurozone, do các quỹ đầu tư trong khu vực ngày càng nắm giữ nhiều tài sản thuộc lĩnh vực này.