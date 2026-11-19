Trụ sở ECB ở Frankfurt (Đức). Ảnh: THX/TTXVN

Theo 4 nguồn tin am hiểu vấn đề, các ngân hàng thương mại có thể phải giữ lượng tiền mặt tương đương 2% tổng tiền gửi và các khoản nợ ngắn hạn khác tại ngân hàng trung ương, thay vì mức 1% hiện nay. Khoản dự trữ bắt buộc này không được hưởng lãi. Tuy nhiên, quyết định có thể được lùi sang cuộc họp chính sách ngày 17-12.

Nếu được thông qua, thay đổi trên sẽ giúp ECB và 21 ngân hàng trung ương quốc gia sử dụng đồng EUR tiết kiệm khoảng 4,4 tỷ EUR (4,8 tỷ USD) mỗi năm, theo mức lãi suất hiện tại. Khoản tiết kiệm có thể tăng thêm nếu lãi suất tiền gửi của ECB tăng từ mức 2,5% hiện nay lên 3-3,25% trong năm tới.

Động thái này chủ yếu nhằm giảm áp lực thua lỗ tại các ngân hàng trung ương trong khối, đặc biệt là Ngân hàng Trung ương Đức (Bundesbank). Trong những năm triển khai các chương trình kích thích kinh tế, ECB và các ngân hàng trung ương thành viên đã mua lượng lớn trái phiếu có lợi suất thấp, thậm chí âm. Tuy nhiên, khi lãi suất tăng để kiềm chế lạm phát, chi phí trả lãi cho lượng tiền gửi dư thừa của các ngân hàng thương mại cũng tăng mạnh.

Hiện Hệ thống Ngân hàng Trung ương châu Âu phải trả khoảng 52,2 tỷ EUR tiền lãi mỗi năm cho hơn 2.000 tỷ EUR thanh khoản dư thừa. Dù không hoạt động vì mục tiêu lợi nhuận, các khoản thua lỗ kéo dài vẫn gây nhạy cảm về chính trị, làm dấy lên tranh luận về uy tín của ngân hàng trung ương và khả năng phải sử dụng tiền thuế để tái cấp vốn.