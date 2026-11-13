ECB: AI đóng góp 25% mức tăng trưởng tín dụng doanh nghiệp tại Eurozone

Đồng tiền euro tại Brussels, Bỉ. Ảnh: THX/TTXVN phát

Trong một cuộc phỏng vấn với tờ The Financial Times, chuyên gia kinh tế trưởng của Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB), ông Philip Lane, cho biết lĩnh vực trí tuệ nhân tạo (AI) hiện đóng góp 25% mức tăng trưởng tín dụng doanh nghiệp tại Khu vực sử dụng đồng euro (Eurozone).

Theo ông Lane, lĩnh vực AI vốn chiếm tỷ trọng tương đối nhỏ trong nền kinh tế châu Âu, nhưng nếu không tính đến lĩnh vực này, tốc độ tăng trưởng các khoản vay dành cho doanh nghiệp tại Eurozone sẽ chỉ ở mức 3% mỗi năm, thay vì 4%.

Ông Lane cũng tái khẳng định quan điểm cho rằng nên ưu tiên các khoản đầu tư thông qua việc nắm giữ cổ phần để tạo điều kiện cho các doanh nghiệp khởi nghiệp trong lĩnh vực AI phát triển nhanh hơn.

Dù lãi suất tăng cao và cú sốc giá dầu gây nhiều tác động tiêu cực, nguồn tín dụng tại khối gồm 21 quốc gia sử dụng đồng euro vẫn duy trì đà tăng trưởng mạnh.

ECB đang nâng dần lãi suất nhằm kiềm chế lạm phát cao do giá năng lượng tăng và dự kiến sẽ tiếp tục tăng trong cuộc họp vào tháng 12 tới.