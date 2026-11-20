Người phát ngôn EC Thomas Regnier, ngày 19/11 cho biết, cơ quan này đã triển khai các biện pháp cần thiết nhằm ứng phó với chiến dịch tấn công. Một số ứng dụng đã được tạm thời ngừng hoạt động để bảo đảm an toàn, trong đó phần lớn đã được khôi phục. Cuộc điều tra vẫn đang được tiến hành và EC tiếp tục thực hiện các biện pháp xử lý dựa trên những kết quả thu thập được.

Theo ông Regnier, vụ việc được phát hiện ngày 22/10. Hiện chưa có bằng chứng cho thấy dữ liệu bị rò rỉ ảnh hưởng đến toàn bộ nhân viên EC. Tuy nhiên, người phát ngôn này không tiết lộ đối tượng bị nghi đứng sau vụ tấn công, đồng thời cho biết chưa có thông tin về bất kỳ yêu cầu tiền chuộc nào.

Trước đó, báo Politico đưa tin cuộc tấn công có thể đã khiến một lượng lớn dữ liệu cá nhân bị lộ. Một số hệ thống nội bộ, bao gồm các nền tảng quản lý nhân sự, tiền lương, thời gian làm việc và hoàn trả chi phí y tế, được cho là đã phải ngừng hoạt động trong khoảng 10 ngày. Theo nguồn tin này, EC đã triệu tập cuộc họp khẩn cấp của cơ quan quản lý khủng hoảng nội bộ cấp cao nhất để đánh giá sự cố.

Vụ tấn công nhằm vào EC là diễn biến mới trong bối cảnh các sự cố an ninh mạng tiếp tục ảnh hưởng đến nhiều cơ quan và hệ thống hạ tầng tại các quốc gia. Trước đó, trong tháng 10, hàng trăm siêu thị tại Pháp ghi nhận các vụ tấn công nhằm vào hệ thống tủ lạnh và tủ đông thương mại. Các mục tiêu khác từng bị ảnh hưởng gồm tàu chở hàng đến Mỹ, nhà máy xử lý nước tại Mỹ và hệ thống giao thông công cộng ở thành phố Los Angeles.

Trong khi đó, các chuyên gia công nghệ cảnh báo việc ứng dụng AI đang đặt ra những thách thức mới đối với an ninh mạng. Những lỗ hổng phần mềm và quá trình khắc phục chưa kịp thời có thể khiến các hệ thống công nghệ đối mặt với nguy cơ bị khai thác, gây gián đoạn hoạt động trên diện rộng.