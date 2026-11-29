Dòng Mercedes-Benz S 580 e 4MATIC sạc ngoài (PHEV). Ảnh: Văn Xuyên/BNEWS/TTXVN

Theo đề xuất, việc cập nhật "hệ số sử dụng" đối với một số dòng xe hybrid sạc điện (PHEV) sẽ được lùi đến ngày 1/1/2030, và hệ số này được giữ ở mức áp dụng năm 2025. Đây là một nhượng bộ đáng kể dành cho ngành công nghiệp ô tô châu Âu, trong bối cảnh khoảng cách giữa khí thải "trên giấy" và khí thải thực tế của dòng xe này ngày càng bị chỉ trích.

Theo EC, "hệ số sử dụng" được xác định trong quy trình thử nghiệm phê duyệt kiểu loại (WLTP) để tính lượng khí thải CO2 của xe PHEV. Hệ số này thể hiện tỷ lệ quãng đường xe chạy bằng điện, theo đó, hệ số càng cao, lượng khí thải chính thức của xe càng thấp. EC coi PHEV là công nghệ chuyển tiếp hướng tới giao thông đường bộ không phát thải.

EC đề xuất áp dụng hồi tố sửa đổi này từ ngày 29/11/2026, cũng là ngày tiêu chuẩn Euro 7 bắt đầu áp dụng với các kiểu loại xe mới.

Mục đích là bảo đảm tính liên tục và nhất quán trong phương pháp xác định khí thải CO2 của xe PHEV, giảm gánh nặng hành chính cho doanh nghiệp, đồng thời bảo đảm hoạt động kinh doanh liên tục và sự rõ ràng về mặt pháp lý. Từ năm 2030, hệ số sử dụng sẽ được cập nhật định kỳ dựa trên hiệu suất thực tế của xe PHEV.

EC cho rằng các thay đổi này mang lại sự linh hoạt tạm thời, ngắn hạn cho các nhà sản xuất ô tô, tạo điều kiện cho họ đầu tư cải tiến dòng xe này. Đề xuất cũng khuyến khích các mẫu PHEV có quãng đường chạy điện dài hơn, vì hệ số sử dụng chỉ được "đóng băng" với những xe có thể chạy bằng điện ít nhất 80 km.

Theo EC, hiện nay lượng khí thải CO2 của xe PHEV đo được khi phê duyệt kiểu loại không khớp với dữ liệu thực tế mà EC thu thập hằng năm. Việc lùi cập nhật hệ số sử dụng đồng nghĩa với việc khoảng cách này sẽ được giữ nguyên, chứ không được thu hẹp như kế hoạch.

Khoảng cách ấy không hề nhỏ. Theo lộ trình ban đầu, EU điều chỉnh hệ số sử dụng theo hai bước, năm 2025 và năm 2027, để thu hẹp dần chênh lệch giữa khí thải chính thức và thực tế.

Theo tổ chức phi chính phủ Transport & Environment (T&E), dữ liệu của Cơ quan Môi trường châu Âu (EEA) với các xe đăng ký năm 2024 cho thấy khí thải thực tế của xe PHEV trung bình là 145 g CO2/km, trong khi kết quả thử nghiệm chính thức chỉ là 24 g/km.

T&E cho biết các hãng xe, thông qua Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô châu Âu (ACEA), đã vận động để hủy bước điều chỉnh dự kiến năm 2027.

Theo Hội đồng Quốc tế về Giao thông sạch (ICCT), khoảng cách giữa khí thải thực tế và khí thải chính thức tính trên mỗi xe đã tăng từ khoảng 260% năm 2021 lên hơn 400% năm 2023. Nguyên nhân chủ yếu là hệ số sử dụng hiện hành giả định chủ xe chạy bằng điện nhiều hơn thực tế, trong khi nhiều người ít khi sạc xe.

"Các giá trị CO2 chính thức thấp gán cho xe không khớp với lượng khí thải thực tế trên đường", ông Peter Mock, Giám đốc ICCT châu Âu, nhận định. Theo ông, bước điều chỉnh năm 2027 là cơ hội để thu hẹp khoảng cách này.

Đề xuất của EC vì thế đặt Brussels trước một bài toán cân bằng khó khăn. Một mặt, ngành ô tô châu Âu đang chịu sức ép cạnh tranh gay gắt từ các hãng Trung Quốc, nhu cầu xe điện thấp hơn kỳ vọng và các mục tiêu cắt giảm CO2 ngày càng chặt.

Hệ số sử dụng thuận lợi hơn giúp các hãng dễ đạt mục tiêu phát thải bình quân của đội xe, nhờ đó tránh được các khoản phạt. Mặt khác, các tổ chức môi trường lo ngại việc "đóng băng" hệ số này sẽ duy trì một kẽ hở pháp lý.

Kẽ hở đó cho phép các hãng xe được ghi nhận thành tích giảm phát thải trên giấy với những mẫu xe trên thực tế gây ô nhiễm gần bằng xe chạy xăng. Trong khi đó, theo T&E, chủ xe PHEV phải trả thêm hơn 500 euro tiền nhiên liệu mỗi năm so với mức mà số liệu chính thức cho thấy.

Ngưỡng 80 km là điểm mà EC muốn nhấn mạnh như một điều kiện "xanh" của đề xuất. Bằng cách chỉ ưu đãi những mẫu xe có quãng đường chạy điện dài, Brussels hy vọng thúc đẩy các hãng phát triển PHEV gần với xe điện hơn.

Về thủ tục, sau khi tham vấn TCMV, các dự thảo sẽ được xử lý theo hai quy trình khác nhau. Văn bản sửa đổi quy định Euro 7 là văn bản thực thi, sẽ được EC thông qua sau khi có ý kiến của TCMV. Văn bản sửa đổi quy định Euro 6 phải theo thủ tục "quy định có giám sát", tức là dự thảo được trình Nghị viện châu Âu và Hội đồng EU xem xét, và chỉ được EC chính thức thông qua nếu vượt qua bước giám sát này.