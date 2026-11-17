Theo phóng viên TTXVN tại Đức, Ủy ban châu Âu (EC) đã thông qua kế hoạch ngân hàng UniCredit của Italy thâu tóm Commerzbank của Đức, đánh dấu bước tiến quan trọng trong thương vụ sáp nhập xuyên biên giới giữa hai ngân hàng lớn của châu Âu. Tuy nhiên, kế hoạch này vẫn vấp phải sự phản đối tại Đức, đặc biệt liên quan đến nguy cơ cắt giảm hàng nghìn việc làm và tương lai của một trong những ngân hàng chủ chốt phục vụ các doanh nghiệp vừa và nhỏ tại nước này.

EC bật đèn xanh cho kế hoạch UniCredit thâu tóm Commerzbank. Ảnh minh hoạ: https://www.unicredit.it

Việc được EC chấp thuận là bước đi quan trọng đối với kế hoạch thâu tóm Commerzbank của UniCredit. Quyết định này cũng không nằm ngoài dự đoán, trong bối cảnh ngành ngân hàng châu Âu hiện vẫn phân tán với nhiều tổ chức hoạt động riêng lẻ.

Ủy viên châu Âu phụ trách cạnh tranh, Teresa Ribera, nhấn mạnh châu Âu cần những ngân hàng mạnh hơn, có khả năng cạnh tranh, mở rộng hoạt động và hỗ trợ doanh nghiệp cũng như các hộ gia đình. Theo bà, các thương vụ sáp nhập xuyên biên giới có thể góp phần hiện thực hóa mục tiêu này, giúp ngân hàng hoạt động hiệu quả hơn và có khả năng chống chịu tốt hơn trước các cú sốc kinh tế.

Trong hai năm qua, bất chấp sự phản đối từ phía Đức, UniCredit có trụ sở tại Milan liên tục gia tăng tỷ lệ sở hữu tại Commerzbank, tập đoàn ngân hàng có trụ sở tại Frankfurt và nằm trong chỉ số chứng khoán chủ chốt DAX của Đức.

Tháng 5 vừa qua, UniCredit đưa ra đề nghị mua lại toàn bộ cổ phiếu Commerzbank, qua đó có thể tiếp cận quyền sở hữu gần 50% ngân hàng Đức này. Tuy nhiên, để hoàn tất kế hoạch, tập đoàn Italy cần được nhiều cơ quan quản lý có thẩm quyền phê duyệt.

Trước đó, Cơ quan giám sát ngân hàng thuộc Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) đã bật đèn xanh cho thương vụ. Cơ quan Chống độc quyền Liên bang Đức cũng tuyên bố từ mùa Xuân năm 2025 rằng sẽ không phản đối kế hoạch này.

Giám đốc điều hành UniCredit Andrea Orcel dự kiến toàn bộ các giấy phép cần thiết sẽ được hoàn tất vào cuối tháng 11/2026.

Sau khi hoàn tất việc thâu tóm, ông Orcel muốn triển khai chiến lược tái cơ cấu Commerzbank, trong đó có kế hoạch cắt giảm khoảng 7.000 việc làm và thu hẹp mạng lưới hoạt động ở nước ngoài.

Theo lãnh đạo UniCredit, việc sáp nhập hai ngân hàng có thể tạo ra tiềm năng tiết kiệm chi phí lên tới hàng tỷ euro.

Về dài hạn, dự kiến Commerzbank có thể được sáp nhập vào HVB, công ty con của UniCredit tại Đức, làm thay đổi đáng kể cấu trúc hoạt động của ngành ngân hàng Đức.

Tuy nhiên, Chính phủ Đức không đồng tình với một số định hướng trong kế hoạch của UniCredit. Nhà nước Đức hiện nắm giữ hơn 13% cổ phần Commerzbank và muốn ngăn chặn tối đa tình trạng sa thải lao động vì lý do tái cơ cấu. Bộ trưởng Tài chính Đức, Lars Klingbeil, cũng yêu cầu Commerzbank phải tiếp tục duy trì tư cách công ty cổ phần niêm yết trên thị trường chứng khoán, giữ trụ sở tại Frankfurt am Main và tiếp tục phát huy thế mạnh trong lĩnh vực cấp vốn cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ.

Những yêu cầu này phản ánh quan điểm của Chính phủ Đức về vai trò của Commerzbank đối với nền kinh tế trong nước. Ngân hàng này có vị trí quan trọng trong việc cung cấp tín dụng và dịch vụ tài chính cho khu vực doanh nghiệp vừa và nhỏ – xương sống của nền kinh tế Đức.