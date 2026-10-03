EBRD dự kiến hỗ trợ Ukraine 2,7 tỷ euro trong năm 2026

Chủ tịch EBRD Odile Renaud-Basso cho biết ngân hàng dự kiến cung cấp khoảng 2,7 tỷ euro vốn tài trợ cho Ukraine trong năm nay. Ảnh: Reuters

Chủ tịch EBRD Odile Renaud-Basso cho biết ngân hàng dự kiến cung cấp khoảng 2,7 tỷ euro vốn tài trợ cho Ukraine trong năm nay, chỉ thấp hơn mức kỷ lục 2,9 tỷ euro ghi nhận năm 2025. Hơn 80% khoản tài trợ dự kiến dành cho khu vực tư nhân, đáp ứng nhu cầu đầu tư và vốn lưu động.

Theo bà Renaud-Basso, EBRD đang tập trung hỗ trợ Ukraine củng cố hệ thống hạ tầng năng lượng trước mùa Đông. Ngân hàng này đang tài trợ cho các khoản đầu tư của Ukrenergo, đơn vị vận hành lưới điện quốc gia, trong đó có việc bảo vệ các thiết bị quan trọng như máy biến áp bằng các công trình bê tông. EBRD cũng triển khai chương trình hỗ trợ phát triển 1,4 gigawatt công suất năng lượng tái tạo tại Ukraine. rong bối cảnh các cuộc không kích của Nga gia tăng, đặc biệt nhằm vào cơ sở

Trong chuyến thăm Kiev, bà Renaud-Basso đã ký thỏa thuận tài trợ khẩn cấp trị giá 130 triệu euro cho Đường sắt Ukraine nhằm duy trì vận tải hành khách, hàng hóa và củng cố năng lực tài chính của ngành. EBRD đồng thời ký khoản vay 150 triệu euro để hỗ trợ Kiev mua các toa tàu điện ngầm mới.

EBRD đã hạ dự báo tăng trưởng kinh tế Ukraine năm nay xuống 1,5%, từ mức 2,2% trước đó. Bà Renaud-Basso cảnh báo triển vọng có thể tiếp tục xấu đi nếu các cuộc không kích nhằm vào các mục tiêu kinh tế vẫn tiếp diễn.

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Theo Báo Hà Nội Mới Xem link nguồn