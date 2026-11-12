'Ebenezer: Phép màu đêm Giáng sinh' mang thông điệp nhân văn về sự sẻ chia

Poster phim “Ebenezer: Phép màu đêm Giáng sinh”. (Ảnh: CGV)

Buổi ra mắt tác phẩm nhận được sự chú ý của báo chí và công chúng Việt Nam, bởi đây là dự án điện ảnh Hollywood lớn đầu tiên mà Johnny Depp tham gia kể từ sau phiên tòa gây chú ý toàn cầu năm 2022.

Đánh dấu sự trở lại màn ảnh rực rỡ sau 8 năm vắng bóng trong các dự án phim quy mô lớn, Johnny Depp hóa thân thành Ebenezer Scrooge, nhân vật ông già keo kiệt kinh điển trong cuốn tiểu thuyết “A Christmas Carol” xuất bản năm 1843 của nhà văn Charles Dickens.

Gần hai thế kỷ trôi qua kể từ khi “A Christmas Carol” ra đời, câu chuyện về Ebenezer Scrooge cùng các linh hồn đêm Giáng sinh dường như đã quá quen thuộc với khán giả. Tác phẩm gửi gắm thông điệp sâu sắc: Bất kỳ ai cũng có thể tìm thấy cơ hội sửa sai nếu họ có đủ dũng khí nhìn lại sai lầm và mở rộng trái tim để sẻ chia với cộng đồng.

Tuy nhiên, đạo diễn Ti West, người nổi tiếng với bộ ba phim kinh dị ăn khách “X”, “Pearl” và “MaXXXine”, cùng nhà biên kịch Nathaniel Halpern, tác giả của dòng phim siêu anh hùng “Legion” và dòng phim khoa học viễn tưởng “Tales from the Loop”, đã quyết định đưa câu chuyện trở lại đúng bản chất nguyên bản của nó: một tác phẩm chính kịch mang sắc thái kinh dị rùng rợn về những hồn ma.

Johnny Depp hóa thân thành Ebenezer Scrooge. (Ảnh: CGV)

Đạo diễn Ti West đã xây dựng không gian London thời Victoria nhuốm màu u tối. Thay vì biến Ebenezer Scrooge thành một người có lòng dạ hẹp hòi đơn điệu, đạo diễn Ti West chọn lối khắc họa một nhân vật có suy nghĩ bảo thủ và logic riêng biệt. Nam tài tử Johnny Depp thể hiện trọn vẹn sự sắc sảo, trí thông minh cùng nét tinh nghịch duyên dáng của nhân vật Scrooge ngay cả trong những tình huống cảm thấy khiếp sợ nhất, xóa mờ hoàn toàn khoảng cách giữa diễn viên và nhân vật.

Tác phẩm quy tụ dàn diễn viên Hollywood và Anh quốc nổi bật, kết hợp giữa các gương mặt gạo cội và những ngôi sao điện ảnh quen thuộc trong các bộ phim “X-Men”, “Harry Potter”, “Star Wars” và “The Hunger Games”.

Cốt truyện của “Ebenezer: Phép màu đêm Giáng sinh” đưa khán giả theo chân Ebenezer Scrooge trong đêm đông giá lạnh. Khi hồn ma Jacob Marley hiện về cảnh báo, Scrooge lần lượt phải đối mặt với ba linh hồn của Quá khứ, Hiện tại và Tương lai. Hành trình siêu nhiên này đưa ông đến với những ký ức đã qua, thực tại trước mắt và tương lai tàn khốc đang chờ đợi nếu ông không thay đổi.

Ba hồn ma chính là nhân tố kỳ ảo thúc đẩy toàn bộ sự thức tỉnh và chuyển biến nội tâm của nhân vật chính. Qua những mất mát và bài học ám ảnh, Scrooge từng bước hiểu được giá trị thiêng liêng của tình thân, bạn bè và sự thấu hiểu; từ một kẻ khép mình bủn xỉn để tránh tổn thương đã chuyển hóa thành con người biết mở lòng, sống hào phóng và cho đi nhiều hơn.

Hơn nữa, phong cách kinh dị nhẹ pha lẫn giữa không khí Giáng sinh và Halloween đã tạo nên trải nghiệm thị giác mới mẻ và cuốn hút cho bộ phim.

Một số khán giả may mắn nhận phần quà từ Nhà xuất bản Kim Đồng là cuốn sách "Khúc ca mừng Giáng sinh", bản dịch tiếng Việt của cuốn tiểu thuyết “A Christmas Carol”. (Ảnh: MINH DUY)

Vượt lên trên những thước phim điện ảnh kết hợp sắc màu kỳ ảo và kịch tính, "Ebenezer: Phép màu đêm Giáng sinh" chạm tới trái tim người xem nhờ thông điệp sâu sắc về sự sẻ chia và lòng nhân ái. Sự tha thứ và lòng rộng lượng chính là chìa khóa chân thành nhất để chữa lành tổn thương và nhận lại những điều tốt đẹp trong cuộc đời.

Bộ phim "Ebenezer: Phép màu đêm Giáng sinh” sẽ chính thức khởi chiếu tại các rạp trên toàn quốc từ ngày 13/11/2026.