EAEU khởi xướng điều tra tự vệ thép cán phẳng phủ polyme nhập khẩu

Sản phẩm thép cán nóng. Ảnh minh họa: TTXVN

Theo Cục Phòng vệ thương mại, sản phẩm bị điều tra: thép cán phẳng có nền kim loại dày trên 0,2 mm nhưng không quá 2 mm, chiều rộng trên 50 mm, có phủ polymer thuộc các mã HS sau: 7210 70 800 0, 7210 90 800 0, 7212 40 800 0 và 7225 99 000 0 theo phân loại hàng hóa EAEU (EAEU CN codes).

Các sản phẩm được loại trừ khỏi phạm vi điều tra trên bao gồm: thép cán nguội hoặc cán nóng mạ thiếc, các sản phẩm tôn thiếc, thép phủ dạng định hình dạng sóng hoặc dạng gân, ngói kim loại, tấm thép định hình và thép tráng men hoặc sơn mài.

Theo nội dung đơn kiện, lượng nhập khẩu sản phẩm thép cán phẳng phủ polymer vào lãnh thổ hải quan Liên minh Kinh tế Á- Âu (EAEU) tăng đáng kể trong giai đoạn 2023 - 2025, tăng 88% trong năm 2024 so với năm 2023 và mặc dù giảm 15% trong năm 2025, vẫn tăng tổng cộng 60% trong giai đoạn 2023 - 2025; trong quý I/2026, nhập khẩu tiếp tục tăng 18%.

Tỷ trọng nhập khẩu so với sản lượng sản xuất trong EAEU tăng 86% trong giai đoạn 2023 - 2025 và 30% trong quý I/2026, trong khi tỷ trọng nhập khẩu trong tổng tiêu dùng tăng tương ứng 68% và 31%.

Trong bối cảnh đó, tiêu dùng tại thị trường EAEU giảm 5% trong giai đoạn 2023 - 2025 và 10% trong quý I/2026, đồng thời ngành sản xuất của EAEU được cho là có sự suy giảm đáng kể về sản lượng, công suất sử dụng, doanh số bán hàng và thị phần.

Cụ thể, sản lượng giảm lần lượt 18% và 20%, công suất sử dụng giảm 12% và 23%, doanh số bán hàng giảm 18% và 29%, và thị phần giảm 13% và 21% trong hai giai đoạn nêu trên. Giá nhập khẩu bình quân được xác định thấp hơn giá bình quân của sản phẩm do ngành sản xuất EAEU sản xuất và bán trên thị trường nội khối, kéo theo lợi nhuận từ bán hàng giảm 49% và 53%, tỷ suất lợi nhuận sản xuất giảm 47% và 26%, và tỷ suất lợi nhuận bán hàng giảm 43% và 24%.

Đơn kiện cũng cho rằng các nước xuất khẩu lớn vào EAEU có năng lực sản xuất dư thừa và tiềm năng sản xuất, xuất khẩu đáng kể, trong khi sản phẩm tương tự đang chịu các biện pháp phòng vệ thương mại tại một số thị trường như biện pháp chống bán phá giá tại Brazil và Ukraine, biện pháp tự vệ tại Ai Cập, hạn ngạch thuế quan tại Liên minh châu Âu và các mức thuế bổ sung của Hoa Kỳ theo Mục 232 (Đạo luật Thương mại mở rộng 1962) và Mục 301 (Đạo luật Thương mại 1974).

Trên cơ sở đó, Đơn kiện cho rằng có nguy cơ lượng nhập khẩu vào EAEU tiếp tục gia tăng, dẫn đến tiếp tục suy giảm về sản xuất, thương mại và tài chính của ngành sản xuất EAEU, qua đó tồn tại nguy cơ gây thiệt hại nghiêm trọng do gia tăng nhập khẩu.

Cơ quan điều tra cho rằng các thông tin, số liệu nêu trong Đơn đề nghị là cơ sở để quyết định khởi xướng điều tra tự vệ theo khoản 206 của Nghị định thư về việc áp dụng các biện pháp tự vệ, chống bán phá giá và chống trợ cấp đối với hàng hóa từ các nước thứ ba (Nghị định thư).

Trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày khởi xướng điều tra, Cục Bảo vệ thị trường nội địa tiếp nhận các ý kiến và thông tin, bằng văn bản, có liên quan từ các bên liên quan (bằng tiếng Nga, bao gồm bản mật và bản không mật). Hướng dẫn về việc chuẩn bị bản công khai của tài liệu được đăng tải tại mục “Bảo vệ thị trường nội địa” (Internal Market Defence) trên trang thông tin điện tử chính thức của Liên minh Kinh tế Á - Âu, tại đường link: https://remedies.eaeunion.org/dimd/filestorage/DIMD_guidance_on_the_preparation_of_non-confidential_documents.pdf.

Theo khoản 213 của Nghị định thư, các bên tham gia điều tra cũng có quyền nhận bản công khai của Đơn kiện và tiếp cận các tài liệu điều tra không mật khác thông qua “Thư viện tài liệu điện tử dành cho các bên tham gia điều tra” (Electronic Library of Materials for Investigation Participants) tại mục “Bảo vệ thị trường nội địa” trên Cổng thông tin về các nguồn thông tin chung và dữ liệu mở của Liên minh Kinh tế Á - Âu.

Để xem xét các tài liệu điều tra bản công khai, Đơn kiện, tham gia các phiên điều trần và tham vấn cũng như các thủ tục điều tra khác, các bên liên quan cần đăng ký để được công nhận là bên tham gia điều tra theo biểu mẫu đính kèm trong thời hạn 25 ngày kể từ ngày khởi xướng điều tra. Đơn đăng ký phải nêu rõ và kèm theo tài liệu chứng minh tư cách của bên liên quan theo quy định tại khoản 259 của Nghị định thư. Sau khi được xử lý, EEC sẽ gửi thông tin đăng nhập để truy cập Thư viện điện tử tài liệu dành cho bên tham gia điều tra.

Ngoài ra, các bên tham gia điều tra có thể, yêu cầu tổ chức phiên điều trần công khai trong thời hạn 45 ngày kể từ ngày khởi xướng điều tra. Quét mã QR để tải mẫu đơn đăng ký truy cập hồ sơ không mật của EEC. Đường dẫn: https://remedies.eaeunion.org/dimd/filestorage/access_form.docx

Cục Phòng vệ thương mại khuyến nghị các doanh nghiệp sản xuất, xuất khẩu thép cán phẳng phủ polymer sang thị trường EAEU xem xét lợi ích có liên quan và chủ động đăng ký tham gia điều tra trong thời hạn quy định nêu trên để bảo vệ quyền và lợi ích của doanh nghiệp.

Trong trường hợp có câu hỏi phát sinh, doanh nghiệp cần chủ động liên hệ Cục Bảo vệ thị trường nội địa thuộc EEC để được hướng dẫn về địa chỉ, cách thức nộp hồ sơ và các yêu cầu thủ tục. Đầu mối EEC: tradedefence@eecommission.org; điện thoại: +7 (495) 669 24 00 (máy lẻ 4949, 4966, 3224, 3097, 1316, 4955 hoặc 1272).