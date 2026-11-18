Sáng 18/11, Thứ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Y Vinh Tơr dự và phát biểu tại Ngày Văn hóa Việt Nam, Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại thôn Hà Bắc, xã Ea Wer, tỉnh Đắk Lắk.

Xã vùng khó giảm mạnh tỷ lệ hộ nghèo

Ea Wer là xã khu vực III, có 21 thành phần dân tộc cùng sinh sống tại 18 thôn, buôn, trong đó 11 thôn, buôn thuộc diện đặc biệt khó khăn. Với đặc thù địa bàn có đông đồng bào dân tộc thiểu số, công tác giảm nghèo, tạo sinh kế và nâng cao đời sống người dân luôn được cấp ủy, chính quyền địa phương quan tâm.

Thứ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Y Vinh Tơr phát biểu tại Ngày hội đại đoàn kết tại xã Ea Wer

Theo báo cáo tại Ngày hội, năm 2026, tổng thu ngân sách xã Ea Wer đạt hơn 107 tỷ đồng, bằng trên 209% dự toán tỉnh giao. Tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025, chuyển tiếp sang năm 2026, đạt hơn 98%.

Đáng chú ý, công tác giảm nghèo của địa phương đạt nhiều kết quả tích cực. Nếu năm 2025, tỷ lệ hộ nghèo toàn xã ở mức 16,5% thì đến nay giảm còn 6,2%, tương đương giảm 10,3 điểm phần trăm.

Riêng trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số, tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 23,89% xuống còn 7,61%, tương đương giảm 16,28 điểm phần trăm.

Cùng với công tác giảm nghèo, trong năm 2026, xã đã hỗ trợ giải quyết việc làm cho 168 trường hợp, góp phần tạo thu nhập, ổn định cuộc sống cho người lao động. Địa phương tiếp tục duy trì đạt chuẩn quốc gia về y tế, tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt 100%.

Thứ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Y Vinh Tơr tham dự Ngày hội đại đoàn kết tại xã Ea Wer

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, Ea Wer vẫn đối mặt với không ít khó khăn. Nhu cầu hỗ trợ đất ở, đất sản xuất và nhà ở cho các hộ nghèo, cận nghèo, đặc biệt là hộ đồng bào dân tộc thiểu số, còn lớn.

Gắn bảo tồn văn hóa với phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập

Phát biểu tại Ngày hội, Thứ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Y Vinh Tơr ghi nhận, đánh giá cao những nỗ lực của cấp ủy, chính quyền và nhân dân xã Ea Wer trong phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện chính sách dân tộc, tôn giáo và chăm lo đời sống đồng bào.

Thứ trưởng nhấn mạnh, Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc không chỉ là dịp nhìn lại những kết quả đạt được mà còn góp phần củng cố tình đoàn kết, gắn bó trong cộng đồng, phát huy tinh thần tương thân, tương ái, giúp nhau phát triển kinh tế và xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư.

Trong đó, cần tiếp tục phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức đoàn thể, già làng, trưởng thôn, buôn và Người có uy tín trong vận động nhân dân tham gia các phong trào thi đua, chung sức xây dựng quê hương.

Thứ trưởng Y Vinh Tơr tặng quả hộ ngèo, cận nghèo

Để Ea Wer tiếp tục phát triển, Thứ trưởng Y Vinh Tơr đề nghị địa phương thực hiện đầy đủ, kịp thời, đúng đối tượng các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về công tác dân tộc.

Đặc biệt, cần bám sát thực tế đời sống, nguyện vọng của người dân, quan tâm hỗ trợ những hộ nghèo, cận nghèo, hộ còn thiếu đất ở, đất sản xuất và nhà ở, giúp người dân có điều kiện ổn định cuộc sống, từng bước vươn lên thoát nghèo.

Đối với các chương trình mục tiêu quốc gia, địa phương cần tiếp tục nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn vốn, đẩy nhanh tiến độ triển khai và giải ngân các công trình, dự án.

Nguồn lực đầu tư cần ưu tiên cho hạ tầng thiết yếu, hỗ trợ sinh kế, giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập, tạo điều kiện để người dân phát triển kinh tế bằng chính sức lao động của mình.

Một trong những nội dung được Thứ trưởng đặc biệt lưu ý là gắn bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc với phát triển kinh tế, du lịch và nâng cao đời sống người dân.

Thứ trưởng Y Vinh Tơr tặng quà cho Người có uy tín

Theo đó, địa phương cần tiếp tục quan tâm gìn giữ tiếng nói, phong tục, lễ hội, nghề truyền thống và những giá trị văn hóa tốt đẹp của cộng đồng các dân tộc. Đồng thời, khuyến khích thế hệ trẻ tham gia bảo tồn, trao truyền các giá trị văn hóa, để bản sắc dân tộc tiếp tục được gìn giữ và phát huy trong đời sống hiện đại.

Việc bảo tồn văn hóa cần gắn với khai thác tiềm năng, thế mạnh của địa phương, góp phần tạo thêm sinh kế, nâng cao thu nhập và cải thiện đời sống vật chất, tinh thần cho đồng bào.

Thứ trưởng Y Vinh Tơr mong muốn mỗi thôn, buôn tiếp tục phát huy tinh thần tự lực, tự cường, đoàn kết giúp nhau phát triển kinh tế; quan tâm chăm lo giáo dục, y tế, bảo vệ môi trường, giữ gìn an ninh, trật tự.

Qua đó, xây dựng các khu dân cư ngày càng an toàn, đoàn kết, nghĩa tình, chung sức đưa Ea Wer phát triển bền vững.

Thứ trưởng Y Vinh Tơr tham quan gian hàng sản phẩm thổ cẩm

Nhân dịp này, đoàn công tác Bộ Dân tộc và Tôn giáo đã trao quà tặng tập thể UBND xã Ea Wer, 18 Người có uy tín và 50 hộ nghèo là đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn.