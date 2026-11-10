Ea Knuếc tích cực chuẩn bị Lễ hội Hoa cà phê, hưởng ứng Lễ hội Cà phê Đắk Lắk năm 2027

Toàn cảnh buổi làm việc giữa đoàn công tác và lãnh đạo địa phương.

Khai thác lợi thế vườn cà phê, cảnh quan và văn hóa bản địa

UBND xã Ea Knuếc làm việc với đoàn khảo sát của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk cùng đạo diễn Hồ Văn Cường, Tổng đạo diễn Lễ hội Cà phê, nhằm khảo sát các địa điểm dự kiến tổ chức hoạt động hưởng ứng Lễ hội Cà phê Đắk Lắk lần thứ 10 năm 2027.

Tiếp và làm việc với đoàn có bà Ngô Thị Minh Trinh, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã; ông Nguyễn Văn Hùng, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã; bà Trần Thị Vân, Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Chủ tịch UBND xã.

Bà Ngô Thị Minh Trinh, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã phát biểu tại buổi làm việc.

Tại buổi làm việc, đoàn khảo sát trình chiếu nội dung thuyết minh về kế hoạch tổ chức Đề án Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 10 năm 2027. Theo định hướng, xã Ea Knuếc được lựa chọn là địa điểm tổ chức hoạt động Lễ hội Hoa cà phê, một điểm nhấn trong chuỗi sự kiện hưởng ứng lễ hội cấp tỉnh.

Đây được kỳ vọng sẽ trở thành hoạt động quảng bá đặc sắc, góp phần tôn vinh giá trị kinh tế, văn hóa của cây cà phê; đồng thời giới thiệu cảnh quan thiên nhiên, nét đẹp văn hóa và tiềm năng phát triển du lịch của địa phương.

Đưa không gian sản xuất cà phê trở thành điểm đến trải nghiệm

Tại buổi trao đổi, các bên tập trung thảo luận phương án lựa chọn địa điểm dựng sân khấu, bố trí khu vườn trải nghiệm và xây dựng các không gian tham quan, check-in phù hợp. Trong đó, lợi thế về sản xuất nông nghiệp, cảnh quan những vườn cà phê và bản sắc văn hóa địa phương được xác định là những yếu tố quan trọng để tạo nên dấu ấn riêng cho Lễ hội Hoa cà phê.

Ông Nguyễn Văn Hùng, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã trao đổi tại buổi làm việc.

Sau buổi làm việc, đoàn đã trực tiếp khảo sát thực địa tại một số khu vực có khả năng tổ chức các hoạt động lễ hội, tham quan và trải nghiệm. Việc khảo sát nhằm đánh giá điều kiện không gian, cảnh quan và khả năng khai thác thực tế, qua đó đề xuất phương án tổ chức phù hợp, bảo đảm tính hấp dẫn và hiệu quả quảng bá.

Đối với Ea Knuếc, đây không chỉ là cơ hội tham gia một sự kiện văn hóa, du lịch quy mô lớn mà còn mở ra hướng khai thác giá trị gia tăng từ sản xuất nông nghiệp. Những vườn cà phê vốn gắn bó với đời sống người dân có thể trở thành không gian giới thiệu quy trình canh tác, chăm sóc, thu hoạch, sơ chế và thưởng thức cà phê.

Nếu được tổ chức bài bản, kết hợp hài hòa giữa cảnh quan nông nghiệp, trải nghiệm sản xuất và văn hóa bản địa, Lễ hội Hoa cà phê sẽ góp phần đưa hình ảnh người trồng cà phê, vùng nguyên liệu và sản phẩm đặc trưng của địa phương đến gần hơn với du khách.

Đoàn công tác khảo sát thực tế tại địa phương.

Hướng tới quảng bá nông nghiệp bền vững gắn với du lịch

Trong bối cảnh nông nghiệp ngày càng chú trọng chất lượng, truy xuất nguồn gốc và bảo vệ môi trường, việc kết hợp quảng bá cà phê với du lịch trải nghiệm cũng mở ra cơ hội giới thiệu những phương thức canh tác thân thiện với thiên nhiên, sử dụng hiệu quả tài nguyên đất, nước và nâng cao giá trị nông sản.

Đây cũng là hướng tiếp cận phù hợp để từng bước hình thành các sản phẩm du lịch nông nghiệp gắn với vùng trồng cà phê, tạo thêm sinh kế và cơ hội tăng thu nhập cho người dân. Đặc biệt, nếu các hộ sản xuất, hợp tác xã và cơ sở kinh doanh địa phương cùng tham gia, hoạt động lễ hội có thể tạo sự kết nối giữa sản xuất, chế biến, tiêu thụ sản phẩm và dịch vụ du lịch.

Thông qua chương trình khảo sát lần này, xã Ea Knuếc tiếp tục tăng cường phối hợp với các sở, ngành của tỉnh trong công tác chuẩn bị các điều kiện tổ chức Lễ hội Hoa cà phê năm 2027. Đồng thời, địa phương hướng tới xây dựng những hoạt động hưởng ứng thiết thực, hấp dẫn, mang đậm bản sắc riêng.

Với lợi thế về sản xuất cà phê, cảnh quan vườn cây và văn hóa địa phương, Ea Knuếc kỳ vọng Lễ hội Hoa cà phê sẽ trở thành cầu nối quảng bá hình ảnh quê hương, giới thiệu sản phẩm nông nghiệp đặc trưng, thúc đẩy du lịch trải nghiệm và đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế - xã hội trong thời gian tới.