Trong 9 tháng đầu năm 2026, xã Ea Kly giải quyết việc làm cho hơn 1.200 lao động đi làm việc tại các tỉnh, thành phố khác; có 30 lao động đi làm việc ở nước ngoài, đạt 100% kế hoạch năm.

Đưa thông tin tuyển dụng về thôn, buôn

Với người tìm việc, thông tin về nơi đang tuyển dụng cần đi cùng những giải đáp cụ thể: công việc yêu cầu trình độ nào, làm ở đâu, cần chuẩn bị những gì. Đây là cơ sở để người lao động cân nhắc khả năng tham gia, sắp xếp việc gia đình trước khi đăng ký.

Theo UBND xã Ea Kly, phiên giao dịch việc làm và hội nghị tư vấn được xác định là cầu nối giữa người lao động, doanh nghiệp và cơ sở đào tạo nghề. Thông qua trao đổi trực tiếp, doanh nghiệp có thể phỏng vấn, tuyển dụng; người dân có điều kiện tìm hiểu yêu cầu của từng vị trí và cơ hội học nghề.

Đối tượng hướng đến gồm người lao động, học sinh, sinh viên, đoàn viên thanh niên có nhu cầu tìm việc hoặc tìm hiểu chính sách lao động, việc làm. Nội dung tư vấn bao gồm tuyển dụng trong nước, đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng và tuyển sinh đào tạo nghề.

Để tiếp cận người có nhu cầu, UBND xã giao Phòng Văn hóa - Xã hội chủ trì phối hợp tổ chức, liên hệ doanh nghiệp tham gia. Trưởng các thôn, buôn thông báo, tuyên truyền, đồng thời phối hợp thống kê người tìm việc trên địa bàn. Việc nắm nhu cầu từ cơ sở giúp xác định nhóm lao động cần tư vấn, làm căn cứ kết nối với đơn vị tuyển dụng.

Ông Nguyễn Văn Quang, Trưởng phòng Văn hóa - Xã hội xã Ea Kly cho biết, người tìm việc có điều kiện khác nhau về trình độ, khả năng tham gia đào tạo và nơi muốn đến làm việc. Vì vậy, nội dung trao đổi cần sát với hoàn cảnh của từng người.

Địa phương xác định hình thức tư vấn trực tiếp tại các thôn, buôn, chú trọng nơi tập trung đông đồng bào dân tộc thiểu số có nhu cầu tìm việc.

Trung tâm Dịch vụ việc làm đảm nhiệm cung cấp thông tin thị trường lao động, nhu cầu tuyển dụng, tuyển sinh và chính sách hỗ trợ. UBND xã phối hợp bố trí địa điểm, thông báo nội dung, vận động người dân tham gia.

Cách tổ chức tại cơ sở nhằm tạo thuận lợi để người lao động tiếp cận thông tin và trực tiếp nêu những điều còn băn khoăn. Qua trao đổi với đơn vị chuyên môn, người dân có thêm căn cứ lựa chọn giữa tìm việc trong nước, học nghề hoặc chuẩn bị đi làm việc ở nước ngoài.

Theo sát nhu cầu, kết nối đến việc làm

Đối với người muốn đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, UBND xã Ea Kly xác định thông tin tư vấn phải rõ ràng, cụ thể, kịp thời và chính xác. Doanh nghiệp được mời tham gia phải có chức năng, được cấp phép hoạt động trong lĩnh vực này.

Yêu cầu đưa thông tin chính thống đến người dân cũng nhằm hạn chế nguy cơ bị lừa đảo khi tìm việc, nhất là trong lĩnh vực xuất khẩu lao động. Nội dung tuyên truyền chú trọng các chính sách hỗ trợ, ưu đãi đối với đồng bào dân tộc thiểu số.

Theo phương án phối hợp, sau hội nghị, Trung tâm Dịch vụ việc làm tổng hợp số người tham gia, liên hệ người đăng ký để tiếp tục tư vấn và hướng dẫn thủ tục hồ sơ. UBND xã tiếp nhận nhu cầu, tổng hợp danh sách, hướng dẫn người dân kết nối với Trung tâm.

Sự phân công này tạo đầu mối hỗ trợ cả trong quá trình chuẩn bị ứng tuyển. Người lao động có nơi trao đổi khi chưa rõ thủ tục; đơn vị chuyên môn có thông tin để tiếp tục giới thiệu vị trí tuyển dụng theo nguyện vọng và khả năng đáp ứng.

Ông Nguyễn Văn Nam, Phó Chủ tịch UBND xã Ea Kly cho biết, trong công tác giải quyết việc làm, địa phương quan tâm cả việc mở thêm cơ hội tuyển dụng và hỗ trợ những người đã đăng ký.

Bên cạnh tuyển dụng, báo cáo cũng ghi nhận xã đã tổ chức 3 lớp nghề trang điểm, làm đẹp với 105 học viên. Hoạt động đào tạo tại chỗ bổ sung lựa chọn cho người muốn trang bị kỹ năng, tìm hướng làm dịch vụ ngay nơi sinh sống.

Từ đăng ký đến nhận việc, mỗi người lao động có những bước chuẩn bị khác nhau. Nắm được vướng mắc và duy trì hỗ trợ sau tư vấn là khâu cần thiết để những thông tin tuyển dụng trở thành cơ hội việc làm thực tế cho người dân Ea Kly.