Ea Kar tiêu hủy 791 con lợn, tập trung ngăn dịch lây lan

Ông Nguyễn Minh Chuyền, Chủ tịch UBND xã, chủ trì cuộc họp triển khai các giải pháp phòng, chống dịch tả lợn châu Phi.

Theo Trung tâm Cung ứng dịch vụ sự nghiệp công xã Ea Kar, trong thời gian trên, dịch tả lợn châu Phi xuất hiện tại 4 thôn, buôn gồm buôn Tơng Kroa, thôn Hàm Long, thôn Ninh Thanh và thôn Cư Nghĩa. Tổng khối lượng lợn bị tiêu hủy là 68.820,3 kg.

UBND xã đã chỉ đạo các đơn vị chuyên môn kiểm tra, xác minh tình hình, tổ chức tiêu hủy lợn mắc bệnh, vệ sinh, tiêu độc, khử trùng chuồng trại và khu vực có dịch. Tuy nhiên, theo đánh giá của địa phương, nguy cơ phát sinh, lây lan dịch bệnh vẫn cao, nhất là tại các hộ chăn nuôi nhỏ lẻ chưa bảo đảm điều kiện an toàn sinh học.

Giám sát ổ dịch, kiểm soát vận chuyển

Sáng 31/10, UBND xã Ea Kar tổ chức cuộc họp Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh động vật để đánh giá tình hình và triển khai nhiệm vụ. Ông Nguyễn Minh Chuyền, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã, Trưởng Ban Chỉ đạo chủ trì cuộc họp.

Tại cuộc họp, các đơn vị tập trung làm rõ khó khăn trong xử lý ổ dịch và đề xuất biện pháp hạn chế lây lan sang những khu vực chưa bị ảnh hưởng.

Chủ tịch UBND xã yêu cầu Phòng Kinh tế chủ trì theo dõi, tổng hợp tình hình; phối hợp với Trung tâm Cung ứng dịch vụ sự nghiệp công và Trạm Chăn nuôi và Thú y khu vực Ea Kar tăng cường kiểm tra, giám sát, kịp thời phát hiện, xử lý ổ dịch mới.

Các đơn vị đồng thời rà soát tổng đàn lợn, hướng dẫn hộ dân kê khai chăn nuôi và tham mưu bố trí kinh phí, hóa chất, vật tư phục vụ phòng, chống dịch.

Công an xã phối hợp kiểm soát hoạt động vận chuyển, mua bán, giết mổ lợn và sản phẩm từ lợn; phát hiện, xử lý các hành vi giấu dịch, mua bán, vận chuyển lợn mắc bệnh hoặc vứt xác động vật chết ra môi trường.

Trưởng các thôn, buôn có trách nhiệm phối hợp thống kê tổng đàn, nắm tình hình tại từng hộ, báo cáo kịp thời những trường hợp lợn ốm, chết bất thường và vận động người dân thực hiện các biện pháp phòng dịch.

Các lực lượng chức năng phối hợp triển khai quyết liệt các biện pháp phòng, chống dịch, kiểm soát vận chuyển, mua bán và giết mổ lợn trên địa bàn.

Lợn mắc bệnh được tổ chức tiêu hủy đúng quy trình, quy định nhằm kiểm soát dịch bệnh.

Rà soát thiệt hại, bảo đảm hỗ trợ đúng đối tượng

Cùng với xử lý dịch bệnh, UBND xã yêu cầu khẩn trương rà soát hồ sơ tiêu hủy, xác minh thiệt hại và tham mưu thực hiện chính sách hỗ trợ theo quy định. Quá trình thực hiện phải bảo đảm chính xác, công khai, minh bạch và đúng đối tượng.

Để hạn chế dịch lây lan, địa phương đề nghị các hộ chăn nuôi duy trì vệ sinh, tiêu độc, khử trùng chuồng trại; hạn chế người và phương tiện ra vào khu vực nuôi; không mua bán, vận chuyển lợn không rõ nguồn gốc.

Khi phát hiện lợn ốm, chết bất thường, người dân cần báo ngay cho chính quyền hoặc đơn vị chuyên môn để được hướng dẫn xử lý, không giấu dịch, bán chạy lợn bệnh hay vứt xác ra môi trường. Sự chủ động từ từng hộ chăn nuôi là điều kiện quan trọng để phát hiện sớm ổ dịch và giảm thiệt hại cho cả khu vực.