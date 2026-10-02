Ea Kar đẩy mạnh tuyên truyền, tăng cường kiểm tra, quản lý chăn nuôi trên địa bàn 2026

Ông Vương Khả Hùng cùng đoàn kiểm tra làm việc tại một trang trại chăn nuôi.

Đoàn kiểm tra do ông Nguyễn Ngọc Hoà, Phó Chủ tịch UBND xã, làm Trưởng đoàn; ông Trần Duy Trường, Trưởng phòng Kinh tế xã và ông Vương Khả Hùng, Phó Giám đốc Trung tâm cung ứng dịch vụ sự nghiệp công, làm Phó Trưởng đoàn.

Thành viên đoàn gồm đại diện Ủy ban MTTQ Việt Nam xã, Công an xã, cán bộ chuyên môn Phòng Kinh tế và Trạm Chăn nuôi và Thú y khu vực Ea Kar.

Đoàn kiểm tra kho thức ăn chăn nuôi tại trang trại ông Đỗ Văn Bút.

Rà soát việc kê khai, điều kiện chăn nuôi

Theo kế hoạch, Đoàn kiểm tra liên ngành tập trung rà soát việc thực hiện các quy định của Luật Chăn nuôi và văn bản hướng dẫn thi hành tại các hộ, cơ sở chăn nuôi.

Một trong những nội dung trọng tâm là kiểm tra việc kê khai hoạt động chăn nuôi theo Điều 54 Luật Chăn nuôi. Qua đó, cơ quan chức năng có cơ sở cập nhật, quản lý tổng đàn, theo dõi tình hình dịch bệnh và những biến động trong hoạt động chăn nuôi trên địa bàn.

Đoàn cũng kiểm tra việc đáp ứng các điều kiện chăn nuôi theo khoản 1, 2 Điều 55, đã được sửa đổi, bổ sung bởi điểm a khoản 18 Điều 3 Luật sửa đổi 15 Luật trong lĩnh vực Nông nghiệp và Môi trường, cùng khoản 2 Điều 57 Luật Chăn nuôi.

Các nội dung được tập trung kiểm tra gồm khoảng cách an toàn trong chăn nuôi, vị trí xây dựng cơ sở, điều kiện vệ sinh thú y, công tác bảo đảm an toàn sinh học và các giải pháp thu gom, xử lý chất thải.

Đoàn kiểm tra công tác theo dõi, phòng chống dịch bệnh tại trang trại.

Kết hợp kiểm tra với tuyên truyền

Bên cạnh kiểm tra, rà soát, Đoàn liên ngành chú trọng tuyên truyền, hướng dẫn các hộ và cơ sở chăn nuôi thực hiện đúng quy định pháp luật.

Trong quá trình kiểm tra thực tế, các thành viên đoàn trực tiếp hướng dẫn chủ cơ sở về bảo vệ môi trường, thực hiện quy trình chăn nuôi an toàn sinh học, chủ động phòng, chống dịch bệnh và hạn chế những tác động ảnh hưởng đến khu dân cư.

Theo UBND xã Ea Kar, việc kết hợp kiểm tra với tuyên truyền nhằm giúp người chăn nuôi nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, từng bước khắc phục tình trạng chăn nuôi nhỏ lẻ, tự phát, hướng đến các mô hình chăn nuôi an toàn, bảo đảm vệ sinh thú y và thân thiện với môi trường.

Thông qua đợt kiểm tra, xã Ea Kar tiếp tục tăng cường hiệu lực quản lý nhà nước trong lĩnh vực chăn nuôi, đồng thời tạo điều kiện để hoạt động chăn nuôi phát triển ổn định, hiệu quả, gắn với bảo vệ môi trường và phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn năm 2026.