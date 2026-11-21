Ngày hội Đại đoàn kết và Văn hóa các dân tộc phường Ea Kao năm 2026 góp phần gìn giữ bản sắc văn hóa truyền thống, quảng bá sản phẩm OCOP và lan tỏa tinh thần đoàn kết trong cộng đồng. (Ảnh minh hoạ)

18 buôn, tổ dân phố cùng tham gia Ngày hội

Phần Hội dự kiến khai mạc lúc 7 giờ 30 phút, với sự tham gia của 18 đơn vị, gồm 9 buôn và 9 tổ dân phố trên địa bàn phường. Mỗi đơn vị thành lập một đoàn tham gia các hoạt động giao lưu, thi đấu, tạo không khí vui tươi, đoàn kết và tăng cường sự gắn bó giữa các cộng đồng dân cư.

Điểm nhấn của chương trình là Hội thi ẩm thực truyền thống với chủ đề “Bữa cơm đoàn kết”. Mỗi đơn vị cử 4 thành viên tham gia chế biến mâm cơm dành cho 18 người, gồm ít nhất 3 món ăn truyền thống của dân tộc mình. Đặc biệt, các đội còn giới thiệu rượu cần đối với đồng bào Ê Đê hoặc rượu truyền thống của các dân tộc thiểu số khác.

Không đơn thuần là cuộc thi nấu ăn, hoạt động này còn là dịp giới thiệu văn hóa ẩm thực, phong tục tập quán và cách sử dụng nguyên liệu bản địa trong đời sống của đồng bào các dân tộc. Qua đó, những giá trị văn hóa truyền thống được trao truyền, góp phần làm phong phú sản phẩm trải nghiệm văn hóa tại địa phương.

Sôi nổi trò chơi dân gian, quảng bá sản phẩm OCOP

Bên cạnh hội thi ẩm thực, Ngày hội tổ chức nhiều trò chơi dân gian như nhảy bao bố, chạy cà kheo và bịt mắt đập niêu. Trong đó, nội dung nhảy bao bố có cự ly 30 m dành cho nam, 25 m dành cho nữ; chạy cà kheo dành cho nam với cự ly 60 m. Trò chơi bịt mắt đập niêu dành cho cả nam và nữ, hứa hẹn mang đến những màn tranh tài vui nhộn, thu hút sự cổ vũ của đông đảo người dân.

Đáng chú ý, hoạt động trưng bày, giới thiệu sản phẩm OCOP tiêu biểu và sản phẩm đặc trưng địa phương được kỳ vọng trở thành điểm kết nối giữa các cơ sở sản xuất, hợp tác xã, doanh nghiệp với người tiêu dùng.

Đây là cơ hội để giới thiệu những sản phẩm được hình thành từ lợi thế nguyên liệu, điều kiện sản xuất và bản sắc địa phương; đồng thời quảng bá thành quả phát triển nông nghiệp, tiểu thủ công nghiệp của người dân. Thông qua hoạt động trưng bày, các chủ thể sản xuất có thêm điều kiện giới thiệu chất lượng, giá trị sản phẩm, tìm kiếm đối tác và mở rộng thị trường tiêu thụ.

Dưới góc độ phát triển nông nghiệp bền vững, việc gắn quảng bá sản phẩm OCOP với các hoạt động văn hóa, ẩm thực và du lịch cộng đồng là hướng đi có ý nghĩa. Khi sản phẩm địa phương được giới thiệu trong không gian văn hóa đặc trưng, giá trị hàng hóa không chỉ nằm ở chất lượng mà còn được bổ sung bởi câu chuyện về vùng đất, con người, tập quán sản xuất và bản sắc dân tộc.

Gắn kết cộng đồng, mở rộng cơ hội phát triển du lịch

Thông qua chuỗi hoạt động, Ngày hội Đại đoàn kết và Văn hóa các dân tộc phường Ea Kao năm 2026 hướng đến mục tiêu bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa truyền thống, tăng cường giao lưu giữa các cộng đồng dân cư và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân.

Sự kiện cũng góp phần giới thiệu cảnh quan hồ Ea Kao, văn hóa, ẩm thực và tiềm năng du lịch của địa phương đến với du khách. Việc kết hợp trải nghiệm văn hóa truyền thống, thưởng thức ẩm thực và tìm hiểu sản phẩm đặc trưng sẽ tạo thêm sức hấp dẫn cho các hoạt động du lịch cộng đồng.

UBND phường Ea Kao trân trọng mời cán bộ, Nhân dân các buôn, tổ dân phố và du khách gần xa tham gia, cổ vũ các hoạt động. Chương trình diễn ra từ 7 giờ 30 phút, Chủ nhật ngày 22/11/2026 tại khu vực Bến thuyền hồ Ea Kao; riêng Hội thi ẩm thực truyền thống được tổ chức tại Điểm Văn hóa Ea Kao.

Với sự kết hợp giữa văn hóa, thể thao, ẩm thực và quảng bá sản phẩm địa phương, Ngày hội được kỳ vọng góp phần lan tỏa tinh thần đại đoàn kết, khơi dậy niềm tự hào về bản sắc dân tộc và tạo động lực phát triển kinh tế, văn hóa gắn với lợi thế bản địa.