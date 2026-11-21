Trong chiến tranh hiện đại, ưu thế trên không không chỉ được quyết định bởi số lượng tiêm kích hay tên lửa.

Hệ thống radar cảnh giới, radar điều khiển hỏa lực, thông tin liên lạc và mạng lưới chỉ huy có thể tạo thành một hệ thống phòng không phức tạp.

Để đối phó với những mối đe dọa này, Hải quân Mỹ phát triển EA-18G Growler, một biến thể tác chiến điện tử chuyên biệt từ F/A-18F Super Hornet.

EA-18G thực hiện chuyến bay đầu tiên vào tháng 8/2006. Máy bay được thiết kế để thay thế EA-6B Prowler, dòng máy bay tác chiến điện tử đã phục vụ Hải quân Mỹ trong nhiều thập niên.

Growler đạt khả năng hoạt động ban đầu vào năm 2009 và bắt đầu triển khai tác chiến từ năm 2010.

EA-18G giữ lại phần lớn cấu trúc của F/A-18F, bao gồm 2 động cơ General Electric F414-GE-400, cấu hình 2 chỗ ngồi và khả năng hoạt động trên tàu sân bay.

Tuy nhiên, hệ thống điện tử được thay đổi đáng kể để phục vụ nhiệm vụ gây nhiễu và chế áp phòng không.

Máy bay được trang bị hệ thống thu nhận tín hiệu ALQ-218, các pod gây nhiễu chiến thuật ALQ-99 và thiết bị đối phó thông tin liên lạc.

Những hệ thống này hỗ trợ nhận diện tín hiệu điện từ, đánh giá mối đe dọa và triển khai các biện pháp tác chiến điện tử.

EA-18G còn sử dụng radar AN/APG-79 AESA và có khả năng mang tên lửa chống radar AGM-88 HARM.

Nhờ đó, Growler không chỉ gây nhiễu mà còn có thể tham gia nhiệm vụ chế áp phòng không đối phương.

Một ưu điểm quan trọng của EA-18G là khả năng phối hợp với F/A-18E/F Super Hornet.

Trong đội hình tác chiến, Super Hornet đảm nhiệm các nhiệm vụ tiêm kích và tấn công, còn Growler hỗ trợ bằng cách gây nhiễu hoặc làm suy giảm hiệu quả cảm biến của đối phương.

EA-18G được Hải quân Mỹ và Không quân Hoàng gia Australia khai thác. Máy bay đã tham gia nhiều chiến dịch, trong đó có hoạt động quân sự tại Libya năm 2011.

Sự ra đời của Growler cho thấy tác chiến điện tử đã trở thành một thành phần quan trọng trong không chiến hiện đại.