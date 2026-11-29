Thế nhưng, sử dụng nhiều ứng dụng cũng kéo theo một số bất tiện như: người dùng phải quản lý nhiều tài khoản, ghi nhớ mật khẩu, cập nhật phiên bản mới và làm quen với thao tác trên từng nền tảng.

Tiện ích nhiều, thao tác cũng nhiều

Chị Nguyễn Thị Hải Anh (ở phường Trấn Biên) vừa làm việc tại một cơ quan nhà nước vừa chăm lo việc học của con đang học THCS. Chị cũng thường xuyên mua sắm trực tuyến. Vì vậy, điện thoại của chị có hàng chục ứng dụng phục vụ công việc và sinh hoạt. Trong đó có 2-3 ứng dụng phục vụ công tác đảng viên và công vụ, 2 ứng dụng theo dõi chỉ số điện và nước, ứng dụng của nhà trường, 2 ứng dụng ngân hàng cùng nhiều ứng dụng mua sắm trực tuyến.

Cán bộ phường Biên Hòa kiểm tra ứng dụng xử lý công việc trên điện thoại.

Mỗi ứng dụng có một chức năng riêng, đáp ứng nhu cầu thiết thực. Nhờ đó, chị Hải Anh có thể theo dõi việc học của con, tiếp nhận thông báo từ nhà trường, cập nhật công việc ở cơ quan, kiểm tra giao dịch ngân hàng và thanh toán các hóa đơn mà không cần trực tiếp đến từng địa điểm.

“Rất tiện nhưng đôi khi cũng bất tiện. Vì có nhiều app nên tôi phải ghi nhớ nhiều mật khẩu, phải cập nhật phiên bản và làm quen với giao diện mới liên tục. Có app thì đăng nhập một lần là sử dụng được, nhưng cũng có app yêu cầu thay đổi mật khẩu định kỳ. Chẳng may quên mật khẩu lại phải thực hiện nhiều thao tác, thậm chí cần người hỗ trợ nên mất không ít thời gian” - chị Hải Anh chia sẻ.

Điện thoại ngày càng trở thành nơi tiếp nhận thông tin từ nhiều nguồn như: công việc, ngân hàng, trường học... Khi số lượng ứng dụng và thông báo tăng lên, người dùng phải dành nhiều thời gian hơn để quản lý, theo dõi, tránh bỏ sót thông tin quan trọng. Những lúc như vậy, ứng dụng vốn được tạo ra để tiết kiệm thời gian đôi khi lại khiến người sử dụng mất thêm thời gian cho việc quản lý, đọc thông báo, thực hiện các thao tác.

Trong hành trình số hóa, phát triển ứng dụng là yêu cầu cần thiết giúp các cơ quan, đơn vị quản lý công việc hiệu quả và nâng cao chất lượng phục vụ. Tuy nhiên, nếu mỗi đơn vị đều phát triển ứng dụng mà thiếu tính liên thông, người dùng có thể phải thực hiện nhiều thao tác, cung cấp lặp lại thông tin cá nhân. Hoặc trường hợp ứng dụng thường xuyên xảy ra lỗi, khó thao tác, thiếu kết nối với các nền tảng cần thiết khác cũng khó phát huy hiệu quả, thậm chí gây phiền hà cho người sử dụng.

Cần hệ sinh thái số

Phát triển ứng dụng chuyên biệt là bước đi cần thiết trong quá trình chuyển đổi số. Tuy nhiên, nhiều ứng dụng không có nghĩa chất lượng phục vụ được nâng lên. Muốn người dân tiếp cận dịch vụ thuận tiện, giảm những thao tác không cần thiết, các nền tảng cần được kết nối, chia sẻ dữ liệu phù hợp để từng bước hình thành hệ sinh thái số đồng bộ.

Ảnh chụp màn hình điện thoại với nhiều ứng dụng, thông báo.

Muốn vậy, trước khi xây dựng ứng dụng mới, các cơ quan, đơn vị và doanh nghiệp cần đánh giá kỹ nhu cầu thực tế, tính cần thiết và khả năng tận dụng những nền tảng dữ liệu hiện có. Những dịch vụ có chức năng tương đồng có thể nghiên cứu tích hợp, tránh tình trạng mỗi đơn vị tạo ra một ứng dụng riêng khiến người dân phải cài đặt thêm, đăng ký thêm tài khoản và ghi nhớ thêm mật khẩu. Cùng với đó, cần đơn giản hóa quy trình sử dụng của ứng dụng, hạn chế yêu cầu khai báo nhiều lần những thông tin đã có trong hệ thống. Đồng thời có trách nhiệm trong sử dụng dữ liệu kết nối, chia sẻ để bảo đảm an toàn thông tin, quyền riêng tư của người dùng.

Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thị Hoàng cho rằng: Đồng Nai đang trong quá trình xây dựng chính quyền số, xã hội số. Các nền tảng phục vụ người dân, doanh nghiệp cần được quy hoạch và phát triển theo hướng đồng bộ, liên thông, tránh đầu tư phân tán, thiếu kết nối. Hiệu quả của mỗi ứng dụng cần được nhìn từ trải nghiệm thực tế của người dân, doanh nghiệp chứ không phải dựa vào số lượng tài khoản đăng ký hay các chức năng được tích hợp.

Nhân viên Công ty Điện lực Đồng Nai hướng dẫn người dân cài đặt, sử dụng ứng dụng theo dõi chỉ số điện.

Cùng với việc hoàn thiện nền tảng số, các cơ quan chức năng cần duy trì hình thức hỗ trợ trực tiếp phù hợp thông qua các tổ công nghệ số cộng đồng, trung tâm dịch vụ công, tạo điều kiện để người cao tuổi, người chưa thành thạo công nghệ vẫn tiếp cận được các dịch vụ thiết yếu. Theo lãnh đạo UBND thành phố, chuyển đổi số phải giúp mọi người dân tiếp cận các dịch vụ thuận lợi hơn, không để những người hạn chế về điều kiện hoặc kỹ năng sử dụng công nghệ gặp thêm khó khăn.

Để hạn chế những bất tiện nêu trên, các nền tảng số cần được thiết kế theo hướng dễ sử dụng, ổn định, có khả năng kết nối và chia sẻ dữ liệu; quy trình đăng ký, đăng nhập cần đơn giản, hạn chế yêu cầu người dân cung cấp lặp lại thông tin. Cơ quan quản lý nên thường xuyên đánh giá hiệu quả ứng dụng từ phản hồi của người sử dụng, kịp thời khắc phục lỗi, nâng cấp tính năng và có đầu mối hỗ trợ khi phát sinh vướng mắc. Cơ quan quản lý và đơn vị phát triển, cung cấp dịch vụ số có trách nhiệm bảo vệ dữ liệu cá nhân, quyền riêng tư của người dùng ứng dụng và duy trì hình thức phục vụ trực tiếp cần thiết.

Để sử dụng ứng dụng số an toàn và hiệu quả, người dùng chỉ nên cài đặt những ứng dụng thực sự cần thiết, có nguồn gốc rõ ràng; sử dụng mật khẩu mạnh và không dùng chung mật khẩu cho nhiều tài khoản.

Với người sử dụng, để chủ động bảo vệ mình khi tham gia môi trường số, cần chọn ứng dụng thực sự cần thiết, kiểm tra quyền truy cập, bảo mật tài khoản, thận trọng khi cung cấp thông tin cá nhân và không cài đặt ứng dụng không rõ nguồn gốc.

Chuyển đổi số sẽ phát huy hiệu quả khi giúp người dân tiết kiệm thời gian, giảm thao tác, tiếp cận dịch vụ dễ dàng và an toàn; giúp doanh nghiệp giảm chi phí, nâng cao hiệu quả hoạt động. Muốn vậy, các nền tảng phải được kết nối, vận hành đồng bộ và lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ. Đây cũng chính là thước đo giá trị của tiện ích số.