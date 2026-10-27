E-magazine | Nghị quyết số 57 vào dòng chảy chuyển đổi số ngành Công Thương Lâm Đồng

Từ hồ sơ giấy đến quản trị trên môi trường số

Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia đặt ra yêu cầu đổi mới mạnh mẽ phương thức quản lý, điều hành, lấy khoa học, công nghệ và dữ liệu làm động lực phát triển. Trong tiến trình đó, chuyển đổi số không chỉ là việc đưa công nghệ vào hoạt động thường ngày mà còn là bước chuyển từ phương thức quản lý truyền thống sang quản trị hiện đại, từ xử lý công việc trên hồ sơ giấy sang môi trường điện tử, từ cách tiếp cận thị trường quen thuộc đến những không gian kinh doanh không bị giới hạn bởi địa lý.

Với ngành Công Thương, yêu cầu này càng có ý nghĩa khi lĩnh vực quản lý trải rộng từ công nghiệp, năng lượng đến lưu thông hàng hóa, xúc tiến thương mại và phát triển thị trường.

Tại tỉnh Lâm Đồng, chuyển đổi số đang được cụ thể hóa bằng những công việc thiết thực: số hóa quy trình xử lý hồ sơ, xây dựng cơ sở dữ liệu chuyên ngành, thúc đẩy thương mại điện tử và hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận phương thức kinh doanh mới.

Sở Công Thương tỉnh Lâm Đồng cùng các đơn vị tham gia Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2026 của Ban Chỉ đạo quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.

Những thay đổi bước đầu cho thấy, chuyển đổi số đang dần đi vào hoạt động chuyên môn của ngành. Tuy nhiên, để công nghệ thực sự trở thành động lực nâng cao hiệu quả quản lý và năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp, vẫn còn nhiều việc cần tiếp tục hoàn thiện.

Chuyển đổi số trước hết bắt đầu từ chính cách cơ quan quản lý vận hành công việc hằng ngày. Thay vì phụ thuộc vào hồ sơ giấy và quy trình xử lý thủ công, các nền tảng số đang từng bước được đưa vào hoạt động, giúp công việc được thực hiện, theo dõi và phối hợp trên môi trường điện tử.

Theo Sở Công Thương tỉnh Lâm Đồng, công tác chuyển đổi số đã được cụ thể hóa thành các chương trình, kế hoạch và nhiệm vụ trọng tâm của ngành. Các nền tảng số dùng chung của tỉnh như hệ thống quản lý văn bản và điều hành, hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính, hệ thống báo cáo, thư điện tử công vụ cùng các nền tảng phục vụ chuyển đổi số được triển khai, sử dụng thường xuyên.

9 tháng năm 2026, Sở Công Thương tỉnh Lâm Đồng cấp mới 18 chứng thư số chuyên dùng công vụ; hiện quản lý, khai thác 107 hộp thư điện tử công vụ đang hoạt động.

Cùng với đó, phần mềm họp không giấy, họp trực tuyến và chữ ký số chuyên dùng công vụ từng bước trở thành công cụ hỗ trợ công việc. 9 tháng năm 2026, Sở cấp mới 18 chứng thư số chuyên dùng công vụ; hiện quản lý, khai thác 107 hộp thư điện tử công vụ đang hoạt động. Toàn bộ công chức, viên chức được trang bị máy tính kết nối mạng nội bộ và Internet để xử lý công việc trên môi trường điện tử.

Những con số này phản ánh bước tiến trong việc hình thành nền tảng làm việc số tại cơ quan quản lý ngành Công Thương. Quan trọng hơn, hiệu quả của chuyển đổi số còn được thể hiện qua khả năng giải quyết công việc nhanh chóng, giảm thời gian chờ đợi và tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp.

Từ ngày 1/1/2025 đến 31/5/2026, Sở Công Thương Lâm Đồng tiếp nhận 2.901 hồ sơ thủ tục hành chính. Trong đó, 2.814 hồ sơ được giải quyết sớm và đúng hạn; 3 hồ sơ quá hạn; 39 hồ sơ đang giải quyết và chưa đến hạn; 45 hồ sơ được rút.

Kết quả này cho thấy, phần lớn hồ sơ được xử lý trong thời gian quy định, góp phần nâng cao hiệu quả giải quyết thủ tục hành chính. Song, để đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính trong giai đoạn mới, việc ứng dụng công nghệ cần tiếp tục gắn với rà soát quy trình, đơn giản hóa thủ tục và khắc phục những quy định còn bất cập, gây khó khăn cho người dân, doanh nghiệp.

Dây chuyền sản xuất nhôm tại Nhà máy Điện phân nhôm Đắk Nông.

Một trong những nhiệm vụ đáng chú ý của ngành là xây dựng Hệ thống nghiệp vụ ngành Công Thương. Sở đã hoàn thiện hồ sơ, tham mưu trình UBND tỉnh phê duyệt chủ trương với tổng mức kinh phí dự kiến khoảng 6,033 tỷ đồng. Theo phương án đề xuất, hệ thống được triển khai theo hình thức thuê dịch vụ công nghệ thông tin trọn gói, bao gồm máy chủ, dung lượng lưu trữ, sao lưu dữ liệu tự động và các giải pháp bảo đảm an toàn thông tin.

Cách tiếp cận này được kỳ vọng giúp giảm chi phí đầu tư hạ tầng vật lý ban đầu, đồng thời tạo điều kiện nâng cấp, mở rộng tài nguyên máy chủ và dung lượng lưu trữ khi nhu cầu sử dụng dữ liệu tăng lên. Sau khi hoàn thành, hệ thống dự kiến được tích hợp dữ liệu vào Hệ thống cơ sở dữ liệu không gian địa lý dùng chung của tỉnh Lâm Đồng.

Đằng sau một hệ thống công nghệ là yêu cầu xây dựng dữ liệu có cấu trúc, thống nhất và có khả năng kết nối. Bởi nếu dữ liệu còn phân tán, thiếu đồng bộ hoặc chưa được cập nhật thường xuyên, hiệu quả khai thác sẽ bị hạn chế, dù nền tảng kỹ thuật được đầu tư.

Nhận diện yêu cầu này, Sở Công Thương đã phối hợp rà soát, đề xuất danh mục dữ liệu chủ chuyên ngành, dữ liệu dùng chung và dữ liệu mở thuộc lĩnh vực quản lý; đồng thời đề xuất 21 biểu mẫu, chỉ tiêu báo cáo điện tử phục vụ xây dựng hệ thống báo cáo định kỳ chuyên ngành.

Đây là những bước chuẩn bị quan trọng nhằm chuẩn hóa dữ liệu, phục vụ công tác quản lý, điều hành và chia sẻ thông tin giữa các hệ thống. Tuy nhiên, dữ liệu chuyên ngành hiện vẫn phân tán ở nhiều lĩnh vực. Việc số hóa, chuẩn hóa, cập nhật, kết nối và chia sẻ với các hệ thống dùng chung của tỉnh cũng như cơ sở dữ liệu quốc gia đang tiếp tục được hoàn thiện.

Bài toán đặt ra không chỉ là xây dựng thêm nền tảng công nghệ, mà còn phải bảo đảm các hệ thống có thể kết nối, dữ liệu được sử dụng hiệu quả và đội ngũ cán bộ đủ năng lực khai thác. Đây cũng là điều kiện để chuyển đổi số thực sự tạo ra thay đổi trong chất lượng quản lý nhà nước, thay vì chỉ dừng ở việc chuyển hồ sơ giấy thành hồ sơ điện tử.

Thương mại điện tử mở rộng không gian kinh doanh

Nếu số hóa quy trình quản lý là một trụ cột, phát triển thương mại điện tử là hướng đi quan trọng để chuyển đổi số lan tỏa đến hoạt động sản xuất, kinh doanh. Trong môi trường số, sản phẩm không còn chỉ phụ thuộc vào điểm bán truyền thống; doanh nghiệp, hợp tác xã và cơ sở sản xuất có thêm cơ hội tiếp cận khách hàng, quảng bá thương hiệu và mở rộng thị trường thông qua các nền tảng trực tuyến.

Phiên livestream quảng bá sản phẩm OCOP, đặc trưng tỉnh Lâm Đồng diễn ra sáng 27/10/2026.

Tại Lâm Đồng, thương mại điện tử tiếp tục được Sở Công Thương xác định là lĩnh vực trọng tâm trong phát triển kinh tế số. Đến tháng 10/2026, Sở đã xác nhận 456 website và 6 ứng dụng bán hàng trên hệ thống quản lý hoạt động thương mại điện tử online.gov.vn dùng chung với Bộ Công Thương. Cùng với việc quản lý hoạt động thương mại điện tử, ngành triển khai hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã và cơ sở sản xuất, kinh doanh đưa sản phẩm lên các sàn thương mại điện tử trong nước và nước ngoài; duy trì các kênh quảng bá sản phẩm trên nền tảng số.

Để doanh nghiệp có thể khai thác hiệu quả những công cụ này, kiến thức và kỹ năng kinh doanh trên môi trường trực tuyến là yếu tố không thể thiếu. Trong thời gian qua, Sở tổ chức 2 hội nghị tuyên truyền, bồi dưỡng kiến thức thương mại điện tử và kỹ năng kinh doanh trên nền tảng số, thu hút khoảng 170 lượt học viên tham gia.

Hoạt động đào tạo, hướng dẫn giúp các cơ sở sản xuất, kinh doanh từng bước tiếp cận phương thức quảng bá và phân phối hiện đại. Tuy nhiên, đưa sản phẩm lên sàn mới là bước khởi đầu. Để duy trì hiệu quả, doanh nghiệp còn phải đầu tư cho chất lượng sản phẩm, hình ảnh, thông tin truy xuất nguồn gốc, dịch vụ khách hàng và khả năng đáp ứng đơn hàng.

Đối với các sản phẩm đặc trưng của địa phương, thương mại điện tử có thể mở thêm kênh tiêu thụ, giảm sự phụ thuộc vào một số phương thức phân phối truyền thống. Khi được kết hợp với hoạt động xúc tiến thương mại, kết nối cung cầu và hệ thống phân phối hiện đại, nền tảng số có thể góp phần đưa sản phẩm địa phương tiếp cận thị trường rộng hơn.

Ứng dụng khoa học, công nghệ vào chế biến nông sản ở Lâm Đồng.

Theo định hướng của ngành, hoạt động xúc tiến thương mại đang từng bước gắn với chuyển đổi số thông qua số hóa kênh phân phối, hỗ trợ kết nối sản phẩm với các hệ thống phân phối hiện đại và mở rộng phương thức tiếp cận thị trường.

Một động thái đáng chú ý khác là việc Sở phối hợp đề xuất Cục Thương mại điện tử (Bộ Công Thương) dừng hoạt động 2 sàn giao dịch thương mại điện tử của tỉnh Lâm Đồng và Đắk Nông, đồng thời tiếp tục duy trì Sàn giao dịch thương mại điện tử chung của tỉnh Lâm Đồng. Việc rà soát, sắp xếp các nền tảng theo hướng tập trung cũng đặt ra yêu cầu nâng cao hiệu quả vận hành, khả năng kết nối và giá trị sử dụng thực tế đối với doanh nghiệp. Một sàn thương mại điện tử chỉ phát huy hiệu quả khi thu hút được người bán, người mua, có sản phẩm đáp ứng nhu cầu thị trường và tạo ra giao dịch thực chất.

Nhìn rộng hơn, phát triển thương mại điện tử không chỉ là câu chuyện ứng dụng công nghệ trong bán hàng. Đây còn là quá trình thay đổi tư duy kinh doanh, từ chờ đợi khách hàng đến chủ động tìm kiếm thị trường, từ quảng bá đơn lẻ đến xây dựng thương hiệu trên nền tảng số, từ phân phối truyền thống đến kết hợp nhiều kênh tiêu thụ.

Để quá trình này đi vào chiều sâu, sự đồng hành của cơ quan quản lý cần gắn với nhu cầu thực tế của doanh nghiệp, nhất là các cơ sở sản xuất, hợp tác xã và hộ kinh doanh còn hạn chế về nguồn lực, nhân lực công nghệ và kỹ năng vận hành trên môi trường số.

Lễ kích hoạt Hội nghị kết nối vùng trong phát triển thương mại điện tử và thúc đẩy sản phẩm tỉnh Lâm Đồng 2026, diễn ra sáng 27/10/2026.

Theo đánh giá của Sở Công Thương Lâm Đồng, sau khi Nghị quyết số 57-NQ/TW được ban hành, công tác lãnh đạo, chỉ đạo về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trong ngành được triển khai đồng bộ hơn. Các nền tảng số, chữ ký số, thư điện tử công vụ, họp không giấy, dịch vụ công trực tuyến và hệ thống dùng chung của tỉnh được sử dụng thường xuyên hơn, từng bước thay đổi phương thức xử lý công việc.

Dù vậy, quá trình chuyển đổi số vẫn đối mặt với những khó khăn về nguồn lực đầu tư. Một số nhiệm vụ xây dựng cơ sở dữ liệu chuyên ngành, hệ thống nghiệp vụ và nền tảng số còn phụ thuộc vào tiến độ phê duyệt, bố trí kinh phí cũng như khả năng đồng bộ với hệ thống số dùng chung của tỉnh.

Nguồn nhân lực phục vụ chuyển đổi số chủ yếu vẫn là kiêm nhiệm; kỹ năng khai thác, phân tích dữ liệu và ứng dụng công nghệ mới của một bộ phận công chức, viên chức cần tiếp tục được nâng cao. Từ thực tế đó, Sở Công Thương Lâm Đồng xác định tiếp tục triển khai các nhiệm vụ theo Nghị quyết số 57-NQ/TW; đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ và chuyển đổi số trong quản lý nhà nước, cải cách hành chính; xây dựng hệ thống nghiệp vụ ngành và từng bước chuẩn hóa, số hóa cơ sở dữ liệu chuyên ngành.

Ngành đồng thời tiếp tục phát triển thương mại điện tử, hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã và hộ kinh doanh ứng dụng nền tảng số; tăng cường bảo đảm an toàn thông tin, an ninh dữ liệu và đào tạo kỹ năng số cho đội ngũ công chức, viên chức.

Trao đổi về định hướng này, ông Nguyễn Bá Út, Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Lâm Đồng cho biết: “Chuyển đổi số là nhiệm vụ quan trọng để nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước và tạo thuận lợi hơn cho người dân, doanh nghiệp. Thời gian tới, Sở Công Thương Lâm Đồng sẽ tiếp tục triển khai các nhiệm vụ theo Nghị quyết số 57-NQ/TW, tập trung hoàn thiện hệ thống nghiệp vụ, chuẩn hóa dữ liệu chuyên ngành, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính và phát triển thương mại điện tử. Cùng với đầu tư hạ tầng công nghệ, ngành sẽ chú trọng nâng cao năng lực số cho đội ngũ cán bộ, tăng cường kết nối, chia sẻ dữ liệu và bảo đảm an toàn thông tin, từng bước đưa chuyển đổi số đi vào chiều sâu, gắn với yêu cầu thực tiễn của ngành và cộng đồng doanh nghiệp”.

Từ những nền tảng quản lý điện tử đến định hướng xây dựng cơ sở dữ liệu chuyên ngành, từ cải cách thủ tục hành chính đến mở rộng thị trường qua thương mại điện tử, ngành Công Thương Lâm Đồng đang từng bước cụ thể hóa yêu cầu chuyển đổi số bằng những nhiệm vụ thiết thực. Chặng đường phía trước vẫn còn những điểm nghẽn về nguồn lực, dữ liệu và nhân lực, nhưng khi công nghệ được gắn với nhu cầu thực tế, dữ liệu trở thành nguồn lực và doanh nghiệp chủ động tham gia, chuyển đổi số sẽ có thêm điều kiện để tạo ra những thay đổi rõ nét trong quản lý, sản xuất và kinh doanh.

Lê Sơn - Duy Tín