E-magazine | Nghị quyết 57: Mở rộng đầu ra nông sản bằng nền tảng số

Hơn 1,2 tấn na Chi Lăng được tiêu thụ sau ba ngày tổ chức Chương trình “Sức sống hàng Việt” số 10 với chủ đề “Lạng Sơn Corner”. Đáng chú ý, gần 100 đơn hàng được chốt chỉ trong khoảng 30 phút livestream. Tại phiên livestream “Sức sống hàng Việt” số 13 với chủ đề “Cao Bằng - Hương vị biên cương” tối 11/9, 120kg gạo nếp hương Bảo Lạc cũng được khách hàng đặt mua sau 30 phút giới thiệu trên kênh TikTok của Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước.

Những kết quả này cho thấy nền tảng số đang mở thêm hướng tiếp cận người tiêu dùng cho nông sản, đặc sản địa phương. Thay vì chỉ phụ thuộc vào các phương thức quảng bá và tiêu thụ truyền thống, sản phẩm có thể được giới thiệu trực tiếp tới khách hàng thông qua các phiên livestream, mạng xã hội và sàn thương mại điện tử.

Đây cũng là một trong những cách cụ thể hóa tinh thần Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia trong lĩnh vực tiêu thụ nông sản. Việc ứng dụng công nghệ số, kết nối thị trường và từng bước hiện đại hóa chuỗi giá trị đang tạo thêm cơ hội để sản phẩm địa phương tiếp cận thị trường linh hoạt hơn.

Trong năm 2026, Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước triển khai Chương trình “Sức sống hàng Việt” như một hoạt động hưởng ứng thực hiện Nghị quyết 57 gắn với tiêu thụ nông sản. Sau 14 kỳ tổ chức, hoạt động quảng bá sản phẩm không chỉ diễn ra tại gian trưng bày ở số 62 phố Tràng Tiền mà còn được mở rộng thông qua hình thức livestream bán hàng.

Cục đã xây dựng kênh TikTok riêng, phối hợp với TikTok Việt Nam cùng các KOL, KOC để quảng bá và bán nông sản. Đáng chú ý, đây là mô hình cơ quan quản lý nhà nước trực tiếp tổ chức livestream quảng bá sản phẩm hàng Việt, góp phần đưa hoạt động xúc tiến tiêu thụ nông sản đến gần hơn với người tiêu dùng trên môi trường số.

Trao đổi với phóng viên Báo Công Thương, ông Trần Hữu Linh, Cục trưởng Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước, Bộ Công Thương cho biết, thúc đẩy chuyển đổi số trong tiêu thụ nông sản là một trong những giải pháp quan trọng nhằm thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm trong bối cảnh mạng xã hội và các kênh thương mại điện tử phát triển mạnh.

Thực tế cho thấy, các nền tảng như Facebook, TikTok, Shopee kết hợp livestream đang trở thành những kênh tiêu thụ được nhiều doanh nghiệp nhỏ lựa chọn. Khả năng tiếp cận nhanh chóng, linh hoạt với người tiêu dùng giúp các chủ thể kinh doanh có thêm phương thức giới thiệu sản phẩm, mở rộng hoạt động bán hàng trong điều kiện việc tiếp cận những hệ thống phân phối hiện đại còn hạn chế.

Đáng chú ý, ngay cả những mặt hàng có giá trị thấp như trứng gà cũng có thể được tiêu thụ qua mạng xã hội và sàn thương mại điện tử. Tuy nhiên, theo ông Trần Hữu Linh, với nhóm sản phẩm này, chi phí vận chuyển cao so với giá trị hàng hóa vẫn là thách thức đối với doanh nghiệp. Điều đó cho thấy nền tảng số có thể mở rộng cơ hội tiếp cận thị trường, nhưng để hoạt động tiêu thụ đạt hiệu quả, các chủ thể vẫn cần quan tâm đến những yếu tố thực tế trong quá trình đưa hàng hóa đến tay người mua.

Vì vậy, chuyển đổi số trong tiêu thụ nông sản không đơn thuần là đưa sản phẩm lên mạng để bán. Điều quan trọng là hình thành khả năng kết nối giữa sản phẩm, người bán và người tiêu dùng, đồng thời từng bước tháo gỡ những khó khăn trong quá trình tổ chức bán hàng và phân phối.

Từ hiệu quả bước đầu của các phiên livestream, việc ứng dụng thương mại điện tử đang được các địa phương quan tâm triển khai nhằm hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã và hộ sản xuất quảng bá, tiêu thụ nông sản.

Trao đổi với phóng viên Báo Công Thương, ông Bùi Quốc Khánh, Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Lạng Sơn, đánh giá Chương trình “Sức sống hàng Việt” do Bộ Công Thương tổ chức là hoạt động thiết thực, tạo thêm cơ hội để các địa phương quảng bá, giới thiệu và thúc đẩy tiêu thụ nông sản.

Tận dụng sức lan tỏa của chương trình, Sở Công Thương Lạng Sơn đã triển khai nhiều giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả quảng bá, tiêu thụ nông sản thông qua livestream trên các nền tảng thương mại điện tử.

Theo ông Bùi Quốc Khánh, thương mại điện tử là xu thế tất yếu. Bên cạnh phương thức bán hàng truyền thống, việc đưa sản phẩm lên các nền tảng trực tuyến như TikTok, Shopee và các sàn thương mại điện tử đang mở ra nhiều cơ hội để nông sản địa phương tiếp cận người tiêu dùng.

Để bắt kịp xu hướng này, Sở Công Thương Lạng Sơn đã tổ chức các lớp tập huấn về bán hàng trên thương mại điện tử, hướng dẫn kỹ năng bao gói sản phẩm và kết nối với các đơn vị vận chuyển nhằm đưa hàng hóa đến tay người tiêu dùng nhanh chóng, thuận lợi hơn.

Cùng với hoạt động tập huấn, việc tổ chức livestream bán na Chi Lăng với sự tham gia của lãnh đạo Sở và chính quyền địa phương đã mang lại hiệu ứng tích cực, giúp người dân và các hợp tác xã thấy rõ hơn khả năng ứng dụng thương mại điện tử trong tiêu thụ nông sản.

Từ chỗ được hỗ trợ quảng bá qua các chương trình chung, nhiều hộ sản xuất và hợp tác xã đã chủ động xây dựng kênh riêng để giới thiệu, quảng bá và bán sản phẩm địa phương. Đây là bước chuyển đáng chú ý trong cách tiếp cận thị trường, khi các chủ thể sản xuất từng bước tham gia trực tiếp hơn vào hoạt động kinh doanh trên môi trường số.

Hiệu quả được thể hiện rất rõ qua "Lạng Sơn Corner" – Chương trình Sức sống hàng Việt diễn ra tháng 8 vừa qua. Chỉ trong ba ngày diễn ra chương trình, tổng lượng na Chi Lăng tiêu thụ đạt trên 1,2 tấn; riêng phiên livestream đầu tiên đã bán gần 300 kg na chỉ trong khoảng 30 phút. Ông Nguyễn Trí Tuấn, đại diện Hợp tác xã dịch vụ và sản xuất nông nghiệp Đồng Mỏ chia sẻ: “Chúng tôi thực sự bất ngờ trước sự đón nhận của người tiêu dùng Hà Nội. Ban đầu, hợp tác xã xác định đây là cơ hội để giới thiệu sản phẩm và tiêu thụ một phần sản lượng trong chính vụ. Tuy nhiên, chỉ sau ba ngày, lượng na bán ra đã vượt 1,2 tấn. Đặc biệt, phiên livestream đầu tiên chốt gần 100 đơn hàng chỉ trong khoảng 30 phút là kết quả mà chúng tôi không nghĩ tới".

Tuy nhiên, để cơ hội từ thương mại điện tử được khai thác hiệu quả, việc hỗ trợ cần gắn với những kỹ năng cụ thể, từ xây dựng gian hàng, giới thiệu sản phẩm, bao gói đến tổ chức giao hàng. Đây cũng là những nội dung đang được triển khai thông qua hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã và hộ sản xuất tại Lạng Sơn.

Từ thực tiễn này, có thể thấy chuyển đổi số trong tiêu thụ nông sản cần sự tham gia của nhiều chủ thể. Cơ quan quản lý hỗ trợ kết nối và quảng bá; địa phương tổ chức tập huấn, hướng dẫn; doanh nghiệp, hợp tác xã và hộ sản xuất từng bước làm chủ các công cụ trực tuyến. Sự phối hợp đó góp phần mở rộng cơ hội tiếp cận thị trường cho nông sản địa phương.

Phát triển thị trường trong nước đang được Bộ Chính trị và Chính phủ quan tâm, chỉ đạo. Trong bối cảnh hiện nay, thị trường trong nước được xác định là nền tảng hỗ trợ doanh nghiệp và bảo đảm an sinh tiêu dùng. Trên cơ sở đó, Bộ Công Thương tập trung rà soát, hoàn thiện hệ thống hạ tầng thương mại, đồng thời nghiên cứu, điều chỉnh các chiến lược phát triển thị trường nội địa phù hợp với bối cảnh mới.

Trong định hướng này, ứng dụng công nghệ số để quảng bá, tiêu thụ nông sản không chỉ nhằm tạo thêm một kênh bán hàng, mà còn hướng tới hỗ trợ phát triển thương hiệu hàng Việt một cách bài bản hơn.

Ông Trần Hữu Linh cho biết, trong thời gian tới, sau khi lựa chọn được những sản phẩm có chất lượng tốt, Bộ Công Thương đang nghiên cứu xây dựng một nền tảng số riêng, kết nối với doanh nghiệp, nhằm hỗ trợ quảng bá và phát triển thương hiệu hàng Việt hiệu quả hơn.

Theo định hướng được nêu, hoạt động này trước hết mang tính chất làm mẫu, giúp người tiêu dùng nhận diện rõ hơn các sản phẩm chất lượng giữa nhiều loại hàng hóa trên thị trường. Các sản phẩm được quảng bá, tiêu thụ trên những nền tảng số của Bộ Công Thương đều do Sở Công Thương các địa phương lựa chọn, qua đó góp phần định hướng tiêu dùng và hỗ trợ doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp nhỏ, siêu nhỏ ở vùng sâu, vùng xa.

Một nội dung đáng chú ý khác là định hướng đánh giá tổng thể, chính xác hơn về năng lực của hàng Việt thông qua các chương trình triển khai. Trên cơ sở đó, những giải pháp hỗ trợ trong thời gian tới sẽ được xây dựng cụ thể, bài bản hơn, bao trùm toàn bộ chuỗi giá trị, từ sản xuất, thiết kế, hoàn thiện bao bì, nhãn mác đến phát triển và kết nối các kênh phân phối.

Cách tiếp cận này cho thấy yêu cầu hỗ trợ doanh nghiệp không chỉ dừng lại ở từng hoạt động quảng bá riêng lẻ. Thay vào đó, việc đồng hành cần được thực hiện xuyên suốt quá trình phát triển sản phẩm và mở rộng thị trường, kết hợp giữa kênh truyền thống và nền tảng số, hướng tới mô hình phân phối đa kênh.

Đối với các doanh nghiệp nhỏ, siêu nhỏ và những chủ thể sản xuất ở vùng sâu, vùng xa, việc mở rộng cơ hội tiếp cận thị trường thông qua nền tảng số có ý nghĩa thiết thực. Tuy nhiên, để phát triển bền vững, hoạt động hỗ trợ cần gắn với chất lượng sản phẩm, khả năng tổ chức phân phối và quá trình xây dựng thương hiệu, thay vì chỉ tập trung vào hiệu ứng của từng phiên livestream.

Từ hơn 1,2 tấn na Chi Lăng được tiêu thụ sau ba ngày đến 120kg gạo nếp hương Bảo Lạc được khách hàng chốt đơn trong khoảng 30 phút livestream, những kết quả bước đầu của Chương trình “Sức sống hàng Việt” cho thấy tiềm năng ứng dụng nền tảng số trong quảng bá, tiêu thụ nông sản địa phương. Việc tiếp tục hoàn thiện các giải pháp kết nối thị trường, hỗ trợ doanh nghiệp và phát triển mô hình phân phối đa kênh sẽ góp phần cụ thể hóa mục tiêu chuyển đổi số trong lĩnh vực thị trường nội địa theo tinh thần Nghị quyết 57-NQ/TW.

Công nghệ số không chỉ mở thêm con đường đưa nông sản đến người tiêu dùng mà còn tạo cơ sở để hoạt động quảng bá, phân phối và phát triển thương hiệu hàng Việt được triển khai bài bản, đồng bộ hơn.

Phương Lan, Ngọc Lan