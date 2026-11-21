Mùa khô được xem là thời điểm lý tưởng để khám phá cao nguyên Gia Lai. Loài cỏ hồng thức giấc dưới thông xanh, những cung đường vàng hoa dã quỳ, rừng cao su mùa thay lá hay những vườn cà phê chín đỏ cành trong cái nắng lạnh đặc trưng…, thiên nhiên tươi đẹp tạo cảm hứng cho các hoạt động ngoài trời.

Ông Jean Marie (du khách Pháp) đến Gia Lai cùng gia đình và bạn bè vào thời điểm này. Ông đã khám phá văn hóa người Jrai ở làng Kép (xã Ia Ly), chiêm ngưỡng núi lửa Chư Đang Ya mùa hoa dã quỳ nở rộ. Vẻ đẹp thiên nhiên cùng cuộc sống bình dị của người dân địa phương để lại trong ông nhiều ấn tượng đẹp.

“Tôi đến từ vùng nông thôn của nước Pháp. Tôi không nghĩ Tây Nguyên đẹp như thế. Nông nghiệp ở đây rất phong phú, nhất là cà phê, lúa và hoa màu. Người dân thân thiện, dễ thương, đón tiếp nồng hậu, giúp chúng tôi hiểu sâu hơn về văn hóa Việt Nam. Thời tiết cũng rất đẹp, không khí mát mẻ” - ông Jean Marie chia sẻ.

Du lịch nông nghiệp cũng là một trong những trải nghiệm thú vị, đặc biệt là thu hoạch cà phê. Du khách không chỉ được tham quan những vườn cây chín trĩu quả mà còn có thể trực tiếp hái cà phê, tìm hiểu quy trình sơ chế, chế biến và hòa mình vào nhịp sống thường ngày của người dân địa phương.

Các hoạt động khám phá thiên nhiên như trekking, leo núi, cắm trại… cũng thu hút du khách. Theo anh Đoàn Lanh (phường Thống Nhất), hướng dẫn viên du lịch tự do chuyên tổ chức các tour dã ngoại, mùa khô là thời điểm thuận lợi để tổ chức các hành trình khám phá núi rừng.

Ngoài những tour chinh phục đỉnh Chư Nâm, núi lửa Chư Đang Ya, nhiều du khách lựa chọn cắm trại bên bìa rừng Kon Chư Răng, tại các khu rừng thông hay suối, thác.

Du lịch nhiếp ảnh cũng là một trải nghiệm được nhiều du khách lựa chọn khi đến Gia Lai vào mùa khô. Cảnh sắc thiên nhiên thay đổi theo mùa, từ hoa dã quỳ, cỏ hồng đến những cánh rừng thông xanh tạo nên bối cảnh hấp dẫn cho các bộ ảnh du lịch. Chị Trần Thị Chiêu Ly - tay máy chụp ảnh du lịch chuyên nghiệp - cho biết:

Các doanh nghiệp lữ hành cũng tăng cường khảo sát, xây dựng những sản phẩm mới nhằm thu hút khách trong nước và quốc tế. Bà Nguyễn Thị Xuân Lan - Giám đốc Công ty TNHH Lữ hành quốc tế Golden Life Travel (phường Quy Nhơn) cho biết, sau các chuyến khảo sát ở khu vực phía Tây Gia Lai, doanh nghiệp đã xây dựng một số tour mới nhằm kết nối khách du lịch từ biển lên rừng.

Trong đó, tour “Cà phê Pleiku - hành trình từ nông trại đến ly cà phê đại ngàn” là sản phẩm mới của đơn vị khai thác trên khu vực phía Tây của tỉnh.

“Mùa thu hoạch là thời điểm thích hợp để tổ chức tour này bởi du khách có thể trực tiếp trải nghiệm các công đoạn từ thu hoạch, chế biến đến pha chế cà phê, đồng thời tìm hiểu văn hóa cà phê và đời sống của người dân địa phương.

Thay vì chỉ tham quan các điểm đến, du khách được tham gia vào một hành trình trải nghiệm, khám phá câu chuyện của hạt cà phê từ nông trại đến thành phẩm” - bà Lan cho biết.

Hiện một số trang trại cà phê như: Vĩnh Hiệp, Ngon Avatar, Tam Ba hay HTX Chế biến nông sản Jrai Ialy cũng bắt đầu hình thành các hoạt động trải nghiệm theo quy trình “từ nông trại đến ly cà phê”.

Đây là hướng khai thác góp phần kết nối sản xuất nông nghiệp với hoạt động du lịch, mở thêm cơ hội giới thiệu sản phẩm và văn hóa cà phê Gia Lai đến du khách.

Không chỉ đón khách bằng vẻ đẹp của núi rừng, cao nguyên Gia Lai còn mở ra nhiều hành trình khám phá đời sống, văn hóa và hoạt động sản xuất của người dân, qua đó góp phần đa dạng hóa sản phẩm du lịch trong mùa cao điểm cuối năm.