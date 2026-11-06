e.l.f. Beauty đã đúng

Nhờ sức tăng trưởng của Rhode, e.l.f. Beauty nâng dự báo doanh thu năm tài chính lên hơn 2 tỷ USD, trong bối cảnh thương hiệu mở rộng sang 19 thị trường châu Âu. Ảnh: @haileybieber/Reuters.

Theo báo cáo công bố ngày 4/11, doanh thu thuần của e.l.f. Beauty tăng 51%, đạt 520,8 triệu USD trong quý II năm tài chính 2027 (năm tài chính của e.l.f. Beauty tính từ 1/4/2026 đến 30/3/2027). Động lực chính đến từ Rhode, thương hiệu làm đẹp do người mẫu, influencer Hailey Bieber sáng lập, với các chiến lược đẩy mạnh hoạt động kinh doanh tại các thị trường quốc tế, Business of Fashion (BoF) đưa tin.

Dự báo doanh thu hơn 2 tỷ USD

Tính đến quý II năm tài chính 2027, doanh thu của e.l.f. Beauty đã vượt mốc 1 tỷ USD. Ngoài Rhode, các nhãn hàng khác thuộc tập đoàn như e.l.f. Cosmetics và thương hiệu chăm sóc da Naturium cũng ghi nhận kết quả tích cực. Trước diễn biến này, e.l.f. Beauty nâng dự báo doanh thu thuần cả năm tài chính từ khoảng 1,9 tỷ USD lên hơn 2 tỷ USD, tương ứng mức tăng trưởng dự kiến 22-24%.

“Tất cả thương hiệu đều đóng góp vào mức tăng trưởng mạnh mẽ trong quý này”, Tarang Amin, CEO e.l.f. Beauty, cho biết. Dù không công bố doanh thu riêng của từng nhãn hàng, ông tiết lộ e.l.f. Cosmetics đã lấy lại đà tăng trưởng trong quý II, sau khi doanh số suy giảm ở quý trước.

Với e.l.f. Cosmetics, giá cả phải chăng vẫn là ưu tiên hàng đầu trong bối cảnh người tiêu dùng ngày càng quan tâm đến chi phí sinh hoạt. Sau đợt tăng giá do ảnh hưởng từ thuế quan, hãng đã tiến hành điều chỉnh giảm khoảng 1 USD, tương đương 10% giá bán của một số sản phẩm, dựa trên kết quả đánh giá phản ứng của thị trường về giá.

Thương hiệu mỹ phẩm của Hailey Bieber góp phần đưa doanh thu e.l.f. Beauty vượt 520 triệu USD trong quý II. Ảnh: RC CONCEPT OPERATIONNEL.

Hiện là một trong những thương hiệu bán chạy trên Amazon và TikTok Shop, e.l.f. Cosmetics đang hướng đến việc mở rộng thị trường quốc tế, đồng thời tìm kiếm thêm thị phần thông qua các dòng sản phẩm mới trong lĩnh vực nước hoa và chăm sóc tóc. Trong khi đó, Rhode sẽ duy trì chiến lược mở rộng danh mục sản phẩm có chọn lọc hơn.

Sephora tiếp tục là đối tác bán lẻ chủ lực của Rhode trên toàn cầu. Amin cho biết sản phẩm của thương hiệu hiện đã có mặt tại 40% cửa hàng Sephora trên toàn cầu.

Hiệu quả thực tế từ thương vụ 1 tỷ USD

Cuối tháng 5/2025, tập đoàn mỹ phẩm e.l.f. Beauty đã chi 1 tỷ USD để mua lại Rhode. Quyết định bán công ty đã đưa Hailey Bieber gia nhập nhóm doanh nhân triệu phú tự thân mới của ngành làm đẹp.

“Phần lớn thương hiệu của người nổi tiếng thường chỉ ăn theo tên tuổi của nhà sáng lập, nhưng Hailey thực sự đã giúp Rhode tạo nên tiếng vang thực thụ”, CEO Tarang Amin nói.

Trong khi nhiều doanh nhân chọn rút lui sau khi công ty được mua lại, Hailey Bieber cho biết cô vẫn sẽ ở lại Rhode với vai trò người sáng lập kiêm giám đốc sáng tạo và đổi mới. Bên cạnh đó, cô cũng đảm nhận vai trò cố vấn chiến lược cho e.l.f. Beauty.

Rhode trở thành động lực phát triển lớn nhất hiện tại của của e.l.f. Beauty. Ảnh: @haileybieber/Reuters.

Đến tháng 8/2025, thương vụ chính thức hoàn tất, sớm hơn kế hoạch ban đầu là quý II năm tài chính 2026. Rhode trở thành công ty con thuộc sở hữu hoàn toàn của e.l.f. Beauty. Theo thỏa thuận, tập đoàn thanh toán 600 triệu USD tiền mặt và khoảng 200 triệu USD bằng cổ phiếu. Khoản thanh toán bổ sung tối đa 200 triệu USD phụ thuộc vào kết quả kinh doanh của Rhode trong 3 năm tiếp theo.

Một tháng sau, Rhode lần đầu lên kệ tại hệ thống Sephora ở Mỹ và Canada. Trước thời điểm mở bán, thương hiệu đã ghi nhận hơn 2 triệu lượt tìm kiếm trên website và ứng dụng của nhà bán lẻ này trong vòng một năm. Các sản phẩm được phân phối gồm mỹ phẩm chăm sóc da, sản phẩm dưỡng môi chứa peptide, son và phấn má. Đến tháng 11/2025, Rhode tiếp tục mở rộng sang thị trường Anh.

Những kết quả kinh doanh đầu tiên cho thấy thương vụ nhanh chóng mang lại đóng góp đáng kể cho tập đoàn. Trong báo cáo công bố ngày 5/2, e.l.f. Beauty ghi nhận doanh thu thuần quý III năm tài chính 2026 đạt 489,5 triệu USD, tăng 38% so với cùng kỳ năm trước. Riêng Rhode đóng góp 128 triệu USD vào mức tăng trưởng doanh thu trong quý.

Thành quả này đến từ sức mua bùng nổ tại hệ thống Sephora Bắc Mỹ, màn ra mắt suôn sẻ tại thị trường Anh cùng doanh số ấn tượng trên website chính thức của hãng trong mùa sắm cuối năm. Đến ngày 20/5, e.l.f. Beauty công bố kết quả kinh doanh năm tài chính 2026 với doanh thu thuần 1,6365 tỷ USD, tăng 25% so với năm trước. Trong đó, Rhode đóng góp 293,5 triệu USD vào mức tăng trưởng doanh thu.

Theo công bố của e.l.f. vào cuối tháng 8, Rhode là thương hiệu hiện giữ vị trí số một trong ngành hàng làm đẹp tại Sephora ở Bắc Mỹ và Anh. Thương hiệu hiện hoạt động tại 19 thị trường châu Âu, với hơn 500 cửa hàng Sephora.