Ê-kíp K-Pop Demon Hunters làm mới chuyện Lọ Lem, 'Harry Potter' vào vai Hoàng tử

Vừa qua, Netflix đã công bố trailer đầu tiên cho Steps, hé lộ một cách kể khác về thế giới cổ tích của Lọ Lem. Thay vì tiếp tục theo chân cô gái bị mẹ kế và các chị đối xử tệ bạc, cốt truyện của Steps xoay quanh là hai người chị kế của Cinderella là Lilith và Margot, bộ đôi nhân vật thường được biết đến ở tuyến phản diện.

Lọ Lem vẫn cực "xinh yêu" trong bản mới,

nhưng lần này chị kế Lilith mới là nhân vật trung tâm. Ảnh: Netflix

Trong Steps, Lilith đã quá mệt mỏi với việc luôn sống dưới cái bóng của Cinderella. Cô quyết định lấy trộm cây đũa phép của Bà tiên đỡ đầu để cùng em gái Margot tìm cách tham dự buổi dạ vũ hoàng gia. Tuy nhiên, kế hoạch không diễn ra như dự tính.

Phép thuật mà Lilith dùng vô tình biến Margot thành một chú ếch, đồng thời khiến vương quốc rơi vào sự cai trị độc đoán của Priscilla, một kẻ mang tham vọng, không từ thủ đoạn để chiếm đoạt ngai vàng.

"Steps" mở rộng thêm tuyến nhân vật so với bản nguyên tác quen thuộc. Ảnh: Netflix

Để sửa chữa những rắc rối do mình gây ra, Lilith phải hợp tác với chính Cinderella. Hai người cùng bước vào hành trình đối đầu với những kẻ tay sai tàn nhẫn, trốn khỏi Rừng Gào Thét đầy bí ẩn. Trong quá trình đó, mối quan hệ giữa Lilith, Margot và Cinderella cũng dần thay đổi.

Cách tiếp cận này giúp Steps mở rộng câu chuyện Cinderella bằng cách đặt những nhân vật vốn thường chỉ xuất hiện ở phía đối lập vào vị trí trung tâm. Theo đạo diễn Alyce Tzue, bộ phim cũng tập trung vào sự khác biệt giữa hai chị em Lilith và Margot. Một người dễ dàng hòa nhập với thế giới cổ tích, trong khi người còn lại luôn cảm thấy mình không thuộc về nơi đó.

Chị kế cùng Lọ Lem buộc phải bắt tay để giải mối nguy. Ảnh: Netflix

Steps quy tụ nhiều tên tuổi quen thuộc trong vai trò lồng tiếng. Ali Wong (BEEF) đảm nhận Lilith, Stephanie Hsu (Everything Everywhere All at Once) vào vai Margot, trong khi Amanda Seyfried (Mamma Mia!) lồng tiếng cho Cinderella và Bette Midler hóa thân thành Bà tiên đỡ đầu. Daniel Radcliffe, ngôi sao của loạt Harry Potter, đảm nhận vai Hoàng tử. Dàn diễn viên còn có Nikki Glaser trong vai Priscilla, Young Mazino trong vai Gef, Peter Dinklage trong vai Roderick và đô vật WWE Damian Priest trong vai Cracktor.

Phim do John Ripa và Alyce Tzue đồng đạo diễn. Ảnh: Netflix

Steps dự kiến phát sóng trên nền tảng Netflix từ ngày 20/11.