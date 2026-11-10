Ê kíp hé lộ về cảnh phim bị cắt của Võ Điền Gia Huy và Ngọc Xuân trong 'Bò sữa bay'

Là bài hát nhạc phim đầu tiên được phát hành của "Bò sữa bay", "Gói con tim làm quà" nhanh chóng trở thành bản hit không lâu trước khi bộ phim ra mắt. Hiện tại, ca khúc đạt hơn 11 triệu view trên nền tảng YouTube.

Ca khúc mang từ mộc mạc, giai điệu ngọt ngào qua phần sáng tác và thể hiện của nam chính Nguyễn Hùng. Khi mới được công bố, ca khúc hé lộ hàng loạt lát cắt lãng mạn đầu tiên của chuyện tình giữa tổng tài mafia Quốc Quân (Võ Điền Gia Huy đóng) và nhà khoa học Linh San (Ngọc Xuân đóng).

Cảnh đám cưới của nhân vật Quốc Quân - Linh San trong phim.

Trong bản phim chiếu rạp, "Gói con tim làm quà" gắn liền với khung cảnh đám cưới của Quốc Quân và Linh San.

Giữa không gian rực sắc đỏ, ai cũng hân hoan, chỉ riêng chú rể Quốc Quân vừa hát bản tình ca vừa ôm mối sầu trĩu nặng tâm tư. Màn diễn xuất nội tâm tinh tế và mãnh liệt của Võ Điền Gia Huy khiến cảnh phim chạm vào niềm xúc động của số đông khán giả.

Ở MV "Gói con tim làm quà" phiên bản mới, khán giả một lần nữa được thưởng thức lại cảnh phim giàu ưu tư.

Ngoài ra, ê kíp cũng hé lộ câu trả lời cho cảnh phim San đến trại giam thăm Quân bị bỏ ngỏ trong phim. Cảnh phim vốn đã bị cắt khỏi phần after credit của phim nay được đưa vào đoạn kết của MV.

Trong khi Quân lòng đầy tự trách, không có mặt mũi nào để gặp San, thì San lại chủ động đến thăm anh. Cả hai chỉ im lặng, nhưng gửi gắm bao lời tâm sự qua đôi mắt ngấn lệ da diết nhìn nhau, qua từng cái tay khẽ chạm tay qua ô cửa kính.

Cảnh phim bị cắt của Võ Điền Gia Huy và Ngọc Xuân trong phim "Bò sữa bay".

Chia sẻ về cảnh quay thích nhất, Võ Điền Gia Huy nhắc đến cảnh đám cưới của Quân và San.

Với anh, đạo diễn dàn dựng sự trái ngược giữa tâm lý của Quân với mọi người xung quanh một cách thú vị. Ngay cả trong ngày vui hạnh phúc của mình, Quân cũng cảm thấy tựa như vừa đánh mất điều gì vô cùng quan trọng.

Võ Điền Gia Huy lý giải thêm: "Đó là đám cưới của Quân, người con gái mà anh đã mong muốn được cưới làm vợ suốt cả tuổi trẻ cuối cùng cũng ở bên anh. Nhưng trái với niềm vui mà mọi người kỳ vọng, Quân không thể thực sự hạnh phúc. Giữa bầu không khí tưng bừng ấy, dường như anh đang chìm trong những tâm tư và nỗi buồn của riêng mình.

Tôi rất tâm đắc với phân cảnh này bởi nó cho tôi cơ hội thể hiện diễn xuất nội tâm thông qua âm nhạc. Bề ngoài, Quân vẫn đứng hát giữa một đám cưới vui vẻ, nhưng sâu bên trong, chỉ anh mới hiểu rõ mối quan hệ thực sự giữa mình và cô gái ấy.

Liệu cô ấy có thực sự yêu mình? Đám cưới hôm nay có phải là lựa chọn xuất phát từ sự tự nguyện của cô ấy hay không? Chính những câu hỏi không có lời giải đáp ấy khiến Quân mang tâm trạng nặng nề ngay trong ngày lẽ ra phải hạnh phúc nhất cuộc đời mình".

Tạo hình của Gonzo Thái Nam (bên trái) trong phim.

Cùng với MV phiên bản mới, nhà sản xuất gây bất ngờ khi tiết lộ giọng hát của Quốc Quân ở cảnh phim đám cưới này thực chất được thể hiện bởi đạo diễn Nguyễn Phạm Thành Đạt.

Võ Điền Gia Huy từng bày tỏ tiếc nuối khi không thể trực tiếp khoe giọng hát thật của mình trên màn ảnh. Anh cho biết bản phối của "Gói con tim làm quà" chỉ được gửi đến ít ngày trước khi cảnh phim được bấm máy, do đó anh không kịp học thuộc lời.

Vẫn trên nền nhạc tha thiết, ca từ giàu tính tự sự, "Gói con tim làm quà" phiên bản mới được làm đầy thêm cảm xúc bằng đoạn rap mới được đưa vào. Từng câu chữ không chỉ là lời thủ thỉ người con trai tỏ bày tình cảm với cô gái anh nhất mực chung tình, còn là lời tâm tình, chiêm nghiệm về biết bao tiếc nuối của cuộc tình tuổi trẻ.

Việc viết và thể hiện đoạn rap này được giao cho Gonzo Thái Nam - một trong những diễn viên của "Bò sữa bay".

Nam rapper cho hay, đoạn rap ban đầu lấy cảm hứng từ lá thư tay Quân gửi San khi anh đang thụ án, hồi tưởng về những tháng ngày tươi đẹp trong quá khứ và thổ lộ niềm tiếc nuối cho những gì đã vụt mất.

Anh sử dụng phần rap để khai thác một tầng nghĩa khác của hình ảnh "gói con tim làm quà".

Nghệ sĩ trẻ cho hay: "Qua việc ẩn dụ những hình ảnh liên quan đến món quà như chiếc hộp, giấy gói, sợi ruy băng… tôi muốn diễn tả hành trình của một người trong tình yêu.

Từ xuất phát điểm luôn dùng lý trí che đậy cảm xúc, tới khi tình yêu xuất hiện và thay đổi mọi thứ, giúp họ có lại khát vọng sống thật với chính mình. Hành động mở quà cũng giống như việc mở lòng, sẽ để lộ quả tim đang trơ trọi. Chỉ khi đủ can đảm để phơi bày con người thật nhất, ta mới thực sự tự do và thăng hoa trong tình yêu".

MV "Gói con tim làm quà" phiên bản mới