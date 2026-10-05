Ðể du khách an tâm khi đến Lâm Ðồng

Môi trường du lịch an toàn là mối quan tâm hàng đầu của du khách

Chủ động nhận diện nguy cơ từ sớm

Theo Đại tá Phạm Thanh Hùng - Phó Giám đốc Công an tỉnh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Đề án “Bảo đảm an ninh, an toàn hoạt động du lịch trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng”, sự phát triển nhanh về quy mô, địa bàn và loại hình du lịch đang tạo động lực quan trọng cho phát triển kinh tế - xã hội. Tuy nhiên, điều này cũng đặt ra yêu cầu ngày càng cao đối với công tác bảo đảm an ninh, an toàn.

Trước những yêu cầu đó, UBND tỉnh đã ban hành đề án “Bảo đảm an ninh, an toàn hoạt động du lịch trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng”. Sau gần 8 tháng triển khai, công tác bảo đảm an ninh, an toàn du lịch từng bước chuyển từ xử lý vụ việc sang chủ động phòng ngừa. Phối hợp giữa lực lượng công an và doanh nghiệp ngày càng thường xuyên, thực chất, góp phần thống nhất cách xử lý những vấn đề phát sinh trong thực tiễn.

Năm 2026, Công an tỉnh xây dựng mô hình phối hợp bảo đảm an ninh trật tự tại 28 doanh nghiệp du lịch trọng điểm trên địa bàn. Trong đó có 13 doanh nghiệp du lịch trên tuyến biển với các mô hình tiêu biểu như “Ngư dân xã Tân Thành đoàn kết tham gia bảo đảm an ninh trên biển”, “Nhóm Zalo ngư dân đoàn kết trên biển tại đặc khu Phú Quý”… Qua đó, từng bước phát huy vai trò của cơ quan quản lý, lực lượng bảo vệ, nhân viên lễ tân và người lao động trong cung cấp thông tin, phòng ngừa tội phạm, phối hợp giải quyết vụ việc ngay từ cơ sở.

Các hoạt động du lịch mạo hiểm được tăng cường kiểm tra, giám sát

Công an tỉnh cũng đã phối hợp với ngành văn hóa, thể thao và du lịch nghiên cứu xây dựng Bộ tiêu chí cơ sở lưu trú du lịch an ninh, an toàn. Đây được xem là cơ sở để các doanh nghiệp chủ động rà soát, tự đánh giá mức độ bảo đảm an ninh, trật tự, phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn cứu hộ và an toàn cho du khách.

Xây dựng môi trường du lịch an toàn

Đại tá Phạm Thanh Hùng cho rằng, với trách nhiệm của cơ quan quản lý, doanh nghiệp và các cơ sở kinh doanh du lịch cũng cần nâng cao tinh thần cảnh giác, chủ động phòng ngừa và quản lý an ninh, an toàn trong hoạt động của mình. “Không gây khó khăn cho doanh nghiệp, nhưng cũng không buông lỏng quản lý; tạo điều kiện để doanh nghiệp phát triển nhưng phải bảo đảm hoạt động đúng quy định của pháp luật” là yêu cầu được đặt ra trong quá trình phối hợp giữa lực lượng chức năng và doanh nghiệp.

Lực lượng công an tham gia phân luồng tránh nguy cơ ùn tắc giao thông dịp cao điểm du lịch

Ông Trần Anh Thi - Giám đốc điều hành Seahorse Resort, cho rằng một sản phẩm du lịch hoàn chỉnh cần sự kết hợp giữa cơ sở hạ tầng, cảnh quan, dịch vụ với văn hóa, sự hiếu khách, chất lượng phục vụ và cảm xúc của du khách. Theo ông Thi, an ninh, an toàn là yếu tố quan trọng đối với sự phát triển bền vững của điểm đến. Tại Seahorse Resort, du khách, nhất là khách quốc tế đi theo các hãng lữ hành, thường đặt nhiều niềm tin vào cơ sở lưu trú. Vì vậy, doanh nghiệp chủ động xây dựng các cam kết về an ninh, an toàn với các công ty du lịch, lữ hành ngay từ đầu.

Trong 9 tháng năm 2026, Lâm Đồng đón gần 18,47 triệu lượt khách, tăng 19,17% so với cùng kỳ năm 2025. Khách quốc tế đạt hơn 1,09 triệu lượt, tăng 14,48%. Tổng doanh thu du lịch đạt hơn 51.263 tỷ đồng, tăng 22,51%. Những con số này cho thấy quy mô ngành du lịch đang tiếp tục mở rộng.

Công an phường Mũi Né kiểm tra các cơ sở kinh doanh du lịch

Bảo đảm an ninh, an toàn du lịch là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị, trong đó vai trò của Hiệp hội Du lịch và cộng đồng doanh nghiệp rất quan trọng. Sự chủ động của doanh nghiệp cùng sự đồng hành của các cơ quan quản lý sẽ góp phần để mỗi hành trình đến Lâm Đồng không chỉ có thêm trải nghiệm, mà còn có sự yên tâm của du khách.

Những nguy cơ về an ninh, an toàn ngày càng khó nhận diện khi phương thức kinh doanh và cách tiếp cận khách hàng thay đổi. Vì vậy, lực lượng chức năng phải chủ động nắm tình hình, đánh giá, dự báo nguy cơ từ sớm, từ xa, thay vì chờ sự việc xảy ra mới xử lý. Đại tá Phạm Thanh Hùng, Phó Giám đốc Công an tỉnh.