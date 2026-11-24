Trong Chiến tranh Lạnh, Mỹ và Liên Xô đều xây dựng lực lượng hạt nhân chiến lược với khả năng tấn công lãnh thổ đối phương chỉ trong thời gian ngắn.

Một trong những vấn đề lớn nhất đối với Washington là làm thế nào duy trì quyền chỉ huy lực lượng hạt nhân nếu các trung tâm điều hành trên mặt đất bị phá hủy.

Các sở chỉ huy cố định, dù được bảo vệ bằng công trình kiên cố và hệ thống liên lạc dự phòng, vẫn có nguy cơ trở thành mục tiêu của tên lửa đạn đạo xuyên lục địa.

Nếu Tổng thống, Bộ trưởng Quốc phòng và Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân mất khả năng liên lạc, hệ thống chỉ huy quân sự Mỹ có thể bị gián đoạn nghiêm trọng.

Trước thách thức này, Mỹ phát triển các sở chỉ huy trên không, cho phép lãnh đạo quân sự duy trì hoạt động ngay cả khi cơ sở mặt đất không còn khả năng vận hành.

Đầu thập niên 1970, Không quân Mỹ lựa chọn nền tảng Boeing 747 để phát triển dòng máy bay chỉ huy mới.

Chương trình tạo ra E-4A, phiên bản quân sự hóa từ máy bay chở khách Boeing 747, được thiết kế với không gian rộng, khả năng bay đường dài và tải trọng đủ lớn để mang theo hệ thống liên lạc cùng đội ngũ tham mưu.

Chiếc E-4A đầu tiên được đưa vào hoạt động từ tháng 12/1974. Tuy nhiên, đây mới là cấu hình ban đầu, sử dụng một số thiết bị chỉ huy và liên lạc được kế thừa từ những hệ thống trước đó.

Mỹ tiếp tục phát triển phiên bản E-4B với khả năng bảo vệ trước xung điện từ, hệ thống liên lạc vệ tinh và nhiều cải tiến phục vụ hoạt động trong môi trường chiến tranh hạt nhân.

Chiếc E-4B đầu tiên được bàn giao tháng 1/1980. Đến năm 1985, toàn bộ phi đội đã được chuyển đổi sang cấu hình này

Bốn chiếc E-4B được chế tạo, trong đó ba chiếc chuyển đổi từ E-4A và một chiếc được hoàn thiện trực tiếp theo cấu hình E-4B.

Điểm đáng chú ý là E-4B không được thiết kế để tham gia chiến đấu trực tiếp. Nhiệm vụ của nó là duy trì khả năng chỉ huy, kiểm soát và liên lạc của Mỹ trong những tình huống nghiêm trọng nhất.

Sau nhiều thập niên, dòng máy bay này vẫn đảm nhận nhiệm vụ chiến lược đặc biệt.

Sự tồn tại của E-4B phản ánh một nguyên tắc quan trọng trong học thuyết quân sự Mỹ: ngay cả khi các trung tâm chỉ huy mặt đất bị vô hiệu hóa, năng lực điều hành lực lượng vũ trang và duy trì quyền chỉ huy quốc gia vẫn phải được bảo đảm.