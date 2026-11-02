DXG báo lãi giảm 98%, hơn 9.000 tỷ đồng người mua trả tiền trước

Khách hàng tham dự sự kiện mở bán Cloud9 Tower thuộc dự án The Privé do DXG phát triển hồi tháng 6/2026. Ảnh: DXG

Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý 3/2026 mới công bố, CTCP Bluemarq Group (HoSE: DXG) ghi nhận doanh thu thuần đạt 683 tỷ đồng, giảm 36% so với cùng kỳ năm trước (YoY). Giá vốn hàng bán 354 tỷ đồng, giảm 25% YoY; lợi nhuận gộp đạt 329 tỷ đồng, giảm 45%.

Trong kỳ, doanh thu hoạt động tài chính đạt 59 tỷ đồng, tăng 42% so với cùng kỳ. Song chi phí tài chính cũng tăng 22%, lên 76 tỷ đồng; trong đó chi phí lãi vay chiếm gần 75 tỷ đồng.

Chi phí bán hàng giảm mạnh 44% YoY, về mức 137 tỷ đồng; trong khi chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 21%, lên 148 tỷ đồng.

Trừ thuế và các khoản chi phí khác, Bluemarq Group đạt lợi nhuận sau thuế 3,2 tỷ đồng, giảm 98% so với mức gần 164 tỷ đồng của quý 3 năm ngoái và thấp nhất trong 11 quý gần đây.

Trong báo cáo giải trình kết quả kinh doanh, DXG cho biết mặt bằng lãi suất vay mua nhà cao khiến người mua thận trọng hơn trong quyết định giao dịch, tạo thách thức cho hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp bất động sản. Lợi nhuận sau thuế của công ty giảm so với cùng kỳ chủ yếu do doanh thu từ bán căn hộ, đất nền và dịch vụ môi giới bất động sản giảm.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2026, Bluemarq Group đạt doanh thu thuần đạt 2.823 tỷ đồng, tăng 3,5% YoY; lãi sau thuế 253 tỷ đồng, giảm 51%. Trong đó, lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ đạt 106 tỷ đồng, giảm 52%.

Năm nay, DXG đặt mục tiêu doanh thu 5.000 tỷ đồng, tăng 19% so với năm trước; lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ 268 tỷ đồng, tăng 16%. Như vậy sau 3 quý, công ty đã thực hiện được 56% kế hoạch doanh thu và 40% kế hoạch lợi nhuận.

Tiền người mua trả tiền trước tăng mạnh

Tại ngày 30/9/2026, tổng tài sản của Bluemarq Group đạt 41.170 tỷ đồng, tăng hơn 3.000 tỷ đồng so với đầu năm.

Trong cơ cấu tài sản, hàng tồn kho chiếm tỷ trọng lớn nhất với 16.330 tỷ đồng, tăng khoảng 975 tỷ đồng sau 9 tháng. Đây phần lớn là bất động sản dở dang, với giá trị gần 11.950 tỷ đồng. Bất động sản thành phẩm đạt khoảng 3.885 tỷ đồng.

Các khoản phải thu ngắn hạn đạt gần 14.600 tỷ đồng. Đây chủ yếu là phải thu ngắn hạn của khách hàng; trả trước cho người bán; ký quỹ, ký cược cho các hợp đồng tiếp thị và phân phối dự án bất động sản; đặt cọc đầu tư và nhận chuyển nhượng dự án.

Tiền gửi ngân hàng và cho vay hơn 5.000 tỷ đồng. Khoản tiền này giúp mang về cho công ty gần 180 tỷ đồng tiền lãi trong 9 tháng, gấp đôi YoY.

Về nguồn vốn, tổng nợ phải trả của DXG tại cuối tháng 9/2026 ở mức 20.054 tỷ đồng, tăng hơn 2.900 tỷ đồng so với đầu năm. Trong đó, vay nợ tài chính 5.500 tỷ đồng, tăng hơn 700 tỷ đồng sau 9 tháng.

Khoản nợ phải trả lớn nhất nằm ở người mua trả tiền trước ngắn hạn với 9.057 tỷ đồng, tăng 2.880 tỷ đồng so với đầu năm. Đây chủ yếu là tiền cá nhân mua căn hộ trả tiền trước. Ngoài ra công ty còn hơn 3.000 tỷ đồng phải trả khác, là tiền thu hộ cho chủ dự án, tiền đặt cọc mua căn hộ, nhận vốn góp hợp tác kinh doanh.

Trên thị trường, cổ phiếu DXG đang giao dịch ở vùng mệnh giá quanh 10.000 đồng/cp. Đây là vùng giá thấp nhất của mã này trong 2 năm gần đây. Mã đã giảm hơn một nửa giá trị so với đỉnh gần nhất hồi tháng 9 năm ngoái.