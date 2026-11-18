UBND TPHCM vừa ban hành quyết định phê duyệt dự án Quảng trường trung tâm thành phố và Trung tâm hành chính của thành phố theo phương thức đối tác công tư (PPP), loại hợp đồng xây dựng - chuyển giao (BT).

Dự án được triển khai tại phường An Khánh, gồm 4 dự án thành phần. Trong đó, dự án thành phần 1 gồm hạ tầng kỹ thuật, công trình phụ trợ và hầm xe khu vực công viên cảnh quan trên diện tích toàn khu 33,03 ha, tổng mức đầu tư hơn 3.770 tỷ đồng.

Hạng mục bao gồm hầm để xe rộng 50.000 m2, cảnh quan công viên, cải tạo mở rộng đường Tố Hữu, xây dựng các cầu đi bộ, cảnh quan vượt hồ như Sunset Bridge và hệ thống hạ tầng cấp thoát nước, điện tổng thể.

Dự án thành phần 2 là trung tâm hành chính thành phố có tổng mức đầu tư hơn 18.256 tỷ đồng, quy mô 2 tầng hầm và 30 tầng nổi (chiều cao đỉnh mái 178,9 m) trên tổng diện tích đất hơn 78.300 m2.

Phối cảnh Khu trung tâm hành chính, Trung tâm hội nghị - biểu diễn và Hồ trung tâm. Ảnh: Chủ đầu tư.

Còn dự án thành phần 3 và 4, gồm Trung tâm hội nghị - biểu diễn có tổng vốn sơ bộ hơn 6.856 tỷ đồng và Quảng trường trung tâm thành phố hơn 733 tỷ đồng với sức chứa lên tới 500.000 người cho các lễ hội văn hóa lớn.

Tổng mức đầu tư dự kiến của toàn dự án là 29.616 tỷ đồng. Dự án hướng đến hình thành tổ hợp hành chính hiện đại, tập trung, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước và chất lượng cung ứng dịch vụ hành chính công. Đồng thời, phát triển không gian xanh, không gian công cộng, tạo điểm nhấn kiến trúc và cảnh quan khu vực trung tâm Thủ Thiêm.

Thời gian xây dựng dự kiến từ năm 2026 - 2028. Nhà đầu tư thực hiện dự án là Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Mặt Trời Sài Gòn. Việc thanh toán theo hợp đồng BT dự kiến kết hợp quỹ đất và ngân sách thành phố theo quy định.

Theo đó, nhà đầu tư huy động 100% vốn thực hiện dự án (không sử dụng vốn ngân sách trong giai đoạn xây dựng), giải ngân theo tỷ lệ 20% vốn chủ sở hữu và 80% vốn huy động.

Lãi suất vốn vay tối đa là 10,73%/năm và tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu là 7% đối với phần thanh toán bằng ngân sách.

Đối với dự án thành phần 1 và 2, TPHCM dự kiến thanh toán toàn bộ quỹ đất một lần trong tháng 11/2026 với tổng giá trị khoảng 16.981 tỷ đồng (gồm các lô đất thuộc khu 2C tại phường An Khánh).

Phần chênh lệch thiếu khoảng 5.045 tỷ đồng sẽ được thanh toán bằng nguồn ngân sách nhà nước theo đúng quy định.