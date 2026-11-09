Duyệt kiến trúc đường vượt biển Cần Giờ - Vũng Tàu

UBND TPHCM vừa phê duyệt kết quả thi tuyển phương án kiến trúc các hạng mục công trình thuộc dự án xây dựng đường vượt biển kết nối khu vực Cần Giờ với Bà Rịa - Vũng Tàu (cũ), theo phương thức đối tác công tư (PPP), hợp đồng xây dựng - chuyển giao (BT).

Theo kết quả chấm điểm của Hội đồng thi tuyển, phương án mang mã số VB02 của Tổng Công ty Tư vấn thiết kế Giao thông vận tải - CTCP đạt giải nhất với 88,11 điểm. Đây là phương án được lựa chọn để tiếp tục hoàn thiện thiết kế.

UBND TPHCM giao Công ty cổ phần Đô thị Du lịch Cần Giờ phối hợp với Hội đồng thi tuyển và Sở Quy hoạch - Kiến trúc hướng dẫn đơn vị đạt giải nhất hoàn chỉnh phương án thiết kế theo kết luận của Hội đồng. Phương án sau khi hoàn thiện phải đáp ứng các yêu cầu về kỹ thuật, mỹ thuật và phát triển bền vững, làm cơ sở triển khai những bước thiết kế tiếp theo.

Công ty cổ phần Đô thị Du lịch Cần Giờ có trách nhiệm công bố kết quả thi tuyển đến các đơn vị tham gia theo quy định.

Tuyến đường vượt biển nối Vũng Tàu - Cần Giờ giúp rút ngắn thời gian di chuyển từ Vũng Tàu đến Cần Giờ khoảng 10 phút. Ảnh: Nhà đầu tư.

Trước đó, HĐND TPHCM đã thông qua chủ trương đầu tư dự án đường vượt biển kết nối Cần Giờ với khu vực Bà Rịa - Vũng Tàu (cũ). Đến ngày 1/7/2026, dự án được khởi công thực hiện theo phương thức PPP, hợp đồng BT. Nhà đầu tư tự huy động 100% vốn thực hiện, không sử dụng vốn ngân sách trong giai đoạn đầu tư.

Tuyến đường có điểm đầu tại đường Biển Đông 2, thuộc Khu đô thị Cần Giờ; điểm cuối tại nút giao giữa đường quy hoạch Sao Mai - Bến Đình và đường 30/4, khu vực phường Tam Thắng, phường Rạch Dừa.

Toàn tuyến dài hơn 14km, gồm đường dẫn dài khoảng 1,9km, cầu vượt biển dài khoảng 8km, đoạn đường kết nối từ cầu vào hầm khoảng 295m và hầm vượt biển dài khoảng 3,85km.

Riêng hạng mục hầm vượt biển gồm hầm dìm dài khoảng 3km, hầm kín dài 430m và hầm hở dài 420m.

Công trình được thiết kế theo tiêu chuẩn đường trục chính đô thị, quy mô 6 làn xe, vận tốc thiết kế 80km/h. Phần cầu vượt biển có chiều rộng khoảng 26,25m, trong khi phần đường rộng khoảng 34,5m.

Minh họa hướng tuyến đường vượt biển Cần Giờ - Vũng Tàu. Ảnh: Vingroup.

Một điểm đáng chú ý trong ý tưởng kiến trúc của dự án là hình tượng hoa sen giữa biển. Khu vực cầu vượt biển được tạo hình gợi liên tưởng đến những cánh sen vươn lên giữa đại dương. Hai cửa hầm cũng được thiết kế theo hình tượng hoa sen, kết hợp hệ thống tường chắn sóng nhằm hạn chế tác động của sóng gió và điều kiện hải văn.

Khu vực cửa hầm dự kiến bố trí các tuyến đường dẫn vào hầm dìm, đường giao thông nội bộ, hệ thống điện, cấp thoát nước, chiếu sáng, cây xanh, cảnh quan và nhà điều hành phục vụ quản lý, khai thác công trình.

Tổng mức đầu tư sơ bộ khoảng 93.160 tỷ đồng, bao gồm chi phí xây dựng, giải phóng mặt bằng, thiết bị, dự phòng, lãi vay và lợi nhuận nhà đầu tư.