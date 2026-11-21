Cảng hàng không Côn Đảo hiện hữu (Ảnh: ACV).

Thứ trưởng Bộ Xây dựng Lê Anh Tuấn vừa phê duyệt đề cương lập quy hoạch chi tiết Cảng hàng không quốc tế Côn Đảo thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, trong đó Cục Hàng không Việt Nam được giao lập quy hoạch từ quý IV/2026 đến quý I/2027, chưa bao gồm thời gian thẩm định, phê duyệt.

Phạm vi nghiên cứu được xác định theo phương án phát triển Cảng hàng không quốc tế Côn Đảo trong Quy hoạch hệ thống cảng hàng không toàn quốc thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 mà Bộ trưởng Bộ Xây dựng đã phê duyệt điều chỉnh vào tháng 7/2026.

Bộ Xây dựng yêu cầu việc bố trí không gian phát triển cảng phải phù hợp với điều kiện tự nhiên của Côn Đảo, nhu cầu vận tải hàng không và nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, đồng thời phương án được lựa chọn phải khả thi, bảo đảm quốc phòng, an ninh và an toàn khai thác.

Trong quá trình lập quy hoạch, ngoài việc tuân thủ pháp luật về quy hoạch và hàng không dân dụng, cơ quan lập quy hoạch còn phải tuân thủ các tiêu chuẩn quốc gia về hàng không dân dụng cũng như các tiêu chuẩn, khuyến cáo của Tổ chức Hàng không dân dụng quốc tế (ICAO).

Cục Hàng không Việt Nam sẽ phải khảo sát, thu thập số liệu để đánh giá hiện trạng và công suất của kết cấu hạ tầng tại cảng, trong khi dự báo nhu cầu vận chuyển hàng không sẽ cho biết quy mô khai thác cần đáp ứng trong tương lai. Trên cơ sở đó, cơ quan lập quy hoạch sẽ xác định tính chất, vai trò và quy mô của cảng, đồng thời làm rõ các chỉ tiêu về sử dụng đất và hạ tầng kỹ thuật trong thời kỳ quy hoạch.

Bên cạnh nội dung quy hoạch vùng trời, đường bay và phương thức bay phục vụ khai thác cảng, đề cương yêu cầu đánh giá các phương án phát triển khu bay và khu mặt đất, trong đó việc bố trí công trình phải phù hợp với nhu cầu khai thác trong tương lai.

Căn cứ nhu cầu phát triển Cảng hàng không quốc tế Côn Đảo, cơ quan lập quy hoạch sẽ ước tính tổng mức đầu tư để đề xuất phương án phân kỳ phù hợp, đồng thời xây dựng cơ sở dữ liệu quy hoạch cảng.

Bộ Xây dựng yêu cầu Cục Hàng không Việt Nam tiếp thu kết quả thẩm định của Vụ Kế hoạch - Tài chính để hoàn thiện đề cương, đồng thời phối hợp với nhà tài trợ và các đơn vị liên quan để hướng dẫn, giám sát quá trình lập quy hoạch và hoàn thiện hồ sơ trước khi tiếp nhận.

Công ty cổ phần Tập đoàn Mặt Trời là nhà tài trợ sản phẩm quy hoạch, trong đó doanh nghiệp có trách nhiệm tuân thủ các nguyên tắc tài trợ quy định tại khoản 3 Điều 10 Nghị định số 205/2026/NĐ-CP ngày 15/6/2026 của Chính phủ về cảng hàng không và bãi cất, hạ cánh.

Theo Cục Hàng không Việt Nam, nếu quy hoạch được Bộ Giao thông vận tải phê duyệt năm 2021 định hướng Côn Đảo là cảng hàng không nội địa cấp 4C, với đường cất hạ cánh dài 1.830 m, thì quy hoạch hệ thống cảng hàng không toàn quốc sau điều chỉnh đã xác định hướng phát triển Côn Đảo thành cảng hàng không quốc tế cấp 4E.

Mặc dù công suất thiết kế đến năm 2030 vẫn ở mức khoảng 2 triệu hành khách/năm, việc chuyển sang khai thác quốc tế và định hướng nâng công suất lên khoảng 5 triệu hành khách/năm vào năm 2050 đặt ra yêu cầu rà soát phương án phát triển cảng trong dài hạn.

Về nhu cầu vận tải, việc Côn Đảo trở thành đặc khu thuộc TP.HCM mở ra cơ hội thu hút đầu tư vào hạ tầng, dịch vụ và kinh tế biển đảo, trong khi các loại hình du lịch sinh thái biển đảo, văn hóa - lịch sử và tâm linh đang phát triển bên cạnh du lịch nghỉ dưỡng truyền thống.

Cục Hàng không Việt Nam dự báo cơ cấu hành khách sẽ đa dạng hơn, bởi ngoài du khách trong nước và quốc tế, nhu cầu đi lại giữa đảo và đất liền còn đến từ khách công vụ, chuyên gia, nhà đầu tư và người lao động trên đảo.

Cũng theo Cục Hàng không Việt Nam, dù vận tải biển giữ vai trò bổ trợ trong kết nối Côn Đảo với đất liền, hàng không vẫn có lợi thế về thời gian và tính thuận tiện, nhất là với người thường xuyên đi lại giữa đảo và đất liền.

Vì vậy, khi cập nhật dự báo nhu cầu vận tải dài hạn, cơ quan lập quy hoạch cần đối chiếu với năng lực hạ tầng hiện có để xác định quy mô và lộ trình đầu tư phù hợp với yêu cầu khai thác quốc tế, điều kiện địa hình, môi trường và khả năng huy động vốn.