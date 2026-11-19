Thông tin từ Công an tỉnh Tuyên Quang cho biết, Phòng An ninh mạng Công an tỉnh này vừa ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 2 cá nhân về hành vi đăng duyệt thông tin rao bán loại hàng hoá bị cấm lên mạng xã hội.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Phòng An ninh mạng Công an tỉnh Tuyên Quang phát hiện nhóm Facebook “Chợ Phù Lưu - Hàm Yên - Tuyên Quang” có phê duyệt đăng tải bài viết rao bán mật gấu, là loại hàng hoá bị cấm.

Kết quả điều tra, xác minh ghi nhận, bài viết trên là do L.T.N (trú tại xã Thái Sơn, tỉnh Tuyên Quang) đăng tải, quản trị viên duyệt đăng là L.V.H (trú tại xã Phù Lưu, tỉnh Tuyên Quang).

Cơ quan chức năng làm việc với quản trị viên và người rao bán mật gấu trên mạng. Ảnh: CACC.

Căn cứ điểm đ, khoản 1, điều 95, Nghị định số 174/2026/NĐ-CP ngày 15/5/2026 của Chính phủ, cơ quan chức năng xử phạt người đăng tải là L.T.N số tiền 11,25 triệu đồng về hành vi “Quảng cáo, tuyên truyền, chia sẻ thông tin về hàng hoá, dịch vụ bị cấm”.

Căn cứ điểm a khoản 1 Điều 12 Nghị định số 330/2026/NĐ-CP ngày 19/8/2026 của Chính phủ, Cơ quan chức năng xử phạt quản trị viên là L.V.H số tiền 12,5 triệu đồng về hành vi “Quản lý, điều hành hoặc có khả năng chi phối các trang thông tin điện tử, mạng xã hội hoặc tài khoản, hội, nhóm, chuyên trang trên mạng xã hội nhưng không triển khai biện pháp nhằm phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn, gỡ, xóa bỏ các thông tin có nội dung vi phạm pháp luật”.

Qua sự việc trên, Công an tỉnh Tuyên Quang khuyến cáo người sử dụng mạng xã hội cần thận trọng với những phát ngôn, đăng tải trên không gian mạng.

Quản trị viên hội, nhóm trên mạng xã hội phải có trách nhiệm kiểm duyệt chặt chẽ nội dung do thành viên đăng tải, chủ động ngăn chặn và gỡ bỏ thông tin vi phạm pháp luật và phải chịu trách nhiệm về hội, nhóm trên mạng xã hội, do mình quản lý.

Mọi trường hợp đăng tải thông tin vi phạm, buông lỏng quản lý, phê duyệt bài đăng có nội dung vi phạm trên các hội, nhóm mạng xã hội sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.