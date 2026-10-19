Duyên dáng Lào Cai – điểm hẹn bản sắc

Chương trình tôn vinh vẻ đẹp của phụ nữ Việt Nam, giới thiệu vẻ đẹp và bản sắc văn hóa các dân tộc thông qua trang phục truyền thống.

Với chủ đề tháng 10 “Duyên dáng Lào Cai” - chương trình được mở màn với sự trình diễn trang phục của các hoa hậu, khách mời, người đẹp; tiếp đến là màn trình diễn trang phục dạ hội của 22 mẫu nhí; phần trình diễn trang phục của 14 người đẹp – các thí sinh thuộc Hội Nữ doanh nhân tỉnh Lào Cai.

Đại biểu, khách mời tham dự chương trình.

Điểm nhấn là sự tham gia của 48 thí sinh đến từ các câu lạc bộ, trung tâm nghệ thuật, các cơ sở giáo dục trình diễn trang phục dạ hội, áo dài truyền thống, trang phục dân tộc; cùng màn đồng diễn của 200 hội viên phụ nữ phường Yên Bái trong tà áo dài Việt Nam. Chương trình còn có sự góp mặt của các hoa hậu, người đẹp và ca sĩ khách mời, tạo không gian giao lưu văn hóa, nghệ thuật sôi nổi.

Màn trình diễn trang phục dạ hội của các mẫu nhí.

Màn trình diễn trang phục của các thí sinh thuộc Hội Nữ doanh nhân tỉnh Lào Cai.

Màn đồng diễn của 200 hội viên phụ nữ phường Yên Bái trong tà áo dài Việt Nam.

Đặc biệt, tiết mục múa “Ngày hội các dân tộc” và bộ sưu tập trang phục truyền thống Tây Bắc góp phần tôn vinh vẻ đẹp văn hóa các dân tộc, khơi dậy niềm tự hào và ý thức gìn giữ giá trị truyền thống.

Kết thúc chương trình, Ban tổ chức đã trao biểu trưng cho 4 thí sinh có màn trình diễn ấn tượng nhất.

Thông qua chương trình góp phần tôn vinh vẻ đẹp, vai trò của phụ nữ trong đời sống hiện đại, quảng bá giá trị văn hóa các dân tộc Lào Cai, tăng cường gắn kết cộng đồng.